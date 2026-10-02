Cedera Membuat Marc Marquez Lebih Menghargai Dani Pedrosa

Marc Marquez mengungkap bagaimana serangkaian cedera membuatnya lebih menghargai mantan rekan setimnya di MotoGP, Dani Pedrosa.

Marc Marquez appreciates Dani Pedrosa more now after his injury
Marc Marquez appreciates Dani Pedrosa more now after his injury
© Gold and Goose

Juara MotoGP tujuh kali Marc Marquez mengatakan bahwa keterbatasan fisiknya membuatnya “semakin menghargai” mantan rekan setimnya di MotoGP, Dani Pedrosa.

Marc Marquez menghabiskan waktu enam tahun sebagai rekan setim Dani Pedrosa antara tahun 2013 dan 2018, saat keduanya membalap untuk tim pabrikan Repsol Honda.

Pedrosa secara luas dianggap sebagai pembalap terbaik yang tidak pernah memenangkan gelar juara MotoGP, dengan catatan 31 kemenangan Grand Prix sepanjang kariernya dari tahun 2006 hingga 2018.

Pembalap Spanyol ini kerap didera nasib buruk dan masalah cedera, sementara postur tubuh yang kecil dan bobot yang lebih ringan menjadi kerugian tersendiri saat bersaing melawan sejumlah rivalnya.

Dani Pedrosa
Dani Pedrosa

“Salah satu hal yang tidak adil tentang MotoGP…”

Dalam sebuah film dokumenter baru DAZN tentang Pedrosa, Marquez mengatakan bahwa ia kini lebih menghargai bakat mantan rekan setimnya itu setelah ia sendiri harus berjuang menghadapi keterbatasan fisik akibat cedera lengan.

"Dani memiliki keterbatasan fisik, dan keterbatasan yang cukup signifikan," ujar Marquez.

"Anda harus memiliki teknik yang luar biasa, atau - dengan motor-motor ini - mustahil untuk mengimbangi kurangnya kekuatan fisik.

"Tidak akan ada lagi sosok seperti dia.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Setiap sesi, setiap kali saya membuntutinya di lintasan, rasanya seperti pelajaran tingkat tinggi tentang cara mengendarai motor MotoGP. Motor Honda itu.

“Itu adalah salah satu hal yang paling tidak adil dalam MotoGP... cedera dan nasib buruk, seperti di Misano pada tahun 2012, atau di Jerman, dan di Aragon pada tahun 2013.

“Di Aragon, sempat beredar kabar bahwa sayalah yang memutus kabel traction control-nya... padahal kami adalah rekan setim.

“Kini setelah tenagaku berkurang, aku semakin menghargainya.

“Sudah ada lebih dari satu pembalap yang meraih gelar juara dengan bakat yang hanya separuh dari miliknya. Setiap kali bertemu dengannya, aku selalu meminta nasihat darinya.”

Pedrosa pensiun dari dunia balap pada akhir musim 2018 dan mengambil peran sebagai pembalap penguji resmi KTM.

Sejak saat itu, ia sesekali tampil sebagai pembalap wildcard, meskipun pada awal tahun ini ia menyatakan bahwa ia kemungkinan besar telah menjalani balapan MotoGP terakhirnya.

Selain tugasnya bersama KTM, Pedrosa juga berperan sebagai komentator untuk DAZN.

Tags:

Marc Marquez
Dani Pedrosa
Cedera Membuat Marc Marquez Lebih Menghargai Dani Pedrosa
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Marc Marquez Diperingatkan soal Ancaman Pedro Acosta di 2027
Pedro Acosta with Paul Trevathan, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
18 Pembalap Mengikuti Tes Pirelli Kedua di Red Bull Ring
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Alami Masalah Pengereman, Marc Marquez Beruntung Bisa Selesaikan GP Austria
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Acosta Raih Kemenangan GP Pertamanya di Kandang KTM
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Starting Grid Grand Prix di Red Bull Ring
Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Austrian MotoGP qualifying.

Latest News

MotoGP News
Cedera Membuat Marc Marquez Lebih Menghargai Dani Pedrosa
1h ago
Dani Pedrosa, Marc Marquez, 2017 Vallencia MotoGP
MotoGP News
Pembalap MotoGP Abaikan Opsi Tambahan Michelin untuk GP Jepang
11h ago
Jack Miller speaks to the media at 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Mengaku Kecewa Tidak Diizinkan Menguji Motor 850cc
12h ago
Alex Rins.
MotoGP News
Marc Marquez Kembali ke Motegi dalam Pertarungan Gelar "Normal"
14h ago
Marc Marquez.
MotoGP News
Bagnaia Menjaga Ekspektasinya saat MotoGP Kembali ke Motegi
17h ago
Pecco Bagnaia wins 2025 Japanese MotoGP.

More News

MotoGP News
Alokasi Ban Motegi Jadi Kabar Buruk untuk Marc Marquez dan Ducati
17h ago
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Honda Umumkan Kembalinya Red Bull untuk Musim MotoGP 2027
18h ago
Honda will feature Red Bull branding again in 2027
MotoGP News
VR46 Tidak Merasa Tes Pirelli Bulega sebagai Keunggulan Besar
30/09/26
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2026 WorldSBK season
MotoGP News
Bos Yamaha Akui Hubungannya dengan Quartararo Jadi Lebih Dingin
30/09/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Ducati Mencoba Hal "Tidak Masuk Akal" untuk Mendongkrak Performa Bagnaia
30/09/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian GP