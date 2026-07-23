Bos Aprilia Sebut Marc Marquez sebagai Favorit Gelar di 2026

CEO Aprilia, Massimo Rivola, yakin pertarungan gelar MotoGP 2026 akan berlangsung sengit hingga akhir musim, tetapi menyebut Marc Marquez sebagai favorit di pertengahan musim.

Marquez sempat tertinggal 102 poin di klasemen kejuaraan setelah Grand Prix Italia, setelah berjuang melawan masalah cedera yang terus berlanjut di bahu kanannya.

Namun sejak putaran Mugello, Marc Marquez telah memenangkan tiga grand prix dan memanfaatkan penurunan performa mantan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Setelah Grand Prix Jerman, Marquez hanya terpaut 18 poin dari pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin.

Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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‘Pertarungan kejuaraan akan berlangsung sampai akhir musim’

Aprilia muncul sebagai favorit untuk memenangkan gelar di awal musim, tetapi Ducati tampaknya telah memperkecil jarak saat jeda musim panas.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Sky Sports, Rivola mengatakan bahwa dia tidak fokus pada klasemen saat ini.

Namun, dia sangat yakin bahwa Marquez sekarang adalah favorit.

“Seperti yang selalu saya katakan sejak awal, kami tidak melihat klasemen, dan terlebih lagi sekarang,” kata Rivola.

“Kami tahu kami memiliki pembalap yang sangat kuat, baik kami maupun tim satelit kami.

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“Kami tahu motor ini sangat kompetitif, jadi saya selalu berpikir ini akan menjadi kejuaraan dunia yang akan diperebutkan hingga balapan terakhir.

Massimo Rivola, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Sungguh fantastis bisa menjadi bagian dari pertandingan ini, dan sungguh fantastis bisa menjadi bagian pertarungan dua Italia untuk gelar juara dunia sekaliber ini.

“Seperti yang saya katakan, saya pikir kami akan berjuang sampai balapan terakhir.

“Kami tahu ada seorang pria bernama Marc Márquez di sana yang jelas memiliki keunggulan dalam semua prediksi; dia adalah favorit, tetapi kami tidak akan pernah menyerah.”

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Baik Ducati maupun Aprilia berhasil memenangi Grand Prix dengan tiga pebalap sejauh musim ini.

Aprilia telah mencetak empat kemenangan dengan Bezzecchi, satu dengan Martin dan satu dengan Ai Ogura dari Trackhouse, sementara Ducati sudah memiliki tiga dengan Marc Marquez, satu dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 dan satu dari Alex Marquez (Gresini).