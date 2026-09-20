Martin Nyaris Jatuh saat Bentrok dengan Marc Marquez di Sprint Austria

Jorge Martin mengaku dirinya "hampir terjatuh" saat bersenggolan dengan Marc Marquez pada lap pertama Sprint Race MotoGP Grand Prix Austria.

Pembalap Aprilia tersebut meraih pole dalam sesi kualifikasi yang sengit, lalu bangkit setelah sempat turun ke posisi kedelapan pada lap pembuka Sprint Race untuk meraih kemenangan, menyusul kecelakaan yang dialami Pedro Acosta saat memimpin di fase akhir balapan.

Hasil ini membuatnya unggul tiga poin atas Marc Marquez dalam klasemen kejuaraan, meskipun keduanya sempat terlibat dua insiden panas selama Sprint.

Jorge Martin memimpin posisi saat keluar dari Tikungan 1 selepas start, namun Marquez melakukan manuver menyalip yang agresif dari sisi dalam di chicane Tikungan 2, yang memaksa pembalap Aprilia itu melebar.

Martin runs wide after Marquez's Turn 2 pass in the Red Bull Ring Sprint. © Gold and Goose

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Saat melakukan cutback, Martin mengaku hampir terjatuh - membuatnya kehilangan banyak posisi - namun pada akhirnya ia menganggap kejadian itu sebagai bagian dari balapan.

"Menurut saya, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan," ujarnya. "Saya melibas tikungan pertama dengan baik, lalu di tikungan kedua saya mengerem sangat keras demi mempertahankan posisi, meskipun saya mendengar ada motor yang melaju kencang ke arah sana.

“Tapi yang penting, saya tidak melebar; bisa dibilang saya berhasil mempertahankan jalur balap saya.

“Namun, saat saya mengubah arah, saya hampir saja terjatuh. Jadi, itulah momen di mana saya mulai kehilangan posisi.

Jorge Martin, 2026 Austrian MotoGP Sprint. © Gold and Goose

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“Inilah balapan. Saya berharap besok saya bisa lebih cerdik dan mencoba memahami di mana harus melakukan manuver menyalip.

“Saya tahu dia akan mencobanya, seperti yang selalu dia lakukan. Saya siap menghadapi segala kemungkinan, dan saya berhasil tetap bertahan di atas motor.”

Martin melakukan manuver agresif serupa terhadap Marquez untuk merebut posisi kedua darinya di Tikungan 1 pada lap kedelapan dari total 14 lap.

"Masalahnya adalah, saat saya menyalip Marc, jika Anda menyalipnya seperti menyalip pembalap biasa, dia akan menyalip Anda kembali," jelasnya.

"Jadi, Anda perlu sedikit lebih menahan laju motor untuk menjaga momentum saat keluar tikungan, dan itulah yang saya lakukan - tidak hanya saat melawan dia, tetapi juga saat melawan Alex [Marquez] dan Marco [Bezzecchi]."

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"Di MotoGP saat ini, dan terlebih lagi di lintasan ini, sangatlah penting untuk menjaga jalur balap yang tepat saat keluar dari tikungan."

Martin bisa menghindari operasi lengan

Kemenangan Martin di Sprint Race Austria muncul di tengah dilema apakah ia harus melakukan operasi untuk mengatasi masalah arm pump yang dialaminya akhir pekan lalu di Misano.

Namun, ia merasa kini mungkin bisa menghindari operasi tersebut.

"Jauh lebih baik dibandingkan saat di Misano hari Sabtu," ujarnya mengenai kondisi lengannya.

Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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“Pastinya, saya merasa hasilnya sangat baik, karena saya memang memacu diri hingga batas maksimal. Jadi, menurut saya kami berada di jalur yang tepat.

“Besok saya akan mengambil keputusan, tapi sepertinya kami bisa menghindari operasi.

“Ini bukan hanya fisioterapi, melainkan juga berbagai terapi lainnya, jadi mungkin totalnya dua jam sehari. Melakukannya di rumah setiap hari juga penting.”

Soal kemenangan Sprint Race, Martin menambahkan: “Yah, saya tidak pernah lupa cara membalap.

"Saya rasa ini jelas merupakan versi terbaik dari diri saya, namun bukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya.

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“Jadi, saya senang dengan performa saya. Pastinya, saya merasa semakin memahami motor ini. Hal itu sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri saya.

“Saya rasa saya sudah menjalani banyak balapan sprint yang bagus, tetapi hari ini kecepatan Marc, Pedro, dan saya benar-benar setara.

“Bisa bangkit dari posisi kedelapan dan kembali menyalip Marc... Memang benar, Pedro terjatuh, dan itulah sebabnya saya menang.

“Namun, bisa menyalip Marc saat balapan menyisakan sekitar tujuh atau delapan lap, serta mampu bangkit kembali, rasanya luar biasa. Saya memiliki hasrat besar untuk tampil cepat dan saya mengerahkan seluruh kemampuan terbaik saya hari ini.”