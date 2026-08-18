Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP

Honda dilaporkan hampir mencapai kesepakatan dengan tim Moto2 MSi untuk mengembangkan talenta MotoGP masa depan.

Sky Italia melaporkan bahwa tim Spanyol tersebut sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan HRC, yang berusaha mendapatkan pembalap yang siap untuk MotoGP.

Belum jelas apakah MSi - yang memenangkan gelar Moto2 2024 bersama Ai Ogura - akan menggantikan atau melengkapi proyek Honda Team Asia yang sudah ada.

Ivan Ortola, MSi. © Gold and Goose

Tanda paling nyata dari kolaborasi dengan MSi adalah munculnya branding Honda pada motor-motor mereka, tapi Rosario Triolo dari Sky juga melaporkan bahwa HRC bisa saja terlibat dalam kontrak pembalap tim tersebut.

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Ivan Ortola saat ini menempati peringkat keempat klasemen Moto2 bersama MSi, dengan catatan dua kemenangan dalam empat balapan terakhir.

Rekan setimnya, Angel Piqueras, naik kelas ke Moto2 musim ini setelah menjadi runner-up bersama MSi di Kejuaraan Dunia Moto3 tahun lalu.

Ivan Ortola, 2026 British Moto2 Grand Prix. © Gold and Goose

Jika HRC menjalin aliansi dengan MSi, hal itu akan menempatkan Ortola dan Piqueras dalam persaingan untuk mendapatkan kursi pembalap Honda di MotoGP pada tahun 2028.

Sementara Fabio Quartararo, David Alonso, dan Diogo Moreira semuanya telah terikat kontrak hingga akhir tahun 2028, kontrak Johann Zarco saat ini dengan HRC akan berakhir pada penghujung tahun depan.

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