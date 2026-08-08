MotoGP Inggris 2026: Martin Memimpin Dominasi Aprilia di Sprint
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.
Jorge Martin memimpin dominasi Aprilia di podium Sprint Race MotoGP Inggris, saat Ducati kesulitan mengimbangi kecepatan RS-GP.
Setelah meraih pole keduanya musim ini, Martin memimpin Sprint Race 10 lap pada Sabtu sore dari awal hingga akhir.
Pembalap Spanyol itu berhasil menahan tekanan awal dari pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, dan akhirnya melintasi garis finis dengan keunggulan 1,5 detik.
Sambil menahan sakit akibat cedera yang masih dalam masa pemulihan, Marco Bezzecchi berhasil finis di posisi ketiga, melengkapi 1-2-3 Aprilia pada Sprint Race Silverstone.
Sebaliknya, Ducati mengalami hasil yang mengecewakan. Alex Marquez menjadi pembalap terbaik dari pabrikan tersebut dengan finis di posisi keempat menggunakan motor GP26 milik tim Gresini, mengungguli Fabio Di Giannantonio dari Gresini melengkapi lima besar.
Sementara itu, Marc Marquez mengalami penurunan drastis pada grip ban belakang di fase akhir Sprint Race.
Tidak hanya kehilangan posisi dari Alex dan Di Giannantonio, ia juga menjadi bulan-bulanan Pedro Acosta (KTM), Joan Mir (Honda), dan Franco Morbidelli (VR46 Ducati) pada lap terakhir.
Akhirnya, Marquez finis kesembilan dan meraih satu poin, dan hanya berjarak 0,027 detik dari kehilangan poin di garis finis.
Raul Fernandez (Trackhouse) terjatuh dan tersingkir di awal balapan, sementara Iker Lecuona (Gresini) dan Cal Crutchlow (LCR) juga mengalami kecelakaan.
Martin telah memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 17 poin atas Ogura, sementara Bezzecchi tertinggal 27 poin di posisi ketiga.
Masalah yang dialami Marquez membuatnya tertinggal 29 poin di posisi keempat, sedangkan Fabio Di Giannantonio tertinggal 31 poin di posisi kelima.
MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|10 Laps
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.530s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+3.974s
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+6.956s
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+8.651s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+10.745s
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+10.826s
|8
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+12.539s
|9
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+13.965s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+13.992s
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+14.142s
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+14.344s
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+14.540s
|14
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+15.213s
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.892s
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+20.194s
|17
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+23.722s
|18
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+24.380s
|19
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+27.593s
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+34.332s
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|DNF
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|DNF