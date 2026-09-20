MotoGP Austria 2026: Acosta Raih Kemenangan GP Pertamanya di Kandang KTM

Pedro Acosta akhirnya menjadi pemenang Grand Prix MotoGP, dan dia melakukannya di balapan kandang KTM, Grand Prix Austria.

Usai terjatuh saat memimpin Sprint Race dan dan kembali mencium gravel di sesi warm-up, Acosta sempat melorot dari urutan ketiga ke posisi lima di awal balapan. Namun, ia dengan cepat memperbaiki posisinya dan merebut pimpinan balapan dari pemenang Sprint, Jorge Martin, pada Lap 9 dari 28.

Bedanya, kali ini tidak ada kesalahan yang terjadi. Setelah dua setengah tahun, Acosta akhirnya menjadi pemenang Grand Prix kelas utama, melengkapi rekor 15 podium yang telah ia raih sebelumnya.

Acosta, yang akan bergabung dengan Ducati musim depan, meraih kemenangan Sprint pertamanya pada balapan pembuka di Buriram.

Pembalap asal Spanyol itu merayakannya pada hari Minggu dengan memiringkan motor RC16-nya di tikungan chicane saat putaran pendinginan, di lokasi sama tempat ia terjatuh sehari sebelumnya.

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Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi memberikan tekanan di saat-saat terakhir kepada rekan setimnya, Martin, saat mereka finis 2-3 untuk pabrikan Aprilia, diikuti dengan ketat oleh pembalap Trackhouse, Ai Ogura, yang menempati posisi keempat dalam penampilan kembalinya setelah cedera.

Marc Marquez, yang kehilangan puncak klasemen dari Martin setelah finis sebagai runner-up di Sprint, tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menantang para pembalap Aprilia dan Acosta yang memimpin di depan.

Sebaliknya, sang juara bertahan harus berjuang keras hanya untuk finis sebagai pembalap Ducati terdepan, dengan kembali menyalip Fermin Aldeguer dari Gresini untuk merebut posisi kelima di tahap-tahap akhir balapan.

Aldeguer kemudian kalah bersaing dari rekan setim Acosta, Brad Binder, dan akhirnya turun ke posisi kedelapan - di belakang Pecco Bagnaia - akibat penalti pasca-balapan. Fabio di Giannantonio dan Johann Zarco melengkapi posisi sepuluh besar.

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An 850cc/Pirelli test takes place at the Red Bull Ring on Monday. The Japanese Grand Prix at Motegi, the first of the flyaway rounds, then takes place from 2-4 October.

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 28 laps 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.017s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.209s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.139s 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +7.339s 6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +8.720s 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +9.686s 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +12.365s 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +14.869s 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +16.266s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.640s 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +20.940s 13 Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) +21.032s 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +22.391s 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +24.949s 16 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +25.148s 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +30.140s 18 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +34.200s 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +34.413s 20 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +46.724s 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +65.895s Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) DNF

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