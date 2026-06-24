CEO Ducati Akui Sudah Mengincar Pedro Acosta Sejak Lama

Ducati mengakui bahwa Pedro Acosta telah menjadi target "untuk beberapa waktu" setelah akhirnya merekrut pembalap KTM tersebut untuk musim 2027.

Acosta telah menandatangani kontrak dua tahun dengan pabrikan Italia tersebut, di mana ia akan menggantikan Francesco Bagnaia yang akan pindah, yang diperkirakan akan bergabung dengan Aprilia Racing.

Ducati mengumumkan kepergian Bagnaia pada Rabu pagi, sebelum mengkonfirmasi berita yang telah diperkirakan sejak beberapa balapan pembuka tahun 2026.

Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Acosta akan berbaris di samping Marc Marquez, yang sendiri telah berkomitmen untuk masa depannya bersama Ducati dengan kontrak baru dua tahun pada hari Senin.

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Acosta dan Marquez akan membentuk salah satu pasangan pembalap paling berbakat yang pernah ada dalam olahraga ini, dan akan menjadi yang paling terkenal sejak Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha.

Ducati diketahui sudah mengincar Acosta di tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak mengherankan jika pabrikanyang berbasis di Bologna itu berupaya keras untuk merekrut pembalap Spanyol tersebut.

Perekrutan Acosta terjadi pada waktu yang sangat menarik, dengan MotoGP yang akan beralih ke era 850cc baru pada tahun 2027.

Bersama Marquez, Acosta tentu diharapkan untuk memimpin Ducati selama dua tahun ke depan dengan bersaing memperebutkan kemenangan balapan dan gelar juara.

Pedro Acosta, 2026 Czech MotoGP. © Gold and Goose

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Namun, jelas juga bahwa Ducati melihat Acosta sebagai masa depan jangka panjang proyek MotoGP mereka mengingat usianya baru 22 tahun.

Berbicara tentang perekrutan Acosta, CEO Ducati Claudio Domenicali mengatakan: “Pedro tidak diragukan lagi adalah salah satu pembalap muda paling berbakat di paddock MotoGP.

“Pada usia 22 tahun, ia adalah tipe pembalap yang dapat memulai babak baru yang menarik.

“Kami selalu menyukainya dan telah mengikutinya sejak lama, baik karena prestasinya di lintasan maupun karena kepribadiannya yang lugas dan ramah, yang kami yakin akan membuat para Ducatisti jatuh cinta padanya begitu ia mengenakan seragam merah.

“Kami percaya bahwa, bersama Marc, ia merupakan pelengkap ideal bagi tim yang – berdasarkan sejarah dan hasil yang diraih dalam beberapa tahun terakhir – ingin terus memainkan peran utama di masa depan dan tetap menjadi sumber kekaguman, rasa hormat, dan dukungan bagi para penggemar Ducati di seluruh dunia”.

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