Jack Miller Kecewa Kualifikasi Top 10 Suzuka 8 Hours 2026 Dibatalkan

Pembatalan babak kualifikasi Top 10 di Suzuka 8 Hours 2026 merupakan peluang yang terlewatkan bagi Yamaha, menurut Jack Miller dari Yamaha.

Miller dan Tim Yamaha Factory Racing akan memulai balapan Suzuka 8 Hours besok dari posisi kelima setelah babak kualifikasi Top 10 dibatalkan pada hari Sabtu, sehingga seluruh urutan start akan ditentukan oleh waktu kualifikasi pada hari Jumat ketika tim Yamaha mengalami beberapa masalah teknis.

Pembalap Australia ini dikenal karena kemauannya untuk memacu diri dalam kondisi basah sepanjang kariernya di MotoGP, jadi masuk akal jika dia ingin ikut serta dalam Top 10 Trial, meskipun kondisinya kurang optimal.

Miller, Locatelli, Nakasuga, Suzuka 8 Hours. © Yamaha Racing

“Saya tidak keberatan dengan hujan, jadi sebenarnya saya ingin ikut balapan Top 10 Trial meskipun hujan (tertawa),” kata Jack Miller. “Terutama setelah kemarin, ketika kami mengalami beberapa masalah dan tidak dapat menunjukkan performa terbaik kami.

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“Tapi besok adalah hari baru. Balapan 8 Jam hujan akan menjadi balapan yang panjang dan berat, dan cuacanya mungkin tidak dapat diprediksi, tetapi saya percaya pada tim, rekan satu tim saya, dan paket kami.

“Saya rasa semakin sulit kondisinya, semakin kuat kita nantinya!

“Yang terpenting adalah menghindari kesalahan dan menjalani balapan dengan bersih.

“Kami menemukan arah yang baik selama Latihan Malam tadi dan Latihan Bebas 2 hari ini.

“Saya akan menikmati setiap momen spesial Suzuka 8 Hours ini sambil mengincar hasil terbaik.”

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Katsuyuki Nakasuga, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Yamaha Racing.

Bagi Katsuyuki Nakasuga, pembatalan kualifikasi Top 10 sangat disayangkan karena dampaknya terhadap para penggemar, yang kehilangan kesempatan untuk melihat para pembalap 8 Hours tahun ini berpacu tanpa hambatan selama satu putaran.

“Saya sangat menyesal kepada para penggemar karena acara besar hari Sabtu, Top 10 Trial yang ditunggu-tunggu semua orang, harus dibatalkan,” katanya. “Tetapi keselamatan adalah yang utama, dan saya sepenuhnya menghormati keputusan tersebut.

“Sebagai tim, ini sangat disayangkan karena Loka [Andrea Locatelli] dan Jack [Miller] sangat bersemangat untuk itu.”

“Secara pribadi, tujuan saya di akhir pekan balapan ini adalah membantu mereka mencapai kecepatan optimal, dan saya merasa telah melakukan bagian saya. Karena itu, agak lebih sulit untuk menemukan ritme ideal saya sendiri, tetapi semua yang telah kami lakukan adalah untuk balapan itu sendiri.

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“Kecepatan rata-rata keseluruhan kami bagus, dan ritme keseluruhan sudah ada.

“Mungkin akan hujan besok, tetapi saya menghadapi balapan dengan pola pikir tenang yang sama seperti tahun-tahun lainnya.

“Anda hanya bisa membalas dendam di balapan 8 Jam dengan berlomba di balapan 8 Jam. Pada akhirnya, ini hanya tentang memberikan segalanya yang kita miliki! Hanya itu yang bisa kita lakukan.”

Andrea Locatelli, 2026 Suzuka 8 Hours, pit box. Credit: Yamaha Racing.

Andrea Locatelli menyarankan agar sesi kualifikasi reguler yang diukur waktunya seharusnya diadakan sebagai pengganti Top 10 Trial, seperti yang pernah terjadi di BSB di masa lalu, misalnya, setiap kali hujan mengganggu sesi Superpole, sesi tersebut kadang-kadang diadakan di musim-musim sebelumnya.

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“Saya sangat sedih karena Top 10 Trial dibatalkan, tetapi itulah balapan, dan itulah hidup,” kata Locatelli.

“Secara pribadi, saya pikir akan lebih menarik dan seru jika mereka membiarkan sepuluh tim teratas menjalankan sesi kualifikasi dalam kondisi basah. Tetapi itu adalah keputusan yang dibuat berdasarkan aturan yang dimaksudkan untuk melindungi kami, jadi saya sepenuhnya menghormatinya.

“Melihat kembali akhir pekan balapan sejauh ini, sungguh mengecewakan bahwa ada begitu banyak bendera merah di sesi latihan, yang membuat kami tidak bisa menyelesaikan putaran sebanyak yang kami inginkan.

"Tapi saya benar-benar senang bisa berkompetisi di 8 Hours sebagai pembalap pabrikan Yamaha, dan jujur ​​saja saya tidak sabar menunggu balapan besok.

“Tentu saja, saya lebih suka lintasan kering agar saya bisa benar-benar memacu motor hingga batas maksimal, tetapi kita tidak bisa mengendalikan cuaca.

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“Untuk memenangkan balapan ini, dibutuhkan banyak hal yang berjalan sempurna, bukan hanya kemampuan berkendara kami, tetapi juga mengatasi pembalap di belakang dan melakukan pekerjaan pit yang sempurna.

“Tahun lalu, semuanya benar-benar baru bagi saya, tetapi tahun ini saya dapat menggunakan pengalaman saya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi.”