Vinales Merasa Lelah di Tengah Drama Kontrak dengan KTM

Maverick Vinales memunculkan keraguan serius tentang masa depannya di MotoGP setelah mengaku bahwa ia "lelah" dan menyatakan "Saya rasa saya tidak akan melanjutkan."

Pembalap Tech3 KTM itu berbicara di Sachsenring pada hari Kamis, tepat setelahun setelah cedera bahu yang sampai saat ini masih ia coba pulihkan sepenuhnya.

Hubungan Vinales dengan KTM terkait kesempatan balapan di musim 2027 semakin tegang.

Pembalap Spanyol itu sebelumnya mengklaim bahwa ia berpeluang naik ke tim pabrikan, tetapi kemungkinan itu secara resmi berakhir ketika KTM mengumumkan Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio untuk musim depan.

Enea Bastianini, Maverick Vinales. 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Kursi Tech3 belum dikonfirmasi, tetapi Luca Marini diperkirakan akan mengambil satu kursi, sementara kursi lainnya akan diberikan kepada Senna Agius atau Manuel Gonzalez.

Berbicara di Jerman, Vinales mengungkapkan bahwa ia tidak lagi dalam pembicaraan dengan KTM.

“Tidak, tidak lagi. Saya rasa minggu lalu adalah sesi terakhir. Jadi setelah itu, saya tidak akan berbicara lagi,” katanya.

Meskipun beberapa tim satelit belum secara resmi menyelesaikan line-up pembalap mereka untuk 2027, Vinales mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi berharap untuk berada di grid MotoGP.

“Saya tidak tahu. Saya rasa di balap motor, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan,” kata mantan pemenang balapan bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia tersebut.

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“Mungkin ada peluang bagus atau tidak, saya tidak tahu. Saya bahkan tidak mencarinya… saat ini, saya tidak mencari apa pun. Saya [hanya] mencari liburan yang menyenangkan!”

Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

"Saya sudah menandatangani, lalu mereka bilang itu tidak sah"

Vinales kemudian mengklaim telah menandatangani 'kontrak' KTM, hanya untuk diberitahu bahwa kontrak tersebut tidak sah.

“Intinya, setelah Montmeló [pertengahan Mei], KTM memberi tahu saya… yah, tidak, saya tahu dari media, bahwa di Giannantonio akan pergi, dalam hal ini, menggantikan saya [di tim pabrikan] katakanlah.

“Jadi saya memberi tahu KTM, dan kemudian KTM, ketika saya tiba di Mugello, mereka mengirimkan kontrak kepada saya… melalui email.

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“Saya menandatanganinya. Dan oke, itu tidak terlalu bagus, tetapi bagaimanapun saya ingin balapan.

“Saya sangat percaya pada para insinyur KTM. Karena itulah, meskipun itu sangat merugikan saya, saya menandatanganinya.

“Dan setelah dua minggu, mereka mengatakan itu sama sekali tidak sah.

“Jadi setelah itu, apa yang bisa Anda harapkan? Maksud saya, saya tidak ingin tinggal di sini. Ini tidak benar-benar serius dari pihak mereka.

“Karena itulah saya benar-benar muak dengan dunia ini.”

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"Kurasa aku tidak akan melanjutkan"

Vinales mengisyaratkan bahwa masa depannya mungkin lebih cocok untuk mengikuti ajang seperti Suzuka 8 Hours, yang diikuti Jack Miller akhir pekan lalu.

“Saya suka balapan, saya suka motocross, mungkin di masa depan saya ingin mengikuti balapan yang berbeda,” kata Vinales.

“Saya melihat Jack di Suzuka 8 Hours, dan menurut saya itu sangat menyenangkan. Jadi saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda.

“Saya rasa saat ini, saya sudah kelelahan. Jadi saya rasa saya tidak akan melanjutkan.”

Rekan satu tim Vinales, Enea Bastianini, akan menandatangani kontrak dengan Trackhouse Aprilia setelah klausul kontrak 2027-nya dengan KTM berakhir bulan lalu.

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