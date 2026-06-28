Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Belanda di Assen
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Belanda di Assen, putaran 10 dari 22.
Jorge Martin mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026 setelah finis ketiga di Grand Prix Belanda, yang dikombinasikan dengan DNF dari Marco Bezzecchi.
Fabio di Giannantonio dan pemenang pertama kali Ai Ogura kini juga berada dalam jarak 25 poin dari pemimpin klasemen.
Juara dunia bertahan Marc Marquez meninggalkan akhir pekan di Belanda dengan posisi yang sama seperti saat start, tertinggal 40 poin, meskipun kini dari Martin dan bukan Bezzecchi.
Raul Fernandez naik dua posisi ke urutan keenam, tetapi mundurnya Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia berarti mereka tidak dapat memanfaatkan hasil tanpa poin Bezzecchi.
Alex Marquez menyelesaikan grand prix pertamanya sejak kecelakaan di Catalunya dengan finis di urutan kelima yang kuat, mengungguli rekan setimnya yang absen, Fermin Aldeguer, untuk posisi kesembilan.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Belanda
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Poin
|Selisih
|1
|^1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|193
|2
|˅1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|186
|(-7)
|3
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|177
|(-16)
|4
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|168
|(-25)
|5
|˅1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|153
|(-40)
|6
|^2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|138
|(-55)
|7
|˅1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|133
|(-60)
|8
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|130
|(-63)
|9
|^1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|78
|(-115)
|10
|˅1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|76
|(-117)
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|70
|(-123)
|12
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|69
|(-124)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|60
|(-133)
|14
|^2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-148)
|15
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|43
|(-150)
|16
|˅2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|43
|(-150)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-159)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|26
|(-167)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|18
|(-175)
|20
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|15
|(-178)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|11
|(-182)
|22
|^1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|10
|(-183)
|23
|˅1
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-184)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|5
|(-188)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie