Ducati Masih Mencari Peningkatan untuk Paruh Kedua MotoGP 2026

Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, menilai posisi merek tersebut saat jeda musim panas.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Team Manager Ducati Lenovo, David Tardozzi, berharap para Engineer Ducati akan segera menghadirkan peningkatan motor untuk membantu harapan mereka dalam pertarungan gelar di paruh kedua musim 2026.

Era dominasi pabrikan Italia tersebut telah berakhir pada tahun 2026, dengan Aprilia memberikan tantangan berat di paruh pertama musim.

Namun demikian, Ducati tetap berada dalam perburuan gelar juara memasuki paruh musim, dengan Marc Marquez membalikkan defisit 102 poin setelah Mugello untuk menuju musim panas hanya tertinggal 18 poin dari Jorge Martin (Aprilia).

Selain Marc, Fabio Di Giannantonio (VR46) juga masih terpaut 24 poin di posisi lima klasemen, sedangkan Francesco Bagnaia tertinggal 65 poin.

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

“Kepercayaan akan membuat perbedaan”

Berbicara kepada situs web resmi MotoGP di Jerman, bos tim Ducati, Davide Tardozzi, berharap pabrikan Italia itu dapat melangkah lebih jauh dengan GP26 di paruh kedua musim.

“Saya rasa kepercayaan yang kami miliki pada para pembalap dan kepercayaan yang mereka miliki pada Gigi [Dall’Igna] dan para insinyur di sisi teknis Ducati Corse adalah sesuatu yang membuat saya berpikir positif,” katanya.

“Ini karena hubungan di dalam tim sangat erat, dan itu berarti kepercayaan akan membuat perbedaan di masa depan.

“Saya sangat berharap para insinyur kami akan segera memberikan sesuatu untuk meningkatkan motor ini.

“Meskipun demikian, kami percaya bahwa, dengan sedikit keberuntungan dan juga performa, Marc dan Pecco akan menjalani paruh kedua musim yang fantastis.”

Marc Marquez, Tardozzi. 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, Tardozzi. 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Mengenai musim Ducati sejauh ini, Tardozzi menambahkan: “Paruh pertama musim ini naik turun. Kami memulai dengan tidak baik karena beberapa kecelakaan.

“Pecco tidak tampil dengan baik, tetapi setelah beberapa balapan, kami meningkatkan level motor kami dibandingkan lawan-lawan kami, dan saya pikir dengan sedikit keberuntungan, Pecco dan Marc meraih hasil yang bagus.

“Pecco meraih empat podium berturut-turut, sementara Marc memenangkan dua balapan [sebelum podium ketiganya di Jerman], baik pada hari Sabtu maupun Minggu.

“Beberapa balapan terakhir sangat bagus, meskipun kami berpikir bahwa lawan-lawan kami masih selangkah lebih maju dari kami.”

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Ducati Lenovo Team
Ducati Masih Mencari Peningkatan untuk Paruh Kedua MotoGP 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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