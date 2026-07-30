Line-Up Pembalap Baru Memberi Yamaha "Angin Segar" untuk 2027

Duet pembalap baru di tim pabrikan Yamaha akan memberi angin segar untuk musim MotoGP 2027.

Massimo Meregalli. Credit: Gold and Goose.
Massimo Meregalli. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Penggantian layout mesin untuk musim 2026 memang bukan solusi cepat untuk lemahnya daya saing Yamaha di MotoGP, tapi mereka akan mendapatkan angin segar untuk musim 2027.

Pabrikan Iwata sudah menjalani rentetan empat tahun tanpa kemenangan sejak Fabio Quartararo di Grand Prix Jerman 2022.

YZR-M1 juga belum naik podium dengan V4 barunya yang diperkenalkan secara resmi awal tahun ini setelah beberapa kali digunakan oleh pembalap uji coba Augusto Fernandez pada paruh kedua tahun 2025.

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Perubahan teknis besar Yamaha pada tahun 2027 terjadi tepat sebelum MotoGP menuju era 850cc pada tahun 2027, dengan perubahan tidak hanya mesin yang lebih kecil tetapi juga pelarangan perangkat ride-height dan pembatasan yang lebih ketat untuk perangkat aero.

Dalam kasus Yamaha, mereka juga akan memiliki line-up pembalap yang hampir semuanya baru. Hanya Toprak Razgatlioglu yang memiliki kontrak untuk 2027, dan kedua pembalap pabrikan - Quartararo dan Alex Rins - telah dipastikan akan meninggalkan Yamaha pada akhir tahun ini.

Sebagai gantinya, Jorge Martin dan Ai Ogura – yang saat ini berada di posisi pertama dan kedua dalam kejuaraan pembalap 2026 – akan datang dari Aprilia.

Alex Rins leads Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Rins leads Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Menurut Team Director Monster Energy Yamaha Massimo Meregalli, para pembalap baru dan juga regulasi baru akan memberi angin segar untuk proyek YZR-M1 tersebut.

“Tahun depan akan menjadi tahun baru dan dengan dua pembalap baru juga, kami tentu saja sangat antusias,” kata Meregalli, berbicara kepada MotoGP.com.

“Bahkan hal-hal terindah pun memiliki akhir, dan kami mengakhiri perjalanan panjang ini bersama Fabio [Quartararo] dan Alex [Rins].

“Tentu saja kami berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan untuk kami dan bagaimana kami bekerja sama, tetapi dengan adanya pembalap baru, peraturan baru – ada banyak hal baru, dan tentu saja ini akan membawa angin segar, motivasi baru.

“Kami semua bersemangat untuk memulai musim yang benar-benar baru karena ada begitu banyak hal baru yang positif bagi semua orang.”

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Monster Energy Yamaha MotoGP
Jorge Martin
Ai Ogura
Line-Up Pembalap Baru Memberi Yamaha
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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