Bezzecchi Masih dalam Pemulihan saat MotoGP Jerman Menyongsong

Marco Bezzecchi berupaya mengakhiri rentetan hasil buruknya baru-baru ini pada akhir pekan ini di GP Jerman.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Dutch MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
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Marco Bezzecchi "berharap untuk memperbaiki" kondisi fisiknya setelah kecelakaan hebat di Assen saat ia berusaha bangkit dari hasil buruknya di MotoGP Jerman akhir pekan ini.

Mantan pemimpin klasemen kejuaraan ini mengalami kecelakaan hebat pada lap kedua Grand Prix Belanda sebelumnya.

Hal ini terjadi setelah ia gagal mencetak poin di sprint Brno dan diskors dari grand prix, serta terlibat dalam tabrakan di Tikungan 1 yang dipicu oleh rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.

Bezzecchi leads Martin, 2026 Assen MotoGP Sprint.
Bezzecchi leads Martin, 2026 Assen MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Dari total 111 poin yang mungkin diraih dalam tiga putaran terakhir, Marco Bezzecchi hanya mencetak 13 poin, yang membuatnya tertinggal tujuh poin dari Martin di klasemen.

Setelah kecelakaan di Assen, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit, meskipun tidak ditemukan cedera serius. Namun, ia menyatakan kondisi fisiknya belum 100% pulih menjelang Grand Prix Jerman.

“Saya senang dan bersemangat untuk kembali balapan,” katanya. “Tentu saja saya berharap dapat meningkatkan kondisi fisik saya sedikit lebih baik dalam beberapa hari ke depan, tetapi pemulihan saya sejauh ini berjalan dengan baik.

“Saya tidak sabar untuk bertemu kembali dengan tim saya karena, setelah Assen, kita perlu bertemu lagi dan terus menatap masa depan bersama.”

Jorge Martin, Aprilia, 2026 Assen MotoGP.
Jorge Martin, Aprilia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Di sisi lain garasi Aprilia, Martin sedang dalam performa bagus setelah finis di posisi ketiga di Assen.

Martin mengakui di Belanda bahwa ia masih kurang memahami bagaimana cara memaksimalkan gaya balapnya dengan RS-GP.

Itulah tujuan utamanya menjelang Grand Prix Jerman akhir pekan ini, karena ia ingin memperkuat keunggulan poinnya.

“Kami menghadapi GP ini dalam momen yang baik, ditambah saya sangat menyukai Sachsenring,” kata Martin.

“Kami masih memiliki ruang untuk perbaikan, tetapi saya yakin bahwa kami akan segera mencapai 100% berkat kerja keras Aprilia dan tim di garasi.

“Tujuan utama adalah memasuki paruh kedua musim dengan perasaan positif dan kesadaran bahwa kami telah memberikan 100% hingga akhir.”

Martin punya sejarah yang bagus di Grand Prix Jerman, meraih kemenangan ganda pada tahun 2023 untuk Pramac Ducati, sementara memenangkan balapan sprint pada tahun 2024.

Bezzecchi naik podium di balapan sprint tahun lalu di Sachsenring, tetapi belum pernah naik podium pada hari Minggu di Jerman.

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Bezzecchi Masih dalam Pemulihan saat MotoGP Jerman Menyongsong
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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