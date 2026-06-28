Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Belanda di Assen

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Belanda di Assen, putaran 10 dari 22.

Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Jorge Martin mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026 setelah finis ketiga di Grand Prix Belanda, yang dikombinasikan dengan DNF dari Marco Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio dan pemenang pertama kali Ai Ogura kini juga berada dalam jarak 25 poin dari pemimpin klasemen.

Juara dunia bertahan Marc Marquez meninggalkan akhir pekan di Belanda dengan posisi yang sama seperti saat start, tertinggal 40 poin, meskipun kini dari Martin dan bukan Bezzecchi.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Raul Fernandez naik dua posisi ke urutan keenam, tetapi mundurnya Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia berarti mereka tidak dapat memanfaatkan hasil tanpa poin Bezzecchi.

Alex Marquez menyelesaikan grand prix pertamanya sejak kecelakaan di Catalunya dengan finis di urutan kelima yang kuat, mengungguli rekan setimnya yang absen, Fermin Aldeguer, untuk posisi kesembilan.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Belanda

Pos PembalapNATTimPoinSelisih
1^1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)193 
2˅1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)186(-7)
3=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)177(-16)
4^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)168(-25)
5˅1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)153(-40)
6^2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)138(-55)
7˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)133(-60)
8˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)130(-63)
9^1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)78(-115)
10˅1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)76(-117)
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)70(-123)
12=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)69(-124)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)60(-133)
14^2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-148)
15=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*43(-150)
16˅2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)43(-150)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-159)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)26(-167)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)18(-175)
20=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)15(-178)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*11(-182)
22^1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)10(-183)
23˅1Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-184)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)5(-188)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Francesco Bagnaia
Raul Fernandez
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Belanda di Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Acosta Tanggapi 'Kemalangan Teknis' Terbarunya dengan KTM
27/06/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
27/06/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
27/06/26
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Martin Pimpin Aprilia 1-2-3-4, Marc Marquez Ketujuh
27/06/26
Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
27/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Risikonya Sangat Tinggi" - Marc Marquez Tidak Menyukai Assen
26/06/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Bezzecchi Dilarikan ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan Parah GP Belanda
4h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Ogura Akhirnya Menang, Bezzecchi Kecelakaan Parah
5h ago
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Balapan Hari Minggu di Assen
7h ago
Martin, Ogura, Bezzecchi, qualifying, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marco Bezzecchi Bingung dengan Kesulitannya di Sprint Race
27/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Tanggapi 'Kemalangan Teknis' Terbarunya dengan KTM
27/06/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Bos Tech3 Anggap Kritikan Vinales ke KTM "Bukan Hal Pintar"
27/06/26
Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
27/06/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
27/06/26
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
27/06/26
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
27/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.