EKSKLUSIF: Fabio Quartararo Membahas Kepindahan dari Yamaha ke Honda

Pada akhir musim MotoGP 2026, Fabio Quartararo akan menyelesaikan musim kedelapannya di kelas utama. Saat ini, wajar untuk mengatakan bahwa ia seharusnya memiliki lebih dari satu gelar juara dunia yang diraihnya bersama Yamaha pada tahun 2021.

Saat pertama kali tiba di paddock Grand Prix pada tahun 2015 dengan predikat sebagai "Marc Marquez baru", prospek karier MotoGP Quartararo tampak cukup suram menjelang musim Moto2 2018. Kala itu, ia baru mengantongi satu kemenangan dalam balapan Grand Prix dan mulai mempertanyakan tujuan kariernya.

Kemudian, kemenangan kedua - atau yang pertama untuknya di kelas Moto2 - diraih di Barcelona. Dari sana, perjalanan kariernya menemui titik balik.

Quartararo mendapatkan kontrak untuk promosi ke MotoGP bersama Petronas SRT Yamaha pada musim 2019, langkah yang sempat memicu tanda tanya. Namun, manajemen SRT menyadari bahwa potensi yang pernah ditunjukkan Quartararo saat awal berkarier di Grand Prix tidak pernah hilang.

Quartararo celebrates his 2021 MotoGP world title © Gold and Goose

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Dalam beberapa tahun berikutnya, ia melesat cepat menjadi salah satu pembalap elite MotoGP; ia meraih tujuh podium pada musim debutnya, mencatatkan tiga kemenangan Grand Prix pada tahun 2020, dan kemudian direkrut Yamaha sebagai pengganti Valentino Rossi di tim pabrikan pada tahun 2021, dan membalas kepercayaan tersebut dengan meraih gelar juara dunia pertamanya.

Ia kalah tipis dari Pecco Bagnaia dan Ducati pada tahun 2022, namun pada saat itu, terlihat jelas Yamaha mulai mengalami penurunan. Ia belum pernah menang lagi sejak Grand Prix Jerman tahun itu, dan tahun ini menjadi masa yang sangat berat baginya.

Setelah 12 seri balapan, ia memang menjadi pembalap Yamaha dengan posisi terbaik di klasemen, namun hanya mengumpulkan 55 poin dengan pencapaian finis terbaik di posisi kelima. Langkah Yamaha beralih ke mesin V4 untuk tahun 2026 jelas membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil signifikan, sesuatu yang tidak dimiliki Quartararo.

“Terus terang, saya tidak benar-benar menikmatinya,” ujar Quartararo kepada Crash saat kami berbincang dengannya pada hari Kamis di ajang Grand Prix Inggris.

“Apalagi karena saya adalah orang yang sangat kompetitif; meskipun saya sudah memacu motor hingga batas maksimal - seperti yang terjadi di Sachsenring, yang menurut saya merupakan akhir pekan balapan terbaik kedua bagi saya - saya tidak suka melihat pembalap lain menyalip saya. Saya tidak bisa melakukan overtake, padahal saya tahu bahwa dalam satu putaran, saya bisa melaju lebih cepat.

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“Jadi, saya harus menerimanya, tapi saya hanya berusaha memaksimalkan apa yang saya miliki. Sejujurnya, saya merasa menikmati balapan saat saya sedang bertarung - meski hasilnya tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu mungkin saya tidak menang, tapi berada di posisi kelima, melihat pembalap di depan, dan tahu bahwa saya bisa memacu motor lebih kencang... itu rasanya berbeda.

"Walaupun tahun lalu kami tidak banyak melakukan aksi overtake, tahun ini saya bahkan belum pernah menyalip pembalap lain - maksudnya benar-benar menyalip dan berhasil mempertahankan posisi tersebut. Jadi, itulah sebabnya saya tidak menikmatinya saat ini.”

Sepanjang musim 2025, terlihat jelas bahwa Quartararo - yang kini berusia 27 tahun - akan menjadi sosok kunci dalam bursa pembalap tahun 2027.

Langkah Yamaha beralih dari mesin Inline-Four ke V4 dipandang sebagai upaya pamungkas untuk meyakinkan Quartararo agar kembali berkomitmen pada masa depan bersama merek tersebut. Dan pada satu titik, skenario itu mungkin saja benar-benar terwujud.

“Saya berharap performanya jauh lebih baik daripada sekarang, terutama jika melihat bagaimana kami menjalani tes pertama di Barcelona... sebenarnya, itu bukan tes yang sangat istimewa; kami lebih lambat dibandingkan motor Inline 4, namun kondisi lintasannya memang kurang bagus,” jelasnya.

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“Kami melihat bahwa catatan waktu saya tidak terlalu buruk, mengingat itu adalah kali pertama motor tersebut turun ke lintasan bersama saya. Dan saya cukup cepat. Namun masalahnya adalah selama bulan September, Oktober, dan November, kami tidak membuat kemajuan berarti; faktanya, paket motor yang kami miliki [saat ini] sangat mirip dengan motor pertama yang kami coba.

“Saat memulai proyek baru, biasanya langkah-langkah awal menghasilkan peningkatan besar, dan kemudian menjadi sulit untuk memangkas sepersepuluh detik terakhir. Namun, kami tidak pernah benar-benar membuat lompatan besar dari motor baru itu menuju motor yang kini sudah berusia hampir satu tahun.

"Jadi, menurut saya, inilah alasan mengapa kami benar-benar berada dalam situasi yang sulit.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 British MotoGP © Gold and Goose

Perbincangan serius dengan Suzuki di 2022

Menjelang akhir musim 2025, Quartararo sudah terlibat dalam diskusi serius dengan berbagai pabrikan mengenai masa depannya. Ia menjawab dengan tegas "Tidak" saat ditanya oleh media apakah Yamaha termasuk salah satu merek tersebut.

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"Saat tes di Valencia tahun lalu, saya merasa membutuhkan sesuatu yang baru," ujarnya kepada Crash ketika ditanya mengenai momen saat ia menyadari bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan Yamaha.

"Saat itulah kami memutuskan untuk berpisah dengan Yamaha. Saya belum tahu persis ke tim mana saya akan pindah. Namun, saya tahu saya ingin berganti tim, dan menurut saya itu adalah saat yang tepat."

Yamaha berhasil mengamankan posisi yang kuat terkait susunan pembalap tim pabrikan mereka untuk tahun 2027. Mereka telah mengontrak Jorge Martin - pemimpin klasemen saat ini - serta Ai Ogura, yang sedang menjalani musim kedua yang gemilang di MotoGP bersama tim Trackhouse Aprilia.

Tetap saja, Quartararo adalah talenta langka yang muncul sekali dalam satu generasi bagi sebuah pabrikan, dan kehilangan dirinya ke tangan rival sesama merek Jepang akan menjadi pukulan yang menyakitkan dalam waktu yang lama.

Meski demikian, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Quartararo telah memberikan waktu yang cukup bagi Yamaha untuk membuktikan kualitas mereka. Ia tetap bertahan meski pabrikan-pabrikan lain berupaya keras untuk merekrutnya.

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“Terus terang, pada tahun 2022, kami melakukan pembicaraan yang sangat serius dengan Suzuki,” ujarnya. “Lalu, tentu saja, dua tahun sebelumnya dengan pabrikan yang berbeda. Kini saya merasa inilah saat yang tepat untuk melangkah pergi dan benar-benar mencari sesuatu yang baru.

"Menurut saya, keputusan untuk pindah itu sangat baik bagi saya, namun tentu saja, jika menengok kembali masa antara tahun 2019 hingga pertengahan 2022, itu adalah periode yang sungguh luar biasa yang saya habiskan bersama Yamaha.”

Rumor Quartararo bersama Suzuki bisa dimasukkan dalam daftar skenario "bagaimana jika" yang menarik dalam sejarah MotoGP, meskipun pada akhirnya pabrikan tersebut secara mendadak mundur dari kejuaraan pada akhir musim 2022. Aprilia diketahui sempat mengajukan tawaran kepada Quartararo untuk musim 2025, namun tidak mampu menandingi tawaran balik dari Yamaha yang nilainya jauh lebih besar.

Banyak pihak mengkritik keputusan Quartararo untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Namun, menilai situasi dengan melihat ke belakang sering kali mengaburkan realitas yang sebenarnya terjadi saat itu. Motor Aprilia memang merupakan paket yang cukup kompetitif pada masa itu, namun belum mencapai level performa seperti yang terlihat pada tahun 2026.

Di tengah kesulitan yang dihadapi Yamaha, ada dua faktor utama yang memengaruhi keputusan Quartararo untuk memperpanjang kontrak: loyalitas yang telah membuahkan banyak kesuksesan sebelumnya serta arahan teknis dari Max Bartolini.

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Quartararo benar-benar meyakini visi Bartolini di Yamaha. Namun, pada kenyataannya, hal itu tidak membuahkan hasil.

"Saya rasa, jika bicara soal merek, setelah empat tahun pertama yang kami lalui bersama Yamaha - dengan segala loyalitas dan hasil gemilang yang kami raih - belakangan ini orang lebih banyak membicarakan Aprilia dan Ducati," tambahnya.

"Padahal secara historis, sejak saya masih muda, persaingan utamanya adalah antara Yamaha dan Honda. Jadi, tentu saja saya sangat menaruh kepercayaan pada mereka. Namun, kini saatnya bagi saya untuk melangkah pergi dan memutuskan untuk beralih dari mereka."

Quartararo will join Honda next season © Gold and Goose

Bagaimana Honda meyakinkan Quartararo?

Beralih dari satu pabrikan Jepang ke pabrikan Jepang lainnya tampak sebagai keputusan yang agak aneh jika dilihat sekilas.

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Akhir-akhir ini, para pembalap dari kedua kubu merasa frustrasi dengan pendekatan Honda dan Yamaha yang cenderung lebih berhati-hati dalam memperbarui motor mereka dibandingkan dengan pabrikan Eropa.

Honda juga belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan pada tahun 2026, padahal mereka sempat kembali ke jalur kemenangan pada tahun 2025 dan meraih beberapa podium dalam kondisi trek kering murni berkat performa kecepatan yang kompetitif.

Joan Mir memang sempat finis di posisi ketiga pada Grand Prix Catalunya - yang sempat dihentikan dua kali dengan bendera merah - tapi posisinya kemudian diturunkan akibat pelanggaran aturan tekanan ban.

Lantas, dengan mempertimbangkan hal tersebut, mengapa memilih untuk bergabung dengan Honda?

“Menurut saya, situasinya tidak benar-benar sama karena ada banyak hal—baik di dalam maupun di luar lintasan—yang saya lihat berbeda,” jelas Quartararo.

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“Namun, dengan adanya regulasi baru dan motor baru, saya rasa ini adalah sebuah pertaruhan, tetapi saya telah melihat berbagai hal. Tentu saja, kami mengadakan banyak pertemuan dengan tim, termasuk dengan Honda, yang membuat saya ingin menjadi bagian dari proyek tersebut, bagian dari kemajuan yang mereka capai dengan motor untuk musim 2027.

“Dan saya merasa harus bergabung ke sana. Sejak kecil, saya mengagumi dua tim ini, jadi ini seperti mewujudkan impian masa kecil. Meskipun mereka sempat mengalami masa-masa sulit - terutama dua tahun terakhir - mereka telah berkembang pesat, dan menurut saya, akan sangat menarik untuk melihat seperti apa motor mereka tahun depan.”

Dia menambahkan: “Menurut saya, sejak tahun 2020 hingga saat ini, pabrikan Eropa sangat cepat dalam mengambil keputusan maupun dalam hal besarnya risiko yang mereka ambil. Mengenai Yamaha dan Honda - khususnya yang saya ketahui tentang Yamaha - kami tidak cukup berani mengambil risiko dalam pengembangan motor; kami selalu bergerak terlalu lambat.

“Dan menurut saya, inilah alasan mengapa pabrikan Eropa mampu menciptakan perbedaan yang signifikan. Saya melihat adanya perubahan di kubu Honda; mereka kini bergerak jauh lebih cepat, dan saya rasa mereka sudah paham apa yang diperlukan untuk bersaing dengan pabrikan-pabrikan lainnya.”

Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

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Honda telah melangkah lebih maju dalam pengembangan proyek motor untuk tahun 2027. Prototipe pertama motor tersebut telah diuji coba pada bulan Desember tahun lalu. Sejak saat itu, mereka terus bekerja keras, meskipun belum banyak rincian yang terungkap mengenai kemampuan motor tersebut.

Namun, mudah dipahami mengapa Quartararo begitu optimistis. Honda membuat langkah besar dengan merekrut mantan Direktur Teknis Aprilia, Romano Albesiano, untuk menempati posisi serupa di HRC - sebuah langkah yang memutus tradisi lama di mana posisi tersebut selalu dipegang oleh insinyur Jepang. Mereka juga memperkuat tim penguji dengan memasukkan Aleix Espargaro dan Takaaki Nakagami ke dalam jajaran tim.

Selain itu, masih ada perubahan lain yang akan terjadi, Davide Brivio diperkirakan akan memegang peran senior di Honda tahun depan.

Ia bergabung setelah sebelumnya berhasil membawa Trackhouse ke posisi yang kompetitif - mampu memenangkan balapan dengan kedua pembalapnya serta bersaing memperebutkan gelar juara pada tahap musim ini.

Pada akhirnya, setiap langkah yang diambil merupakan sebuah pertaruhan. Hal ini terutama berlaku untuk tahun 2027, mengingat adanya regulasi baru dan pemasok ban yang baru. Namun, memulai segalanya dari nol terkadang justru menjadi hal yang dibutuhkan seorang pembalap untuk kembali ke posisi yang seharusnya. Quartararo hanya akan membawa satu anggota kru saat ini dari Yamaha untuk bergabung dengannya, sedang sisanya akan benar-benar baru.

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Juara dunia bertahan Marc Marquez sempat menyoroti hal ini di Silverstone saat ditanya mengenai tahun 2027. Ia menyebut kombinasi antara Quartararo dan Honda sebagai sesuatu yang patut diperhatikan jika motor mereka nantinya kompetitif. Meskipun beberapa tahun terakhir ini minim prestasi, bakat dan potensi Quartararo tidaklah dilupakan di paddock.

“And this is something that I’m really grateful for,” Quartararo concluded. "Because when you are looking from the outside, like in 2022, you can maybe say, ‘Ah, maybe it’s not the best bike, but for sure it’s a good bike’, but when you jump on it, you realise it’s not as good as you thought.

“And actually, something that I feel really happy to hear is the comments of other riders, especially Marc, because we know he’s the fastest, he’s the best - for me - of maybe all time, and yes, I’m really looking forward to this new project and trying to enjoy riding again…”