Bagnaia Menjalani Operasi Arm Pump Selama Libur Musim Panas

Francesco Bagnaia memanfaatkan jeda musim panas MotoGP untuk menjalani fasiotomi endoskopi, yang biasa dikenal sebagai operasi arm-pump, pada lengan kanannya.

Mantan juara dunia itu menutup paruh pertama musim terakhirnya bersama Ducati dengan finis di posisi keenam pada Grand Prix Jerman.

Bagnaia, yang mengeluhkan masalah grip ban dibandingkan masalah fisik, kini memiliki waktu sampai putaran MotoGP Inggris di Silverstone pada 7-9 Agustus untuk memulihkan diri.

Pecco Bagnaia, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Ducati memberikan pernyataan yang berbunyi sebagai berikut: "Siang ini, Francesco Bagnaia menjalani operasi fasiotomi endoskopi yang sukses pada lengan bawah kanannya.

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"Operasi yang dilakukan oleh tim medis yang dipimpin oleh Profesor Luigi Tarallo di Klinik Ortopedi Poliklinik Modena, yang dipimpin oleh Profesor Fabio Catani, telah selesai dengan sukses dan tanpa komplikasi.

"Memanfaatkan jeda musim panas MotoGP, pembalap Tim Ducati Lenovo ini akan memulai pemulihan dan rehabilitasi sesuai jadwal.

"Tergantung pada kemajuan pasca operasinya, tujuannya adalah untuk kembali ke lintasan pada Grand Prix Inggris di Silverstone pada tanggal 7 hingga 9 Agustus."

Pecco Bagnaia chases Jorge Martin, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Bagnaia memasuki jeda musim panas di posisi kedelapan klasemen MotoGP, tertinggal 65 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin, yang kursinya di tim pabrikan Aprilia akan ia ambil alih pada tahun 2027.

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