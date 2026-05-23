Pramac Jelaskan Penyebab Penalti Tekanan Ban Kedua Pembalapnya

Pramac Yamaha mengungkapkan beberapa faktor yang membuat kedua pembalapnya dihukum pelanggaran tekanan ban.

Gino Borsoi, Toprak Razgatlioglu, 2026 Catalan MotoGP.
Jack Miller dan rekan setimnya, Toprak Razgatlioglu, termasuk di antara lima pembalap yang dihukum karena tekanan ban rendah setelah MotoGP Catalan akhir pekan lalu.

Seperti Joan Mir, Raul Fernandez, dan Alex Rins, duo Pramac Yamaha juga menerima penalti 16 detik setelah balapan.

Itu lebih dari dua kali lipat dari selisih waktu dengan pemenang balapan Fabio di Giannantonio, tapi pada akhirnya mereka hanya kehilangan satu posisi, dengan Miller di posisi ke-15 dan Razgatlioglu di posisi ke-16.

Jack Miller, 2026 Catalan MotoGP.
"Sangat sulit untuk melakukannya dengan benar"

Biasanya, pembalap harus mempertahankan tekanan ban di atas batas minimum selama 60% putaran dalam Grand Prix.

Namun, dengan restart ketiga yang hanya dilakukan selama 12 dari 24 putaran awal, ambang batas turun menjadi 30%, sama seperti balapan Sprint.

Meskipun demikian, jumlah pembalap yang gagal memenuhi aturan tekanan ban sangat tinggi.

Enam pembalap ditempatkan dalam penyelidikan, dengan hanya Francesco Bagnaia yang dibebaskan karena kebocoran pelek roda.

“Sangat sulit untuk mendapatkan tekanan yang tepat setelah dua kali start ulang,” kata kepala tim Pramac, Gino Borsoi.

“Balapan ini singkat, jadi para pembalap memiliki waktu lebih sedikit untuk memanaskan ban. Kemudian, jika Anda sendirian, ceritanya berbeda. Jika Anda tidak sendirian, ceritanya lain lagi.

“Sangat berbahaya jika Anda memulai dengan tekanan terlalu tinggi, untuk [memastikan] tetap berada dalam aturan. Tetapi jika Anda [terlalu rendah] Anda akan mendapat penalti. 

"Jadi tidak mudah bagi teknisi untuk menemukan tekanan terbaik untuk memulai balapan.”

Toprak Razgatlioglu, 2026 Catalan MotoGP.
Faktor tambahan di Catalunya adalah permukaan lintasan yang kurang mencengkeram, yang berarti dibutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk menghasilkan panas dan tekanan pada ban.

“Ini adalah alasan lain mengapa banyak pembalap mendapat penalti,” kata Borsoi.

Joan Mir dari Honda paling dirugikan akibat penalti pasca balapan, posisinya turun dari urutan kedua ke urutan ke-13.

Pirelli, yang akan menggantikan Michelin sebagai pemasok ban eksklusif MotoGP musim depan, belum mengkonfirmasi bagaimana mereka akan mendefinisikan tekanan ban rendah.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

