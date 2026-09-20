MotoGP Austria 2026: Acosta Raih Kemenangan GP Pertamanya di Kandang KTM

Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Pedro Acosta won the Austrian Grand Prix
Pedro Acosta won the Austrian Grand Prix
© Gold and Goose

Pedro Acosta akhirnya menjadi pemenang Grand Prix MotoGP, dan dia melakukannya di balapan kandang KTM, Grand Prix Austria.

Usai terjatuh saat memimpin Sprint Race dan dan kembali mencium gravel di sesi warm-up, Acosta sempat melorot dari urutan ketiga ke posisi lima di awal balapan. Namun, ia dengan cepat memperbaiki posisinya dan merebut pimpinan balapan dari pemenang Sprint, Jorge Martin, pada Lap 9 dari 28.

Bedanya, kali ini tidak ada kesalahan yang terjadi. Setelah dua setengah tahun, Acosta akhirnya menjadi pemenang Grand Prix kelas utama, melengkapi rekor 15 podium yang telah ia raih sebelumnya.

Acosta, yang akan bergabung dengan Ducati musim depan, meraih kemenangan Sprint pertamanya pada balapan pembuka di Buriram. 

Pembalap asal Spanyol itu merayakannya pada hari Minggu dengan memiringkan motor RC16-nya di tikungan chicane saat putaran pendinginan, di lokasi sama tempat ia terjatuh sehari sebelumnya.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi memberikan tekanan di saat-saat terakhir kepada rekan setimnya, Martin, saat mereka finis 2-3 untuk pabrikan Aprilia, diikuti dengan ketat oleh pembalap Trackhouse, Ai Ogura, yang menempati posisi keempat dalam penampilan kembalinya setelah cedera.

Marc Marquez, yang kehilangan puncak klasemen dari Martin setelah finis sebagai runner-up di Sprint, tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menantang para pembalap Aprilia dan Acosta yang memimpin di depan.

Sebaliknya, sang juara bertahan harus berjuang keras hanya untuk finis sebagai pembalap Ducati terdepan, dengan kembali menyalip Fermin Aldeguer dari Gresini untuk merebut posisi kelima di tahap-tahap akhir balapan.

Aldeguer kemudian kalah bersaing dari rekan setim Acosta, Brad Binder, dan akhirnya turun ke posisi kedelapan - di belakang Pecco Bagnaia - akibat penalti pasca-balapan. Fabio di Giannantonio dan Johann Zarco melengkapi posisi sepuluh besar.

An 850cc/Pirelli test takes place at the Red Bull Ring on Monday. The Japanese Grand Prix at Motegi, the first of the flyaway rounds, then takes place from 2-4 October.

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)28 laps
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.017s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.209s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.139s
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+7.339s
6Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+8.720s
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+9.686s
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+12.365s
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+14.869s
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+16.266s
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.640s
12Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+20.940s
13Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)+21.032s
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+22.391s
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+24.949s
16Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+25.148s
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+30.140s
18Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+34.200s
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+34.413s
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+46.724s
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+65.895s
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF

* Rookie

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez
MotoGP Austria 2026: Acosta Raih Kemenangan GP Pertamanya di Kandang KTM
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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