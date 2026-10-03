Bezzecchi Merasa Sangat Beruntung Bisa Lolos dari Insiden Besar di Motegi

Musim MotoGP 2026 Marco Bezzecchi telah menjadi perjalanan yang penuh naik turun sepanjang 15 putaran yang telah dilalui.

Di satu sisi, terdapat kemenangan dominan pada tiga balapan pertama musim ini, serta di Mugello. Ada pula penampilan impresif di sirkuit seperti Silverstone dan Aragon, tempat ia sempat mengalami cedera.

Namun, sisi lain dari perjalanan Bezzecchi musim ini adalah insiden kecelakaan yang menyebabkan cedera, terutama saat balapan di Assen dan sesi kualifikasi di Sachsenring.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Di Motegi, pembalap Aprilia Racing tersebut nyaris terjatuh. Ia kehilangan grip belakang saat melepas gas di Tikungan 11 pada sesi FP1, tempat yang sama di mana Takaaki Nakagami terjatuh dan mengalami patah tulang selangka saat kondisi lintasan masih agak basah di awal sesi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya langsung mengawali hari [...] dengan aksi penyelamatan yang luar biasa," ujar Marco Bezzecchi usai sesi latihan di Jepang.

“Masalahnya adalah saya melihat ada sedikit hujan di sepanjang lintasan, tetapi permukaan aspalnya benar-benar kering di mana-mana.

"Lalu saya tiba di Tikungan 11; area pengeremannya juga kering, dan begitu masuk, saya mulai melihat kondisinya agak lebih gelap, tetapi karena aspalnya baru [...] saya tidak tahu apakah itu memang karakteristiknya.

“Saya sudah menyusuri lintasan dengan berjalan kaki kemarin, tetapi berjalan kaki tentu berbeda rasanya dibandingkan saat mengendarai motor.

“Jadi, saya baru sadar kondisinya basah saat motor mulai melintir menyamping; saya benar-benar beruntung.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Kalau ditanya bagaimana saya bisa menyelamatkan diri dari situasi itu, sejujurnya saya tidak tahu. Itu hanya masalah keberuntungan dan kesiapan saya; terkadang Anda berhasil menyelamatkan diri dan terkadang tidak, padahal gerakan yang Anda lakukan di atas motor mungkin terlihat sama saja.

“Jadi, saya langsung kembali ke garasi dan berpikir, ‘Oke, mari kita tunggu sebentar, karena musim ini saya sudah mengalami cukup banyak masalah’.

“Sayangnya, saya melihat Taka [Takaaki Nakagami]. Pertama-tama, ini sangat disayangkan baginya karena cedera selalu menjadi hal yang buruk; jadi, saya mendoakan agar dia cepat pulih.

“Apalagi ini di Jepang; sebagai pembalap Jepang, kehadirannya di sini sangat berarti bagi para penggemar secara umum. Jadi, semoga dia bisa segera kembali.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi menempati posisi empat di kualifikasi dan akan memulai Sprint Race dan Grand Prix dari baris kedua.