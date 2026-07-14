Crutchlow Kembali Menggantikan Zarco di LCR Honda untuk Silverstone

LCR Honda telah mengkonfirmasi bahwa Cal Crutchlow akan tetap bersama tim untuk MotoGP Silverstone pada 7-9 Agustus.

Konfirmasi Crutchlow untuk balapan Silverstone memastikan pemulihan Johann Zarco dari cedera lutut yang dideritanya di Grand Prix Catalunya bulan Mei akan berlanjut hingga paruh kedua musim, dengan MotoGP Inggris balapan pertama setelah jeda musim panas.

Crutchlow telah menggantikan Zarco sejak kecelakaan di Catalan tersebut, dengan penampilan pertamanya bersama LCR Honda terjadi pada balapan berikutnya di Mugello.

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Setelah itu, Crutchlow - yang penampilan terakhir tampil sebagai pembalap tes Yamaha MotoGP pada tahun 2023 - bertahan dengan LCR di Hungaria, Ceko, Belanda, dan Jerman.

Crutchlow belum mencetak poin dalam penampilan penggantinya hingga saat ini, dengan hasil terbaik ke-16 di Balaton Park dan TT Circuit Assen, sementara ia gagal finis di Mugello dan Sachsenring.

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Cal Crutchlow, LCR Honda, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Akhir pekan Silverstone nanti akan menjadi penampilan kandang pertama Crutchlow sejak ia menggantikan Franco Morbidelli di tim RNF Yamaha pada tahun 2021, di mana Inggris tidak memiliki pembalap tetap di MotoGP sejak pensiunnya Crutchlow pada akhir tahun 2020.

Crutchlow tentu saja akan berbagi pit LCR sekali lagi dengan Diogo Moreira, rookie MotoGP asal Brasil yang saat ini berada di posisi ke-15 klasemen pembalap setelah meraih hasil terbaik keenam di Hungaria, tetapi belum pernah masuk 10 besar sejak balapan di Balaton Park tersebut.