Marc Marquez akan Memangkas Masa Liburan untuk Pemulihan Fisiknya

Marc Marquez berencana untuk mengambil liburan yang lebih singkat untuk memaksimalkan pemulihannya.

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Marc Marquez akan mempersingkat liburannya untuk fokus meningkatkan kekuatan lengan dan bahunya yang sedang dalam masa pemulihan selama jeda musim panas MotoGP mendatang.

Setelah absen di Catalunya menyusul operasi lanjutan terkait masalah saraf yang disebabkan cedera Mandalika tahun lalu, juara bertahan ini kembali ke perebutan gelar setelah kemenangan di Balaton Park dan Brno diimbangi dengan insiden yang merugikan duet pemain Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Momentum kembali berayun ke Aprilia di Assen, tapi, meski kehilangan podium, kecelakaan Bezzecchi di Grand Prix berarti Marquez masih tertinggal 40 poin, meski kini dari Martin sebagai pemimpin klasemen baru.

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

"Liburan saya akan lebih singkat"

Marquez kini menuju Sachsenring, sirkuit yang paling sukses baginya, dengan harapan bahwa ini akan menjadi putaran terakhir di mana ia harus mengatur kekuatannya dengan hati-hati sepanjang akhir pekan.

"Motornya bekerja dengan baik, begitu pula tim dan mentalitas saya. Saya perlu bekerja keras pada fisik saya untuk mencoba melangkah maju musim panas ini; liburan saya akan lebih singkat..." kata Marc Marquez kepada Sky Sport Italia saat tampil di World Ducati Week di Misano.

"Ini adalah trek yang sesuai dengan gaya saya. Kami akan mencoba berjuang untuk podium," tambahnya tentang Sachsenring, tempat ia telah memenangkan sembilan balapan kelas utama.

Setelah Jerman, jeda musim panas MotoGP berlangsung hingga Silverstone pada tanggal 7-9 Agustus.

Jorge Martin is hunted down by Raul Fernandez and Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP.
Jorge Martin is hunted down by Raul Fernandez and Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez saat ini berada di posisi kelima dalam kejuaraan dunia, dengan para pembalap di depannya - Martin, Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, dan Ai Ogura - secara matematis mampu memimpin klasemen menjelang jeda musim panas.

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berada di posisi kedelapan secara keseluruhan, tertinggal 63 poin, tetapi masih memiliki 444 poin yang bisa diraih musim ini.

Pembalap Italia itu, yang akan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia musim depan, mengatakan kepada Sky: "Aprilia memiliki keunggulan, mereka berada di posisi yang lebih baik.

"Kami sedang bangkit, kami melakukan pekerjaan yang hebat untuk menyelaraskan semuanya. Kita lihat saja dalam 3-4 balapan..."

Marc Marquez akan Memangkas Masa Liburan untuk Pemulihan Fisiknya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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