Proposal Regulasi Satu Motor di MotoGP 2027 Terancam Batal

Para pabrikan MotoGP berselisih mengenai proposal satu motor yang kontroversial, membuat rencana pengenalan untuk musim 2027 diragukan.

MotoGP bikes.
MotoGP bikes.
© Gold and Goose

Peluang MotoGP memperkenalkan aturan kontroversial satu motor untuk sesi latihan mulai musim depan tampaknya semakin menipis.

Seperti dilaporkan Autosport, proposal tersebut kini kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dukungan bulat yang dibutuhkan dari dalam Asosiasi Pabrikan (MSMA).

Guenther Steiner, bos tim independen Tech3, telah menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap proposal tersebut, mempertanyakan penghematan biaya yang diklaim sambil memperingatkan bahwa pembalap yang duduk di pit akan merusak tontonan.

Namun, ia juga telah mengkonfirmasi: “Sepertinya para pabrikan mendukungnya.”

MotoGP bikes in pit lane.
MotoGP bikes in pit lane.
© Gold and Goose

“Saya rasa kita mengurangi kemeriahan acara tanpa alasan yang jelas,” kata Steiner bulan lalu.

“Saya sangat bersemangat tentang hal ini, karena saya tidak mengerti.

“Para produsen tampaknya mendukungnya.

“Tetapi para produsen tidak mengerti; mereka mengurangi kemeriahan acara mereka sendiri.

“Lagipula, Anda tetap membutuhkan jumlah suku cadang yang sama. Karena jika Anda mengalami kecelakaan, Anda tetap perlu merakit motor kedua.

“Saya harap orang-orang sadar dan menyadari bahwa ini sebenarnya salah satu ide yang tidak terlalu bagus.”

Paolo Pavesio, Pit Beirer, Massimo Rivola, Carlos Ezpeleta, Luigi Dall'lgna, Koji Watanabe, Czech MotoGP, 19 June 2026.
Paolo Pavesio, Pit Beirer, Massimo Rivola, Carlos Ezpeleta, Luigi Dall'lgna, Koji Watanabe,…
© Gold and Goose

Hal itu kini tampaknya juga menjadi kesimpulan beberapa pabrikan, meski dengan alasan yang berbeda.

Berbeda dari Ducati dan Aprilia - saat ini pabrikan terkemuka di MotoGP - terus mendukung proposal tersebut dengan alasan penghematan biaya, KTM khawatir aturan satu motor akan memperlambat pengembangan dan mempersulit upaya untuk menutup defisit performa di era 850cc/Pirelli yang baru.

Dengan hanya satu motor yang tersedia selama sesi latihan, para pembalap tidak akan dapat melakukan perbandingan langsung antara komponen baru atau pengaturan yang berbeda.

Keputusan akhir diharapkan akan diambil pada Grand Prix Inggris di Silverstone, setelah jeda musim panas MotoGP.

Tags:

2027
KTM
Honda HRC (MotoGP)
Aprilia
Proposal Regulasi Satu Motor di MotoGP 2027 Terancam Batal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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