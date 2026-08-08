MotoGP Inggris 2026: Martin Memimpin Dominasi Aprilia di Sprint

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Jorge Martin now has 19 sprint victories in MotoGP
Jorge Martin now has 19 sprint victories in MotoGP
© Gold and Goose

Jorge Martin memimpin dominasi Aprilia di podium Sprint Race MotoGP Inggris, saat Ducati kesulitan mengimbangi kecepatan RS-GP.

Setelah meraih pole keduanya musim ini, Martin memimpin Sprint Race 10 lap pada Sabtu sore dari awal hingga akhir.

Pembalap Spanyol itu berhasil menahan tekanan awal dari pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, dan akhirnya melintasi garis finis dengan keunggulan 1,5 detik.

Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Sambil menahan sakit akibat cedera yang masih dalam masa pemulihan, Marco Bezzecchi berhasil finis di posisi ketiga, melengkapi 1-2-3 Aprilia pada Sprint Race Silverstone.

Sebaliknya, Ducati mengalami hasil yang mengecewakan. Alex Marquez menjadi pembalap terbaik dari pabrikan tersebut dengan finis di posisi keempat menggunakan motor GP26 milik tim Gresini, mengungguli Fabio Di Giannantonio dari Gresini melengkapi lima besar.

Sementara itu, Marc Marquez mengalami penurunan drastis pada grip ban belakang di fase akhir Sprint Race.

Tidak hanya kehilangan posisi dari Alex dan Di Giannantonio, ia juga menjadi bulan-bulanan Pedro Acosta (KTM), Joan Mir (Honda), dan Franco Morbidelli (VR46 Ducati) pada lap terakhir.

Akhirnya, Marquez finis kesembilan dan meraih satu poin, dan hanya berjarak 0,027 detik dari kehilangan poin di garis finis.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 British MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 British MotoGP
© Gold and Goose

Raul Fernandez (Trackhouse) terjatuh dan tersingkir di awal balapan, sementara Iker Lecuona (Gresini) dan Cal Crutchlow (LCR) juga mengalami kecelakaan.

Martin telah memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 17 poin atas Ogura, sementara Bezzecchi tertinggal 27 poin di posisi ketiga.

Masalah yang dialami Marquez membuatnya tertinggal 29 poin di posisi keempat, sedangkan Fabio Di Giannantonio tertinggal 31 poin di posisi kelima.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)10 Laps
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.530s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+3.974s
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+6.956s
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+8.651s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+10.745s
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+10.826s
8Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+12.539s
9Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+13.965s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+13.992s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+14.142s
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+14.344s
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+14.540s
14Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+15.213s
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.892s
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+20.194s
17Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+23.722s
18Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+24.380s
19Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+27.593s
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+34.332s
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)DNF
 Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF

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Jorge Martin
MotoGP Inggris 2026: Martin Memimpin Dominasi Aprilia di Sprint
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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