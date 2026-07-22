"Risiko yang Ingin Saya Ambil" - Mir Jelaskan Keputusannya Gabung Gresini

Juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir mengatakan bahwa melepaskan status pabrikan adalah risiko yang rela ia lakukan demi memiliki motor yang kompetitif.

Mir telah menghabiskan seluruh kariernya selama delapan tahun di kelas utama bersama tim pabrikan, di Suzuki dan kemudian Honda.

Namun, setelah hanya berhasil meraih dua podium dalam hampir empat musim bersama Honda, pembalap Spanyol itu akan mengikuti jejak mantan rekan setimnya di HRC, Marc Marquez, dengan bergabung dengan Gresini Ducati untuk era 850cc/Pirelli yang baru pada tahun 2027.

Joan Mir, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

“Ketika Anda pindah ke tim satelit, Anda melepaskan banyak hal, seperti yang bisa Anda bayangkan, tetapi ini juga merupakan langkah yang ingin saya lakukan,” kata Mir.

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“Ini langkah yang berisiko karena dengan paket kompetitif, Anda akan terekspos [jika Anda tidak berkinerja baik], tetapi ini adalah risiko yang ingin saya ambil.”

“Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya akan berada di MotoGP, tetapi kenyataannya tahun ini saya akan berusia 29 tahun, dan sekarang saya telah menandatangani kontrak untuk dua tahun lagi.

“Saatnya untuk kembali bersaing. Saatnya untuk melakukannya. Karier kita tidak terlalu panjang.

“Saya sangat bahagia. Dari sisi olahraga, ini adalah kesempatan terbaik yang bisa saya dapatkan.”

Joan Mir. © Gold and Goose

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Joan Mir: “Saya masih sangat lapar”

Mir, yang sudah dipastikan memiliki motor spesifikasi pabrikan di Gresini, menunjuk pada daftar panjang kecelakaan yang dialaminya sebagai bukti tekadnya untuk sukses di MotoGP.

“Jika saya terus berjuang, jatuh hampir setiap minggu, bangkit, mencoba lagi… tidak pernah menyerah, itu karena saya masih sangat lapar dan saya sangat menginginkannya,” kata Mir. “Ini tentang apa yang saya rasakan, dan saya ingin kembali ke tempat yang menurut saya pantas saya dapatkan.”

“Aku tidak melakukan ini untuk orang lain, karena orang-orang melupakan segalanya dengan sangat cepat, baik atau buruk.

“Tapi aku melakukannya untuk diriku sendiri.

“Jika aku memutuskan untuk berhenti sekarang, di masa depan, di pantai, aku akan berkata: ‘Mungkin jika aku melanjutkan dua tahun lagi, aku bisa melakukan sesuatu yang lebih.’”

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“Dan itulah tepatnya yang kurasakan.”