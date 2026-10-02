Cedera Membuat Marc Marquez Lebih Menghargai Dani Pedrosa

Juara MotoGP tujuh kali Marc Marquez mengatakan bahwa keterbatasan fisiknya membuatnya “semakin menghargai” mantan rekan setimnya di MotoGP, Dani Pedrosa.

Marc Marquez menghabiskan waktu enam tahun sebagai rekan setim Dani Pedrosa antara tahun 2013 dan 2018, saat keduanya membalap untuk tim pabrikan Repsol Honda.

Pedrosa secara luas dianggap sebagai pembalap terbaik yang tidak pernah memenangkan gelar juara MotoGP, dengan catatan 31 kemenangan Grand Prix sepanjang kariernya dari tahun 2006 hingga 2018.

Pembalap Spanyol ini kerap didera nasib buruk dan masalah cedera, sementara postur tubuh yang kecil dan bobot yang lebih ringan menjadi kerugian tersendiri saat bersaing melawan sejumlah rivalnya.

Dani Pedrosa

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“Salah satu hal yang tidak adil tentang MotoGP…”

Dalam sebuah film dokumenter baru DAZN tentang Pedrosa, Marquez mengatakan bahwa ia kini lebih menghargai bakat mantan rekan setimnya itu setelah ia sendiri harus berjuang menghadapi keterbatasan fisik akibat cedera lengan.

"Dani memiliki keterbatasan fisik, dan keterbatasan yang cukup signifikan," ujar Marquez.

"Anda harus memiliki teknik yang luar biasa, atau - dengan motor-motor ini - mustahil untuk mengimbangi kurangnya kekuatan fisik.

"Tidak akan ada lagi sosok seperti dia.

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“Setiap sesi, setiap kali saya membuntutinya di lintasan, rasanya seperti pelajaran tingkat tinggi tentang cara mengendarai motor MotoGP. Motor Honda itu.

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“Itu adalah salah satu hal yang paling tidak adil dalam MotoGP... cedera dan nasib buruk, seperti di Misano pada tahun 2012, atau di Jerman, dan di Aragon pada tahun 2013.

“Di Aragon, sempat beredar kabar bahwa sayalah yang memutus kabel traction control-nya... padahal kami adalah rekan setim.

“Kini setelah tenagaku berkurang, aku semakin menghargainya.

“Sudah ada lebih dari satu pembalap yang meraih gelar juara dengan bakat yang hanya separuh dari miliknya. Setiap kali bertemu dengannya, aku selalu meminta nasihat darinya.”

Pedrosa pensiun dari dunia balap pada akhir musim 2018 dan mengambil peran sebagai pembalap penguji resmi KTM.

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Sejak saat itu, ia sesekali tampil sebagai pembalap wildcard, meskipun pada awal tahun ini ia menyatakan bahwa ia kemungkinan besar telah menjalani balapan MotoGP terakhirnya.

Selain tugasnya bersama KTM, Pedrosa juga berperan sebagai komentator untuk DAZN.