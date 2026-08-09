Alex Marquez Sesali Kesalahan yang Memupus Podium GP Inggris

Sebuah kesalahan yang "tidak dapat diterima" membuat Alex Marquez kehilangan podium MotoGP Inggris, sebuah kejadian yang disebut pembalap Spanyol itu sebagai hal yang "menyakitkan".

Marquez memulai balapan dari posisi ketujuh, namun berhasil memperbaiki posisinya di awal dan menyusul Marco Bezzecchi untuk menempati posisi keempat saat balapan memasuki pertengahan.

Ia berhasil mendahului Bezzecchi di Tikungan 15, namun tak lama kemudian melebar di Tikungan 1 akibat kehilangan grip pada roda belakang saat hendak memasuki tikungan.

Ia sempat turun ke posisi kelima sebelum kembali ke posisi keempat, meski pada akhirnya tidak mampu merebut kembali posisi ketiga dari Bezzecchi.

Kesalahan tersebut terasa berat bagi Marquez, yang yakin bahwa insiden itu membuatnya kehilangan kesempatan naik podium.

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Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

“Ya,” ujar Alex Marquez usai balapan di Silverstone, saat terlihat jelas betapa kecewanya dia. “Karena, ketika Anda kehilangan podium akibat kesalahan konyol - sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dimaafkan dari sisi saya.

"Sebab saat itu saya sedikit meleset dari titik pengereman - dan Anda tahu bahwa Anda punya potensi lebih serta melihat podium itu sebagai target yang realistis, rasanya sungguh menyakitkan.”

Marquez merasa ia bisa saja finis di posisi kedua andai tidak melakukan kesalahan.

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"Menurut saya, peluang kami hari ini adalah untuk posisi kedua," ujar pembalap Gresini Racing tersebut. "Namun, kesalahan di tikungan pertama saat saya menyalip Marco [Bezzecchi] terjadi karena saat itu saya terlalu optimistis.

"Saya mengerem agak terlambat, melakukan manuver dengan rem depan, lalu kehilangan cengkeraman ban belakang."

Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix, grid. Credit: Tony Goldsmith. © Tony Goldsmith

“Hal itulah yang membuat kami kehilangan podium hari ini.

“Tapi bagaimanapun, menurut saya kami menjalani balapan yang sangat solid; kami tampil cepat hingga akhir dan terus berjuang sampai garis finis—itu yang terpenting.

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“Menurut saya, Marco menerapkan strategi yang sangat cerdas; dia menyimpan tenaga untuk dua lap terakhir dan memang lebih cepat dari kami pada fase itu, karena dia berhasil menjaga kondisi ban belakangnya dengan baik.”

Marquez menambahkan bahwa momen di tikungan pertama adalah saat ia pertama kali merasakan cengkeraman ban belakang mulai berkurang.

"Saat saya melakukan kesalahan di tikungan pertama itulah saya merasakan penurunan performa ban belakang untuk pertama kalinya," jelasnya.

"Memang sempat ada sedikit ketidakstabilan, tapi saya berkata pada diri sendiri, 'Oke, tetap tenang dan teruslah memacu motor karena kamu lebih cepat daripada Pedro [Acosta]', dan saya pun berhasil melaju sedikit lebih cepat.

“Saat saya menyalipnya, saya kembali merasakan efeknya - ketika ada banyak motor di depan Anda yang menggunakan sayap besar seperti yang kita miliki sekarang, motor terkadang berperilaku aneh.

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"Jadi, saat melaju sendirian, segalanya terasa lebih stabil. Namun, pada momen itu, saya merasakan penurunan performa, dan menjelang akhir balapan, terjadi penurunan drastis seperti yang saya alami kemarin saat Sprint Race.”