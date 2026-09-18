Nakagami Menilai Motor 850cc Honda sudah Cukup Kompetitif

Takaaki Nakagami melakukan comebacknya ke akhir pekan MotoGP sebagai pengganti Joan Mir di GP Austria.

Nakagami prefers Honda's 850 MotoGP bike to the 1000cc machine
Nakagami prefers Honda's 850 MotoGP bike to the 1000cc machine
© Gold and Goose

Pembalap tes HRC, Takaaki Nakagami, mendapat panggilan tiba-tiba untuk menggantikan Joan Mir yang sakit di Grand Prix Austria akhir ppekan ini.

Mir sedang menjalani pemeriksaan medis lanjutan setelah mundur lebih awal dari balapan di Misano pada hari Minggu lalu akibat kelelahan ekstrem.

Karena Nakagami berada di Red Bull Ring untuk tes 850cc/Pirelli hari Senin, pembalap Jepang itu menjadi opsi pengganti masuk akal bagi Honda.

Nakagami, yang berkompetisi penuh waktu di MotoGP antara tahun 2018 hingga 2024, telah memikul sebagian besar beban pengembangan motor 850cc Honda setelah Aleix Espargaro mengalami cedera punggung serius pada bulan April.

Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Dengan penampilan Wildcard yang telah direncanakan di Jepang, Nakagami juga kembali mengendarai motor 1000cc Honda dengan ban Michelin awal bulan ini.

"Pada awal September, kami menjalani uji coba privat di Motegi menggunakan motor 1000cc. Rasanya sangat mengejutkan!" ujar Nakagami.

"Sebab, sudah lama sekali saya tidak mengendarai motor 1000cc. Selama ini kami lebih banyak menguji motor 850cc. Setidaknya saya tetap aktif membalap, dan itu hal yang bagus. 

"Setelah akhir pekan ini, ada sesi uji coba hari Senin, lalu GP Jepang, dan seminggu kemudian uji coba di Sepang. Jadi, kegiatannya benar-benar tanpa henti!"

Untungnya bagi Nakagami dan Honda, Espargaro kini telah diizinkan untuk kembali menjalankan tugas pengujian.

"Saya mengerjakan semuanya sendirian, layaknya hanya ada satu pembalap, jadi itu sangat berat," ujar Nakagami. "Namun, dua hari lalu dan kemarin kami menjalani tes Mugello [850], dan Aleix juga hadir di sana. Jadi, setelah enam bulan, dia akhirnya bisa kembali.

"Jadi sekarang sepertinya kembali ada dua pembalap, yang tentu saja sangat membantu - termasuk bagi kondisi fisik saya - mengingat daftar pengujian kami yang panjang. Namun sejauh ini, semuanya berjalan sangat baik. Saya sangat senang bisa terus menguji motor 850cc ini."

Aleix Espargaro.
Aleix Espargaro.
© Gold and Goose

Nakagami juga sependapat dengan sesama pembalap penguji motor 850cc (KTM), Pol Espargaro, bahwa ban Pirelli merupakan perbedaan terbesar dibanding aspek lain dari motor 2027.

"Bagi saya, sangat sulit untuk melakukan perbandingan langsung [dengan motor 1000cc], karena motornya sangat berbeda. Namun, terutama pada bagian ban, perbedaannya sangat besar," ujarnya.

"Motor ini tentu saja sedikit lebih ringan. Namun bagi saya, faktor utamanya adalah ban yang menciptakan perbedaan besar."

Nakagami juga merasa motor 850cc tersebut lebih menyenangkan untuk dikendarai.

“Bagi saya, ya,” tegasnya. “Saya lebih menyukainya dibandingkan motor 1000cc. Anda tidak perlu memikirkan rear-height device, jadi lebih sederhana. 

"Selain itu, dimensi aerodinamikanya juga sedikit lebih kecil. Fitur itu memang tetap ada, tetapi karakter motornya terasa lebih alami, lebih terasa gerakan-nya... Saya menyukainya. Saya sangat menikmatinya.”

Berbagai laporan - yang juga diperkuat oleh pernyataan Pol Espargaro sendiri pada hari Kamis - mengindikasikan bahwa motor Ducati yang dikendarai Nicolo Bulega menjadi paket motor 850cc tercepat dalam sejumlah uji coba privat baru-baru ini:

“Kami mencatatkan waktu yang cepat di Mugello; program 850cc [KTM] ini terus menunjukkan peningkatan,” ujar Espargaro pada hari Kamis. “Kami semakin mendekati Ducati - khususnya Bulega - yang sudah cukup terbiasa mengendarai motor dan ban dengan spesifikasi seperti ini.”

Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

"Kami cukup kompetitif"

Nakagami bersikap tertutup mengenai catatan waktu putaran Honda, namun mengatakan bahwa motor baru - yang akan dikendarai oleh pembalap bintang Fabio Quartararo musim depan - sudah "cukup kompetitif".

"Saat ini sulit untuk menilainya, tetapi hal yang positif adalah dalam setiap sesi tes - seperti di Misano atau Mugello baru-baru ini - tidak hanya satu pabrikan yang terlibat. Sebagian besar pabrikan melakukan pengujian pada waktu yang bersamaan," ujarnya.

"Jadi, setidaknya kita bisa melihat perbedaannya, atau seberapa dekat maupun jauh jaraknya. Namun, saat ini kami juga tidak sedang mengejar catatan waktu putaran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami memiliki daftar agenda pengujian yang panjang.

"Kami berusaha mengikuti rencana tersebut, tetapi sejauh ini kami cukup kompetitif."

Tags:

Takaaki Nakagami
Honda HRC (MotoGP)
MotoGP
2027
Nakagami Menilai Motor 850cc Honda sudah Cukup Kompetitif
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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