MotoGP Austria 2026: Acosta Raih Kemenangan GP Pertamanya di Kandang KTM
Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Pedro Acosta akhirnya menjadi pemenang Grand Prix MotoGP, dan dia melakukannya di balapan kandang KTM, Grand Prix Austria.
Usai terjatuh saat memimpin Sprint Race dan dan kembali mencium gravel di sesi warm-up, Acosta sempat melorot dari urutan ketiga ke posisi lima di awal balapan. Namun, ia dengan cepat memperbaiki posisinya dan merebut pimpinan balapan dari pemenang Sprint, Jorge Martin, pada Lap 9 dari 28.
Bedanya, kali ini tidak ada kesalahan yang terjadi. Setelah dua setengah tahun, Acosta akhirnya menjadi pemenang Grand Prix kelas utama, melengkapi rekor 15 podium yang telah ia raih sebelumnya.
Acosta, yang akan bergabung dengan Ducati musim depan, meraih kemenangan Sprint pertamanya pada balapan pembuka di Buriram.
Pembalap asal Spanyol itu merayakannya pada hari Minggu dengan memiringkan motor RC16-nya di tikungan chicane saat putaran pendinginan, di lokasi sama tempat ia terjatuh sehari sebelumnya.
Marco Bezzecchi memberikan tekanan di saat-saat terakhir kepada rekan setimnya, Martin, saat mereka finis 2-3 untuk pabrikan Aprilia, diikuti dengan ketat oleh pembalap Trackhouse, Ai Ogura, yang menempati posisi keempat dalam penampilan kembalinya setelah cedera.
Marc Marquez, yang kehilangan puncak klasemen dari Martin setelah finis sebagai runner-up di Sprint, tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menantang para pembalap Aprilia dan Acosta yang memimpin di depan.
Sebaliknya, sang juara bertahan harus berjuang keras hanya untuk finis sebagai pembalap Ducati terdepan, dengan kembali menyalip Fermin Aldeguer dari Gresini untuk merebut posisi kelima di tahap-tahap akhir balapan.
Aldeguer kemudian kalah bersaing dari rekan setim Acosta, Brad Binder, dan akhirnya turun ke posisi kedelapan - di belakang Pecco Bagnaia - akibat penalti pasca-balapan. Fabio di Giannantonio dan Johann Zarco melengkapi posisi sepuluh besar.
An 850cc/Pirelli test takes place at the Red Bull Ring on Monday. The Japanese Grand Prix at Motegi, the first of the flyaway rounds, then takes place from 2-4 October.
MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|28 laps
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.017s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.209s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+2.139s
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+7.339s
|6
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+8.720s
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+9.686s
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+12.365s
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+14.869s
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+16.266s
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.640s
|12
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+20.940s
|13
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|+21.032s
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+22.391s
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+24.949s
|16
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+25.148s
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+30.140s
|18
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+34.200s
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+34.413s
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+46.724s
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+65.895s
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|DNF
* Rookie