Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Belanda di Assen

Jorge Martin mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026 setelah finis ketiga di Grand Prix Belanda, yang dikombinasikan dengan DNF dari Marco Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio dan pemenang pertama kali Ai Ogura kini juga berada dalam jarak 25 poin dari pemimpin klasemen.

Juara dunia bertahan Marc Marquez meninggalkan akhir pekan di Belanda dengan posisi yang sama seperti saat start, tertinggal 40 poin, meskipun kini dari Martin dan bukan Bezzecchi.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Raul Fernandez naik dua posisi ke urutan keenam, tetapi mundurnya Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia berarti mereka tidak dapat memanfaatkan hasil tanpa poin Bezzecchi.

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Alex Marquez menyelesaikan grand prix pertamanya sejak kecelakaan di Catalunya dengan finis di urutan kelima yang kuat, mengungguli rekan setimnya yang absen, Fermin Aldeguer, untuk posisi kesembilan.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Belanda Pos Pembalap NAT Tim Poin Selisih 1 ^1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 193 2 ˅1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 186 (-7) 3 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 177 (-16) 4 ^1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 168 (-25) 5 ˅1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 153 (-40) 6 ^2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 138 (-55) 7 ˅1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 133 (-60) 8 ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 130 (-63) 9 ^1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 78 (-115) 10 ˅1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 76 (-117) 11 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 70 (-123) 12 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 69 (-124) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 60 (-133) 14 ^2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 45 (-148) 15 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 43 (-150) 16 ˅2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 43 (-150) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-159) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 26 (-167) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 18 (-175) 20 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 15 (-178) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 11 (-182) 22 ^1 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 10 (-183) 23 ˅1 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-184) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 5 (-188)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie