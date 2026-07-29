Aleix Espargaro akan Melelang Motor MotoGP Aprilia Miliknya

Sebuah motor MotoGP Aprilia MotoGP dari tahun 2020 yang pernah dikendarai dan dimiliki oleh Aleix Espargaro akan dilelang.

Aleix Espargaro, 2020 MotoGP Styrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Aleix Espargaro, 2020 MotoGP Styrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Aprilia saat ini merupakan salah satu pabrikan terkemuka di MotoGP, dan salah satu motor penting dalam sejarah mereka di kelas premier Grand Prix akan dilelang.

Aprilia pernah menjadi bagian dari MotoGP di era CRT pada tahun 2012 dan 2013, dan masih memiliki kehadiran melalui tim PBM ketika CRT digantikan oleh kelas Open pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, Aprilia masuk sebagai tim pabrikan, mendatangkan Alvaro Bautista dan Marco Melandri sebagai pembalap, meskipun Melandri tidak ingin berada di sana dan hanya bertahan setengah musim, kemudian digantikan oleh Stefan Bradl.

Aleix Espargaro's 2020 Aprilia RS-GP. Credit: Iconic Auctioneers.
Aleix Espargaro's 2020 Aprilia RS-GP. Credit: Iconic Auctioneers.

Motor Aprilia di dekade 2010-an tidak pernah menjadi yang paling kompetitif. Motor ini menggunakan mesin V4 seperti Honda dan Ducati, tetapi seperti KTM, desainnya menggunakan sudut sempit.

Pada akhir tahun 2019, Aleix Espargaro, yang bergabung dengan proyek ini pada tahun 2017 setelah dipecat oleh Suzuki, sedang mempertimbangkan pensiun, karena menganggap usahanya untuk terus berkiprah di MotoGP sia-sia karena hasilnya tidak memuaskan.

Namun pada tahun 2020, Aprilia mengubah desain mesinnya menjadi V4 90 derajat seperti yang digunakan Ducati dan Honda pada motor mereka.

Espargaro memutuskan untuk mencoba sekali lagi di tahun 2020 dan menyukai pembaruan tersebut ketika ia mencobanya untuk pertama kali di Sepang. Tetapi masalah reabilitas RS-GP sering dijalankan dalam performa yang dikurangi.

Pada tahun 2021, reabilitas telah meningkat dan dengan performa yang lebih baik, Espargaro mampu meraih podium MotoGP empat tak pertama Aprilia di Grand Prix Inggris, dan setahun kemudian ia meraih kemenangan pertama di Argentina.

Aleix Espargaro's 2020 Aprilia RS-GP. Credit: Iconic Auctioneers.
Aleix Espargaro's 2020 Aprilia RS-GP. Credit: Iconic Auctioneers.

Maju ke tahun 2026, RS-GP kini memimpin 1-2 di klasemen pembalap MotoGP dengan Jorge Martin dan Ai Ogura, tetapi awal perjalanan menuju puncak dapat ditelusuri kembali ke perubahan desain mesin pada tahun 2020 yang mencegah Espargaro pensiun.

Dan motor tersebut kini tersedia untuk dibeli, atau lebih tepatnya akan tersedia pada tanggal 15 November di NEC Birmingham selama Iconic Motorcycle Sale, bagian dari NEC Classic Motor Show, yang diselenggarakan oleh Iconic Auctioneers.

Motor ini adalah milik Espargaro dan lengkap dengan nomor 41 di bagian depan, dan dilelang oleh sang pembalap Catalan itu sendiri setelah menjadi bagian dari koleksinya sejak tahun 2022. Penawar yang menang juga akan menerima satu set lengkap pakaian balap, sarung tangan, sepatu bot, dan helm dari musim 2020 untuk melengkapi motor tersebut, yang diperkirakan bernilai antara £200.000 dan £300.000.

Iconic Auctioneers mencatat bahwa motor tersebut dalam kondisi siap pakai tetapi pemilik baru akan membutuhkan bantuan dari Aprilia sebelum dapat digunakan.

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Aprilia Racing
Aprilia
Aleix Espargaro
Aleix Espargaro akan Melelang Motor MotoGP Aprilia Miliknya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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