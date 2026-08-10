Jorge Martin Tidak Terbebani oleh Puncak Klasemen MotoGP

Jorge Martin menyelesaikan akhir pekan MotoGP Inggris dengan keunggulan klasemen meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 14 menjadi 31 poin.

Pembalap tim pabrikan Aprilia tersebut melanjutkan keberhasilannya meraih pole dan menang di Sprint Race dengan finis kedua di belakang Raul Fernandez pada Grand Prix hari Minggu.

Dengan Fernandez yang hanya menempati posisi keenam di klasemen dan rekan setimnya di Trackhouse, Ai Ogura - saingan terdekat Martin jelang balapan ini - gagal finis karena terjatuh, martin meninggalkan Silverstone dengan keunggulan jelas atas rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.

Tapi Martin, juara musim 2024 bersama Pramac Ducati, menegaskan bahwa posisi memimpin klasemen saat ini tidaklah terlalu berarti.

Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya tidak terlalu memedulikan apakah saya berada di posisi pertama, kedua, atau posisi lainnya," ujar Jorge Martin. "Saya hanya berusaha untuk terus berkembang agar memiliki peluang memperebutkan gelar juara pada akhirnya. Bagi saya, itu sudah cukup.

"Dua tahun lalu, saya sangat terobsesi untuk selalu berada di depan dan memimpin balapan. Namun, jujur ​​saja, hal itu sangat menguras energi.

"Jadi, sekarang saya hanya fokus untuk menjadi sosok Jorge yang lebih baik. Hasilnya, kami melakukan langkah-langkah yang tepat dan kini saya memimpin klasemen."

Dia menambahkan: “Yang saya inginkan adalah terus melakukan perbaikan pada motor saya.

“Saya memiliki keyakinan penuh pada diri sendiri dan pada tim. Terkadang, jika kami kehilangan arah atau kehilangan kecepatan, itu karena ada sesuatu yang tidak beres. Bukan berarti kami tidak kompeten.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Akhir pekan ini berjalan sempurna. Saya tidak perlu mengubah pengaturan motor sepanjang akhir pekan. Jadi, ini luar biasa. Namun, akan ada balapan di mana kami mungkin akan kesulitan.

“Hal yang terpenting adalah melakukan perbaikan dibandingkan paruh pertama musim dan tampil lebih konsisten.”

Jorge Martin congratulates Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Start memupus harapan double

Harapan Martin untuk meraih kemenangan ganda di Silverstone pupus saat ia berusaha menahan laju Fernandez menuju Tikungan 1.

Karena tidak melakukan pengereman yang lebih keras, perangkat ride-height depannya gagal terlepas, sehingga ia melebar keluar jalur. Ogura mengalami masalah serupa tepat di belakangnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Balapan yang bagus, tapi menurut saya hasilnya sangat terpengaruh oleh momen start," ujar Martin. "Raul melakukan start jauh lebih baik daripada saya. Saya bisa mendengar suara motornya.

"Saat memasuki tikungan pertama, saya hanya ingin mempertahankan posisi terdepan dan saya tidak cukup kuat melakukan pengereman. Akibatnya, perangkat ride-height saya tidak kembali ke posisi semula.

"Lalu saya melebar dan Marco menyalip saya. Jadi, saya kehilangan cukup banyak waktu.

"Menurut saya, itu lebih karena kesalahan saya sendiri yang berusaha mempertahankan posisi pertama alih-alih mengerem sedikit lebih keras.

"Seandainya saya mengerem lebih keras, mungkin saya punya peluang untuk berada di posisi kedua di belakang Raul. Tapi, saya terlalu optimistis!"

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Martin merebut kembali posisi kedua dari rekan setimnya, Bezzecchi, tepat sebelum separuh balapan, tapi Fernandez sudah melesat jauh di depan.

"Saya berusaha bangkit secepat mungkin, tetapi strategi saya jadi terganggu. Saat saya naik ke posisi kedua, Raul sudah unggul sekitar lima detik. Jadi, saya hanya berusaha menjaga ritme balap saya.

"Pada beberapa putaran, saya melihat jarak dengannya sedikit menyusut dan sempat mengira performa bannya mungkin akan menurun, tetapi dia berhasil mengatasinya dengan luar biasa.

"Apa pun hasilnya, yang terpenting bagi saya adalah kami kembali kompetitif. Itu hal yang paling utama. Dan kami bisa kembali bersaing di balapan berikutnya."