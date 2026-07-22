Honda Mengonfirmasi Penampilan Wildcard untuk Nakagami di Motegi

Honda mengumumkan keikutsertaan wildcard Takaaki Nakagami di MotoGP Jepang 2026.

Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Takaaki Nakagami mendapatkan kesempatan balapan sebagai pembalap wildcard di MotoGP Jepang pada bulan Oktober.

Nakagami, yang telah menjadi pembalap tes MotoGP Honda sejak pensiun dari balap full-time di akhir 2024, telah dua kali tampil sebagai pembalap wildcard untuk HRC, dengan hasil terbaik finis keenam di Grand Prix Prancis Mei lalu.

Ia juga berkompetisi sebagai pembalap wildcard di Motegi tahun lalu, tetapi gagal menyelesaikan balapan hari Minggu.

Saat ini, Nakagami belum balapan di MotoGP pada tahun 2026, meskipun Johann Zarco mengalami cedera sejak Mei; pembalap Prancis itu digantikan oleh Cal Crutchlow.

Takaaki Nakagami
Takaaki Nakagami

Oleh karena itu, Motegi akan menjadi balapan MotoGP pertama Nakagami sejak Motegi musim lalu.

Ini juga bisa menjadi wildcard bersejarah, karena jenis keikutsertaan sekali saja seperti ini dilarang mulai musim 2027. 

Pabrikan lain, kemungkinan besar Yamaha, masih dapat memilih untuk mengikuti wildcard di Motegi, atau di balapan mendatang, tetapi seiring berakhirnya era 1.000cc Michelin di MotoGP, kebutuhan untuk entri wildcard akan memudar.

“Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk berkompetisi di Grand Prix Jepang sebagai pembalap wildcard,” kata Takaaki Nakagami.

“Saat ini saya fokus pada pengembangan motor MotoGP Honda dalam peran saya sebagai Pembalap Pengembang HRC, ajang ini memberikan kesempatan berharga untuk mengevaluasi kemajuan yang telah kami capai melalui pengujian dalam kondisi balapan.”

Takaaki Nakagami, LCR Honda, 2025 French MotoGP
Takaaki Nakagami, LCR Honda, 2025 French MotoGP
© Gold and Goose

“Balapan di depan para penggemar Jepang di Grand Prix kandang saya membuat kesempatan ini semakin istimewa.

“Sepanjang akhir pekan, tujuan saya adalah mengumpulkan data yang bermanfaat sebanyak mungkin dan berkontribusi untuk lebih meningkatkan daya saing motor MotoGP Honda.”

Grand Prix Jepang MotoGP 2026 dijadwalkan pada 2–4 ​​Oktober dan merupakan balapan pertama dari dua balapan Asia berturut-turut, dengan Grand Prix Indonesia yang disusul pada minggu berikutnya.

Tags:

Takaaki Nakagami
Honda HRC (MotoGP)
Honda Mengonfirmasi Penampilan Wildcard untuk Nakagami di Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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