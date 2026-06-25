Joan Mir Tetapkan Target Ambisius untuk MotoGP Belanda

Joan Mir dan Luca Marini berharap dapat melanjutkan penampilan kuat Honda baru-baru ini dengan meraih lima besar lainnya di MotoGP Belanda di Assen.

Mir dan Marini masing-masing meraih hasil terbaik musim ini pada dua putaran terakhir, dengan Marini finis kelima di Balaton Park sebelum Mir menyamai pencapaian tersebut akhir pekan lalu di Brno.

Performa tersebut didukung oleh penampilan impresif Diogo Moreira dari LCR Honda, yang finis keenam di GP Hungaria.

Joan Mir, 2026 Czech MotoGP. © Gold and Goose

Bagi Mir, Grand Prix Ceko adalah finis sepuluh besar pertamanya di balapan utama musim ini, apalagi finis lima besar, sebuah posisi yang menurut juara dunia 2020 itu pantas didapatkan mengingat potensi Honda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, belum ada pembalap Honda yang berhasil finis di lima besar di Assen sejak 2019 ketika Marc Marquez (pemenang balapan) dan Cal Crutchlow sama-sama naik podium.

Honda tahun ini tentu saja lebih kompetitif daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi finis di lima besar mungkin masih merupakan target yang ambisius, terutama karena Assen merupakan salah satu sirkuit yang sulit untuk melakukan overtaking.

Namun, ketika berbicara menjelang MotoGP Belanda akhir pekan ini, Mir mengatakan: “Merasa baik menuju Assen yang tampaknya akan menjadi akhir pekan yang sangat panas, saya pikir pasti akhir pekan terpanas di sana!”

“Ini adalah trek unik yang sangat berbeda dari Brno dan tentu saja dari Hungaria, tetapi saya pikir kita dapat terus menunjukkan potensi kita.

“Ini adalah sirkuit di mana banyak pembalap dan motor berbeda telah kuat di masa lalu dan jika kita dapat mengulangi akhir pekan kita di Ceko, saya tahu lima besar mungkin terjadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kita mengalami beberapa nasib buruk beberapa tahun terakhir, tetapi hal baik tentang keberuntungan adalah selalu bisa berubah! Mari manfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin.”

Luca Marini, 2026 Czech MotoGP. © Gold and Goose

Di sisi lain garasi, Marini sudah enam kali finis 10 besar dari sembilan putaran pembuka, dan ia berharap meraih hasil bagus lainnya di Assen.

Marini menambahkan: “Jelas apa tujuan kami untuk akhir pekan ini: tampil kuat pada Jumat sore.

“Assen adalah sirkuit yang cukup rumit untuk melakukan overtaking, jadi berada di empat baris terdepan sejak awal akan sangat memudahkan kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tim Honda HRC Castrol saya telah bekerja dengan sangat baik dalam beberapa akhir pekan terakhir untuk terus meningkatkan performa motor, jadi saya yakin bahwa ketika lampu padam pada hari Minggu, kami sebagai tim akan berada dalam performa terbaik kami di akhir pekan ini.

“Melihat cuaca, saya tidak ingat GP Belanda yang sepanas ini – mari kita lihat bagaimana ini mengubah keadaan karena di masa lalu lebih mungkin terjadi hujan di Assen!”