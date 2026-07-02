RESMI: Joan Mir Gabung Gresini Ducati untuk Musim 2027

Joan Mir memastikan masa depannya untuk musim MotoGP 2027 bersama Gresini Ducati.

Joan Mir, HRC.
Joan Mir, HRC.
© Gold and Goose
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Joan Mir akan mengikuti jejak mantan rekan setimnya, Marc Marquez, dengan pindah dari Honda ke Gresini Ducati pada musim MotoGP 2027.

Marquez pindah ke Gresini pada tahun 2024, menghidupkan kembali kariernya dengan tiga kemenangan di musim itu. Kesuksesan itu mengantarkannya ke tim pabrikan Ducati dan meraih gelar juara musim lalu.

Mir akan memimpin line-up baru Gresini bersama pemain muda Dani Holgado, yang juga dikonfirmasi pagi ini.

Joan Mir, Dani Holgado joins Gresini for MotoGP 2027.
Joan Mir, Dani Holgado joins Gresini for MotoGP 2027.

Susunan pembalap Gresini saat ini, Alex Marquez, runner-up tahun lalu dan pemenang balapan Fermin Aldeguer, masing-masing akan pindah ke KTM dan VR46 Ducati masing-masing untuk era 850cc/Pirelli yang baru.

“Mulai tahun depan banyak yang akan berubah, tetapi esensi dari Tim MotoGP BK8 Gresini Racing akan tetap sama,” kata pemilik tim Nadia Padovani.

"Kami terus menjadi tim yang berupaya untuk berkembang dari musim ke musim, dan pada tahun 2027 kami akan melakukannya dengan dua pembalap yang sangat kami percayai dan yang siap kami dukung sepenuhnya.

"Dani adalah profil yang telah lama kami pantau dan kami senang dia dapat memulai pengalaman rookie-nya bersama kami.

"Joan adalah Juara Dunia MotoGP: rekornya berbicara sendiri.

"Yang satu berada di awal perjalanannya, yang lain bertujuan untuk menemukan kembali sensasi terbaiknya dan memaksimalkan potensinya.

"Bagi keduanya, kami ingin menjadi titik acuan yang konstan."

Joan Mir with Gresini riders Marc Marquez and Alex Marquez during MotoGP 2024.
Joan Mir with Gresini riders Marc Marquez and Alex Marquez during MotoGP 2024.
© Gold and Goose

Setelah HRC merekrut mantan juara dunia Fabio Quartararo di musim dingin, dan kemudian bintang Moto2 David Alonso, Mir awalnya diperkirakan akan reuni dengan mantan bosnya di Suzuki, Davide Brivio, di Trackhouse Aprilia tahun depan.

“Joan memutuskan di Jerez untuk meninggalkan Honda di akhir tahun dan meminta saya untuk mencari proyek yang bagus untuknya,” kata manajer Mir, Paco Sanchez, kepada Crash.net pada pertengahan Mei. “Kami membuat kemajuan yang baik, tetapi kami belum menyelesaikan kesepakatan apa pun.”

Tidak jelas seberapa besar dampak kepergian Brivio dari Trackhouse terhadap rencana Mir, tetapi Gresini segera menjadi rumor yang hangat diperbincangkan.

Meskipun Brivio mungkin absen, perpindahan ke Gresini mempertemukan kembali Mir dengan kepala kru pemenang gelar Suzuki 2020, Frankie Carchedi, yang sejak itu meraih kemenangan balapan bersama Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer.

Joan Mir, 2020 MotoGP champion.
Joan Mir, 2020 MotoGP champion.
© Gold and Goose

Mir memenangkan gelar juara dunia MotoGP bersama Suzuki hanya dalam musim keduanya di kelas utama, bergabung dengan Honda bersama Marc Marquez ketika proyek GSX-RR ditutup pada akhir tahun 2022.

Mir merosot ke peringkat 22 di kejuaraan dunia pada musim debutnya bersama Honda, kemudian ke peringkat 23 pada tahun berikutnya, gagal mencapai garis finis dalam 23 grand prix.

Musim lalu akhirnya membuahkan hasil dengan dua podium di Motegi dan Sepang tahun lalu, sebelum kehilangan posisi kedua di Catalunya musim ini karena penalti tekanan ban pasca balapan.

Namun, hanya menyelesaikan empat dari sepuluh grand prix sejauh ini berarti Mir saat ini hanya berada di peringkat 18 di kejuaraan dunia.

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RESMI: Joan Mir Gabung Gresini Ducati untuk Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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