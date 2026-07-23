Bos Aprilia Sebut Marc Marquez sebagai Favorit Gelar di 2026

Massimo Rivola yakin Marquez kini menjadi pembalap favorit dalam perebutan gelar MotoGP 2026.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

CEO Aprilia, Massimo Rivola, yakin pertarungan gelar MotoGP 2026 akan berlangsung sengit hingga akhir musim, tetapi menyebut Marc Marquez sebagai favorit di pertengahan musim.

Marquez sempat tertinggal 102 poin di klasemen kejuaraan setelah Grand Prix Italia, setelah berjuang melawan masalah cedera yang terus berlanjut di bahu kanannya.

Namun sejak putaran Mugello, Marc Marquez telah memenangkan tiga grand prix dan memanfaatkan penurunan performa mantan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Setelah Grand Prix Jerman, Marquez hanya terpaut 18 poin dari pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin.

Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

‘Pertarungan kejuaraan akan berlangsung sampai akhir musim’

Aprilia muncul sebagai favorit untuk memenangkan gelar di awal musim, tetapi Ducati tampaknya telah memperkecil jarak saat jeda musim panas.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Sky Sports, Rivola mengatakan bahwa dia tidak fokus pada klasemen saat ini.

Namun, dia sangat yakin bahwa Marquez sekarang adalah favorit.

“Seperti yang selalu saya katakan sejak awal, kami tidak melihat klasemen, dan terlebih lagi sekarang,” kata Rivola.

“Kami tahu kami memiliki pembalap yang sangat kuat, baik kami maupun tim satelit kami.

“Kami tahu motor ini sangat kompetitif, jadi saya selalu berpikir ini akan menjadi kejuaraan dunia yang akan diperebutkan hingga balapan terakhir.

Massimo Rivola, 2026 Brno MotoGP.
Massimo Rivola, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

“Sungguh fantastis bisa menjadi bagian dari pertandingan ini, dan sungguh fantastis bisa menjadi bagian pertarungan dua Italia untuk gelar juara dunia sekaliber ini.

“Seperti yang saya katakan, saya pikir kami akan berjuang sampai balapan terakhir.

“Kami tahu ada seorang pria bernama Marc Márquez di sana yang jelas memiliki keunggulan dalam semua prediksi; dia adalah favorit, tetapi kami tidak akan pernah menyerah.”

Baik Ducati maupun Aprilia berhasil memenangi Grand Prix dengan tiga pebalap sejauh musim ini.

Aprilia telah mencetak empat kemenangan dengan Bezzecchi, satu dengan Martin dan satu dengan Ai Ogura dari Trackhouse, sementara Ducati sudah memiliki tiga dengan Marc Marquez, satu dengan Fabio Di Giannantonio dari VR46 dan satu dari Alex Marquez (Gresini).

Tags:

Marc Marquez
Aprilia Racing
Bos Aprilia Sebut Marc Marquez sebagai Favorit Gelar di 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Marc Marquez "Tidak 100% Senang" dengan Dominasi MotoGP Jerman
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026
Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Menjalani "Prosedur Rutin" setelah Kecelakaan MotoGP Jerman
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Ducati dan Aprilia Imbang di MotoGP, Pembalap akan Jadi Pembeda
Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Kenapa dia Melambat di MotoGP Jerman
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP Feature
Lanskap Pertarungan MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jerman
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP

Latest News

MotoGP News
Bos Aprilia Sebut Marc Marquez sebagai Favorit Gelar di 2026
44s ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Ducati Masih Mencari Peningkatan untuk Paruh Kedua MotoGP 2026
16m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Stoner Lalukan Operasi untuk Cedera Tulang Belakang dari 2003
7h ago
Casey Stoner. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Balap untuk VR46 Ducati Tahun Depan, Aldeguer Sedikit Terintimidasi
7h ago
Valentino Rossi, 2026 Czech MotoGP
MotoGP News
Honda Mengonfirmasi Penampilan Wildcard untuk Nakagami di Motegi
22/07/26
Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Dall'Igna Puji Marc Marquez, Pertarungan Gelar MotoGP Terbuka Lebar
22/07/26
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
"Risiko yang Ingin Saya Ambil" - Mir Jelaskan Keputusannya Gabung Gresini
22/07/26
Joan Mir.
MotoGP News
Marc Marquez Merasa Penyederhanaan Aero MotoGP 2027 Belum Cukup
22/07/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Rossi Mengunkap Kepuasan Terbesar dari Kariernya di MotoGP
21/07/26
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, 2020 Andalucian MotoGP
MotoGP News
Konflik Vinales-KTM: "Orang akan Melupakan Anda dalam Sehari"
21/07/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP