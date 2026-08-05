Casey Stoner Mendukung Kepindahan Pedro Acosta ke Ducati

Casey Stoner memberikan penilaiannya terhadap kepindahan Pedro Acosta ke Ducati, dan Francesco Bagnaia ke Aprilia.

Pedro Acosta, Marc Marquez.
Pedro Acosta, Marc Marquez.
© Gold and Goose

Juara MotoGP dua kali, Casey Stoner, memprediksi Pedro Acosta akan menjadi "ancaman besar" bersama Ducati pada musim depan.

Stoner, yang mempersembahkan gelar MotoGP pertama Ducati pada tahun 2007, mengatakan bahwa keputusan skuat Borgo Panigale untuk menduetkan Acosta - pembalap yang sedang naik daun - dengan juara dunia bertahan Marc Marquez, adalah langkah yang "tak terbantahkan".

Namun, pembalap Australia itu percaya bahwa Acosta mungkin perlu sedikit lebih bersabar untuk memenangi gelar bersama Ducati.

Casey Stoner.
Casey Stoner.
© Gold and Goose

"Anda tidak bisa meragukan line-up pembalap MotoGP 2027 Ducati," ujar Stoner kepada MotoGP.com.

"Marc adalah sosok yang sangat bisa diandalkan. Anda tahu betul performa apa yang mampu ia tunjukkan. Dia memiliki bakat luar biasa; tak peduli cedera apa pun yang ia alami, ia selalu terus berjuang dan menemukan cara untuk meraih hasil.

"Soal Pedro, kita tentu sudah melihat bakatnya. Menurut saya, ia perlu sedikit lebih bersabar, karena saya merasa ada pembalap-pembalap tertentu di lintasan yang tidak ingin ia lihat berada di depannya, sehingga ia akan melakukan apa saja demi bisa berada di depan mereka.

“Dan jika Anda ingin memenangkan kejuaraan, cara ini tidak akan berhasil. Anda benar-benar perlu tahu bahwa terkadang Anda tidak akan menang, dan Anda perlu menerimanya.

“Jadi, saya pikir Pedro terkadang bisa sedikit lebih sabar, maka kita bisa melihat bakatnya lebih menonjol, dan ketika saatnya tiba, dia pasti akan menjadi ancaman besar, terutama dengan motor yang sudah terbukti kemampuannya.

“[Dengan] KTM, sangat sulit untuk mengetahui levelnya, dan begitu kita melihat Pedro mengendarai Ducati, kita akan tahu lebih banyak.”

Pecco Bagnaia.
Pecco Bagnaia.
© Gold and Goose

"Saya sangat prihatin dengan Pecco"

Sementara itu, Bagnaia - pembalap MotoGP tersukses Ducati saat ini - akan pindah ke Aprilia.

"Saya sangat prihatin dengan Pecco, karena belakangan ini dia memang agak kesulitan. Akibatnya, semua orang kehilangan kepercayaan padanya; mereka bilang dia hanya mengeluh soal motor yang dianggap sama, dan sebagainya," ujar Stoner. 

"Namun, dari luar saya bisa melihat bahwa motor itu sebenarnya tidak sama.

“Dia adalah pembalap yang sangat mulus - sangat piawai menangani segala aspek teknis - dan saya melihat motornya melakukan manuver-manuver yang di luar batas kemampuan normalnya.

“Mengingat Pecco-lah yang mempersembahkan gelar juara pertama bagi mereka sejak era saya - bahkan dua kali berturut-turut - serta meraih posisi kedua di antara tahun-tahun kemenangan tersebut... dia jelas mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

“Saya antusias melihat bagaimana dia bisa menemukan motivasi baru, semoga dengan 'keluarga' baru di Aprilia, serta kembali ke performa terbaik dan rasa percaya dirinya.”

Tags:

Casey Stoner
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
2027
Ducati
Aprilia
KTM
Casey Stoner Mendukung Kepindahan Pedro Acosta ke Ducati
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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