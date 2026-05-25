Sirkuit MotoGP Brasil Menghadapi Masalah Aspal Lanjutan usai Balapan Lokal

Sirkuit Goiania, yang menggelar Grand Prix MotoGP Brasil, akan kembali ditutup untuk pekerjaan pengaspalan lebih lanjut menyusul masalah selama balapan Stock Car Brasil baru-baru ini.

Kunjungan pertama MotoGP ke Brasil dalam dua dekade terakhir telah diganggu oleh masalah di Circuit Ayrton Senna, Goiania.

Hujan deras menyebabkan masalah banjir pada hari pertama sesi latihan, sebelum Sprint Race mengalami penundaan panjang karena lubang di lintasan lurus utama sedang diperbaiki.

Grand Prix hari Minggu kemudian dipersingkat beberapa saat sebelum lampu start menyala karena kerusakan aspal di bagian Tikungan 11/12.

Investigasi oleh pihak sirkuit menemukan bahwa lubang tersebut disebabkan oleh kerusakan pada sistem drainase lama akibat hujan lebat di wilayah tersebut, sementara kerusakan lintasan disebabkan oleh aspal yang tidak mengering dengan sempurna.

Sirkuit ditutup selama lebih dari sebulan setelah grand prix untuk memungkinkan perbaikan dilakukan, dan akibatnya, acara Porsche Cup lokal ditunda hingga akhir tahun.

Balapan Stock Car diadakan di sirkuit tersebut pekan lalu, yang merupakan acara pertama yang diadakan di Goiania sejak putaran MotoGP.

Namun, kerusakan lebih lanjut pada aspal terjadi, terutama di Tikungan 5, menurut surat kabar lokal O Popular.

Media tersebut melaporkan bahwa sirkuit akan ditutup kembali pada bulan Juni untuk pekerjaan lebih lanjut pada aspal.

Sekretaris negara untuk olahraga dan rekreasi, Welington Peixoto, mengatakan kepada surat kabar tersebut: “Pekerjaan perbaikan aspal berlangsung selama tiga hari, tetapi perlu memberi waktu agar aspal mengering.

“Justru proses pengeringan inilah yang tidak berlangsung dengan benar dan menyebabkan kerusakan.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Brazilian Grand Prix.

Kegiatan balap masih akan berlangsung di sirkuit sebelum ditutup untuk pekerjaan perbaikan pada bulan Juni, dengan perbaikan sementara dilakukan untuk memastikan keselamatan acara-acara tersebut.

Masalah yang terjadi selama akhir pekan Grand Prix Brasil menarik perhatian pada proses homologasi FIM dan menimbulkan pertanyaan tentang kekokohannya.

Sejumlah pembalap juga menyatakan keinginan agar MotoGP melakukan uji coba di sirkuit baru untuk mencoba mengungkap potensi masalah sebelum balapan di tempat baru.

Grand Prix Brasil dijadwalkan kembali ke kalender musim depan, dengan putaran baru di Argentina juga akan memulai debutnya.