KTM Mencari Stabilitas untuk Paruh Kedua Musim MotoGP 2026

Aki Ajo mengatakan KTM "harus senang" dengan musim MotoGP 2026 sejauh ini, tetapi menyerukan peningkatan konsistensi agar mampu kembali bersaing di baris depan.

Musim MotoGP 2026 bagi KTM berjalan fluktuatif. Ada hasil bagus yang diraih Pedro Acosta, yang memenangkan Sprint Race Thailand, dan meraih podium Grand Prix di Buriram, Circuit of the Americas, dan Balaton Park.

Namun di sisi lain, pembalap seperti Brad Binder dan Maverick Vinales terus kesulitan, dengan Binder belum pernah masuk enam besar tahun ini dan Vinales berada di luar sepuluh besar dalam delapan dari 11 balapan yang diikutinya.

Situasi sedikit lebih baik bagi Enea Bastianini, yang telah meraih dua posisi enam besar pada hari Minggu serta podium di Sprint di Texas, tetapi ia masih hanya berada satu peringkat di atas Binder di klasemen, yaitu di posisi ke-12.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Performa Acosta menjadi fokus utama bagi manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Aki Ajo, dan ini adalah sesuatu yang seharusnya membuat KTM senang, meskipun paruh pertama didominasi oleh masalah motor bagi pembalap asal Murcia tersebut.

“Bagaimanapun, kita harus senang ketika kita telah meraih beberapa podium, dan tentu saja terutama Pedro [Acosta] karena performa dasarnya selalu berada di level tinggi,” kata Ajo, berbicara kepada MotoGP.com.

“Terutama awal musim ini benar-benar luar biasa bagi kami. Tentu saja kami akan menandatangani ini karena kami telah membuat kemajuan.”

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Ajo merasa bahwa kemajuan yang dicapai pada tahun 2026 dimulai pada paruh kedua tahun 2025, saat Acosta mampu menemukan konsistensi dengan RC16, finis di lima besar di setiap balapan mulai dari Republik Ceko dan seterusnya, kecuali satu kali gagal finis karena masalah teknis di Misano dan finis ke-17 di Motegi setelah kecelakaan.

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“Saya akan mengatakan bahwa tahun lalu, saya merasa di paruh kedua musim, kami mulai meningkat, kami mulai memahami paket kami, dan katakanlah pembaruan teknis berhasil; dan saya pikir juga untuk kerja tim, untuk perasaan, dan untuk semuanya, jadi itu adalah suasana yang positif,” kata Ajo.

“Musim [2026] dimulai dengan sangat baik, tetapi saya akan mengatakan bahwa kami mengalami pasang surut selama tahun ini, tetapi sekarang saatnya lagi untuk menemukan stabilitas dan berjuang di puncak.”

Ajo menambahkan bahwa peningkatan pada paket tersebut berasal dari sejumlah area, tetapi ia secara khusus menyoroti aerodinamika.

“Tentu saja peningkatan teknis ada di banyak area,” katanya. “Kami banyak bekerja dengan paket aerodinamika dan berbagai material aerodinamika, tetapi tentu saja, di sekitar motor, ada banyak hal berbeda.

“Persaingan di MotoGP sangat ketat, jadi pengembangan tentu saja bagi semua orang adalah cerita harian yang tak pernah berakhir.”

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