Razgatlioglu Masih Perlu Belajar setelah MotoGP Inggris yang Sulit

Toprak Razgatlioglu mengatakan bahwa Silverstone mengungkap aspek gaya balap MotoGP yang masih perlu ia kuasai.

Toprak Razgatlioglu reflects on difficult Silverstone MotoGP race
Toprak Razgatlioglu reflects on difficult Silverstone MotoGP race
© Gold and Goose

Toprak Razgatlioglu melintasi garis finis di antara KTM milik Pol Espargaro dan pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, pada MotoGP Inggris hari Minggu.

Pertarungan tersebut berlangsung seru, namun ketiganya finis dengan selisih lebih dari 40 detik di belakang pemenang balapan, Raul Fernandez.

"Bagi saya, itu tidak menyenangkan karena saya tidak mengalahkannya!" ujar Razgatlioglu mengenai duel melawan Espargaro.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

“Di lap-lap terakhir, dia menutup jalur dalam di setiap tikungan, tapi itu hal yang wajar dalam sebuah pertarungan.

“Ada sektor di mana saya lebih cepat, dan ada sektor di mana dia lebih cepat, terutama di trek lurus belakang. Di chicane, saya sempat mencoba, tapi jaraknya terlalu jauh bagi saya untuk bisa menyalipnya.

“Kami finis dengan selisih waktu yang sangat tipis, namun balapan ini sangat berat bagi saya.”

Razgatlioglu finished more than ten seconds behind Pramac team-mate Jack Miller, who was the highest-classified Yamaha rider in 12th after Fabio Quartararo’s penalty.

Toprak: “Saya perlu mempelajari gaya ini”

Juara WorldSBK tiga kali itu menjelaskan bahwa tikungan-tikungan Silverstone yang cepat dan mengalir menyoroti salah satu aspek utama yang masih perlu ia perbaiki sebagai pembalap MotoGP.

"Kami perlu belajar lebih banyak, karena di trek ini - dengan tikungan-tikungan panjangnya - Anda harus lebih bersabar menunggu momen yang tepat untuk menegakkan kembali motor. Hal ini sangat sulit bagi saya saat ini, karena saya terbiasa membalap dengan gaya Superbike.

"Untuk tikungan [lambat] di mana Anda harus melakukan pengereman keras lalu menegakkan motor, saya sudah jauh lebih baik. Namun, saya juga perlu mempelajari gaya ini, karena tahun depan saya akan kembali balapan di trek ini."

Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

"Bagi saya ini balapan yang buruk, tapi saya hanya fokus pada apa yang saya pelajari akhir pekan ini. Dan ini sangat penting, karena tahun depan, segalanya berbeda [dengan motor dan ban] tapi saya perlu memadukan gaya pada motor, dengan ban Pirelli.

“Saya merasakan beberapa hal positif tapi kita lihat saja nanti di Aragon, karena Aragon juga terlihat sebagai trek yang sangat sulit untuk gaya saya. Dengan Superbike kami melakukan balapan yang sangat bagus, tapi kita lihat saja nanti dengan motor MotoGP dan ban ini.”

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Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
Yamaha
Razgatlioglu Masih Perlu Belajar setelah MotoGP Inggris yang Sulit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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