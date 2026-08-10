Aprilia Memuji Bezzecchi yang Kembali Naik Podium di GP Inggris

Marco Bezzecchi rangkaian nol-poin di hari Minggu dengan podium di Grand Prix MotoGP Inggris.

Marco Bezzecchi was third at the British Grand Prix
Marco Bezzecchi was third at the British Grand Prix
© Gold and Goose

Massimo Rivola mengungkapkan bahwa Marco Bezzecchi bahkan kesulitan berjalan sebelum akhirnya finis ketiga di MotoGP Inggris, dan memuji semangat juang yang luar biasa dari sang pebalap Italia tersebut.

Bezzecchi, yang sebelumnya memimpin klasemen kejuaraan, tiba di Silverstone dengan kondisi yang jauh dari ideal setelah ceera tulang selangka dan lutut yang dialaminya sebelum jeda musim panas.

Cedera tersebut muncul di tengah rentetan hasil buruk bagi Bez, yang gagal menyelesaikan empat Grand Prix beruntun setelah kemenangan di Mugello pada akhir Mei.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith.
© Tony Goldsmith

Rentetan tersebut berakhir pada hari Minggu di Silverstone, saat Bezzecchi berhasil menahan Alex Marquez untuk finis di posisi ketiga dan mengamankan sapu bersih podium 1-2-3 Aprilia.

Ditanya Crash mengenai betapa sulitnya menjaga kondisi mental Bezzecchi selama masa-masa sulit ini, CEO Aprilia Massimo Rivola berkata: "Saat Anda melihat seorang pembalap yang bahkan kesulitan berjalan di pagi hari namun mampu menjalani balapan seperti itu, Anda bisa membayangkan betapa besarnya semangat juangnya.

“Seperti yang kita lihat pada Jorge [Martin] tahun lalu. Jadi, kami adalah contoh nyata dari keberanian dan nyali - kalau boleh saya katakan demikian - para pembalap kami.

“Jadi, kita harus menyadari bahwa kami berurusan dengan sosok yang istimewa—tahun lalu Jorge, tahun ini Marco.

“Saya benar-benar takjub melihat apa yang dilakukan Marco hari ini.”

‘Memakai helm rasanya seperti memasang penyumbat telinga’

Bezzecchi mengaku sulit menghadapi kritik dari luar maupun keraguan pada diri sendiri, namun mengenakan helm bagaikan "memasang penyumbat telinga".

"Memang berat," ujarnya. "Sejujurnya, setelah Mugello, saat kami pergi ke Balaton, kami mengawali akhir pekan dengan sangat baik.

"Meski sempat kesulitan, saya tetap mampu tampil cukup apik. Lalu di Sprint Race, saya melakukan start yang sangat bagus, dan itu memberi saya peluang untuk bertarung serta meraih podium.

"Dan tentu saja saat Grand Prix, akibat kesalahan saat start dan kecelakaan hebat itu, saya sempat mengalami cedera ringan."

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Tony Goldsmith.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Tony Goldsmith.
© Tony Goldsmith

“Jadi, setelah itu, keadaan mulai menjadi sedikit lebih sulit. Kesalahan saya di Brno. Lalu kecelakaan hebat di Assen.

“Saya hanya mengalami satu patah tulang rusuk, tetapi seluruh tubuh saya babak belur. Kemudian di Sachsenring saya tampil kompetitif, namun kesalahan lain berujung pada cedera ganda.

“Jadi, itu bukanlah masa yang menyenangkan. Namun, untungnya, keluarga, teman-teman, dan seluruh staf Akademi - mulai dari Vale [Valentino Rossi] - tetap mendampingi saya.

“Terutama tim saya. Jadi, itu memang masa yang berat. Saat mengalami situasi seperti ini, banyak sekali hal yang berkecamuk di pikiran dan sulit untuk berhenti memikirkannya.

“Namun pada akhirnya, saat kami mengenakan helm, rasanya seperti memasang penyumbat telinga. Jadi, rasanya sungguh luar biasa indah.”

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Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Aprilia Memuji Bezzecchi yang Kembali Naik Podium di GP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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