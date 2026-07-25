Marc Marquez Keluhkan "Gaya Robot" dari Motor MotoGP Modern

Marc Marquez mengatakan bahwa motor MotoGP saat ini tidak seasik untuk dikendarai seperti 10 tahun lalu.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez mengatakan motor MotoGP saat ini memerlukan “gaya robot” karena dampak aero, dan mengatakan “Anda tidak bisa lagi memacu melewati batas”.

Selama 10 tahun terakhir, sepeda motor MotoGP telah mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang seperti aero dan perangkat ride-height.

Hasilnya adalah motor yang lebih cepat dengan grip yang luar biasa, tetapi hal ini memberi dampak negatif terhadap aksi di trek. Overtake jadi lebih sulit dibuat, dan juga ban depan yang sangat sensitif dengan suhu dan perubahan tekanan.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Juara MotoGP tujuh kali, Marc Marquez, sering mengkritik motor MotoGP saat ini, menyebut gaya berkendara yang dibutuhkan seperti "robot".

Dalam sebuah wawancara dengan Bike World, pembalap Ducati itu menegaskan kembali pendiriannya.

‘Jika Anda melawan aerodinamika, Anda akan melambat’

Memulai debutnya di kelas utama tahun 2013, Marquez menjadi saksi hidup bagaimana motor MotoGP berevolusi menjadi bentuk sekarang ini.

Menurutnya, motor dari 10 tahun lalu dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga seorang pembalap dapat membuat perbedaan.

Sementara itu, motor-motor saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh aerodinamika.

“Motor-motor yang paling saya nikmati adalah pada tahun 2014, ’15, ’16, tanpa aerodinamika,” katanya.

“Sekarang, memang benar bahwa motor-motor ini sangat nyaman dikendarai, tetapi lebih seperti gaya robot.

“Anda harus mengikuti apa yang diinginkan aerodinamika dan Anda tidak bisa mengabaikan prinsip aerodinamika motor.

“Jika Anda mengabaikan prinsip aerodinamika motor, Anda melawan prinsip aerodinamika dan kemudian Anda akan lebih lambat.

“Jadi, pada tahun 2014, 2015, 2016, tanpa aerodinamika, jika Anda mengabaikan prinsip aerodinamika motor, Anda akan lebih cepat, karena Anda mulai sliding, Anda mulai kehilangan kendali bagian depan motor.

Marquez says it's much harder to save crashes on current bikes
Marquez says it's much harder to save crashes on current bikes
© Gold and Goose

“Anda telah melihat banyak penyelamatan. Sekarang, tidak lagi, karena masalahnya sekarang adalah downforce yang kita miliki, ketika kita kehilangan kendali bagian depan, kita mendorong ban terlalu keras dan itu tidak pernah kembali.

“Jadi, motor itu ketika saya berada di Honda… tetapi bukan karena saya menikmati Honda atau Ducati; itu hanya gaya motornya.”

Motor balap tahun 2027 akan mengalami pengurangan tingkat aerodinamika dan pelarangan total perangkat pengatur ketinggian motor.

Namun, Marquez sebelumnya mengatakan bahwa ia lebih memilih jika peraturan tahun 2027 mengizinkan aerodinamika yang lebih sedikit lagi.

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Marc Marquez Keluhkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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