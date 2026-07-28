Yamaha Berharap 2026 yang Sulit akan Membantu di Era Baru MotoGP

Bos Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli, mengaku pabrikan Iwata telah mengalami paruh pertama tahun 2026 yang "tidak mudah", tetapi ia berpikir kesulitan tahun ini akan membantu di tahun 2027.

Hasil terbaik Yamaha di musim MotoGP 2026 sejauh ini, seperti yang diperkirakan, datang dari Fabio Quartararo yang finis kelima di Grand Prix Catalan yang dua kali di-restart pada bulan Mei.

Namun, juara MotoGP 2021 itu terpuruk di posisi ke-14 klasemen pembalap setelah 11 putaran. Itu lebih baik dari tiga pembalap Yamaha lainnya - Alex Rins, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu - berada di posisi ke-19, ke-20, dan ke-21 dengan dua kali finis di posisi 10 besar di antara mereka sejauh tahun ini.

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Musim yang sulit bagi Yamaha sudah diprediksi dengan YZR-M1 bermesin V4 barunya, tetapi peralihan tahun ini akan membantu pada tahun 2027 saat regulasi 850cc diperkenalkan, menurut Team Director Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli.

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“Tentu saja, paruh pertama musim ini tidak mudah,” kata Meregalli kepada MotoGP.com.

“Kami menyadari bahwa ini akan sulit. Kami selalu mengatakan bahwa ini akan menjadi musim pembelajaran yang sesungguhnya bagi kami karena membawa proyek yang benar-benar baru, terutama memulai balapan dengannya, kami menyadari bahwa banyak kesulitan yang akan kami hadapi.

“Namun, kami sedang belajar dan ini pasti akan membantu kami tahun depan ketika kami akan memperkenalkan motor baru dan hanya akan ada satu konfigurasi mesin yang dapat menjamin performa yang lebih baik.

Alex Rins leads Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Sekarang kita berada di tengah musim ini dan kita tahu bahwa, sejak awal, kita berpikir bahwa di paruh kedua musim ini tujuan kita semua adalah untuk mencoba meningkatkan performa dan menyelaraskan hasil.

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“Kita juga pasti akan menggunakan jeda musim panas ini untuk benar-benar memaksimalkan apa yang kita miliki dan apa yang akan kita berikan di paruh kedua musim ini.”

Musim akan kembali digelar di Silverstone - tempat di mana Fabio Quartararo nyaris meraih kemenangan tahun lalu sebelum masalah perangkat ride-height - pada tanggal 7-9 Agustus.