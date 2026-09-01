Lebih Lambat 10 Detik dari Balapan Aragon 2025, Joan Mir Khawatir

Joan Mir mengatakan bahwa fakta waktu balapannya lebih lambat 10 detik pada MotoGP Aragon 2026 dibandingkan 2025 membuatnya khawatir.

Honda berhasil menempatkan dua pembalap di posisi 10 besar di Aragon, meskipun tim satelit LCR-lah yang memimpin, dengan Diogo Moreira finis di posisi kesembilan dalam balapan tersebut.

Joan Mir menjadi pembalap tim pabrikan HRC terdepan dengan finis di posisi ke-12, terpaut dua detik di belakang pembalap asal Brasil itu.

Namun, yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa catatan waktu balapannya lebih lambat lebih dari 10 detik dibandingkan saat ia finis di posisi ketujuh di Aragon pada tahun 2025.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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Setelah menyelesaikan balapan tahun 2025 dalam waktu 41 menit 26,133 detik, catatan waktu balapan Mir di Aragon tahun 2026 adalah 41 menit 38,968 detik.

"Yah, kurangnya performa yang kami alami akhir pekan ini tidaklah mengejutkan," ujarnya setelah balapan. "Secara pribadi, hal yang saya khawatirkan adalah catatan waktu saya lebih lambat lebih dari 10 detik dibandingkan tahun lalu.

“Hal ini membuat saya agak khawatir karena kami harus memahami mengapa akhir pekan ini saya sangat kesulitan, terutama saat menghentikan laju motor; jika kemampuan itu tidak ada, saya kehilangan keunggulan dibandingkan pembalap lain.

“Dan saya akan kesulitan di semua aspek jika tidak memiliki kemampuan pengereman yang baik.”

Joan Mir was 12th at the Aragon GP © Gold and Goose

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Mir telah berulang kali mendesak Honda untuk menghadirkan lebih banyak pengembangan pada motor tahun 2026, meskipun tim pabrikan mereka akan hengkang pada akhir tahun ini.

Usai balapan di Aragon, ia menambahkan: "Sebagai sebuah tim, jika kita ingin menikmati sisa musim ini, kita harus segera memahami apa yang sebenarnya terjadi dan menerapkan solusinya.

"Begitulah pandangan saya mengenai Aragon. Tentu saja, saya tidak menduga hasil seperti ini.

"Di sisi lain, menurut saya, ketika saya tidak mampu memberikan perbedaan atau membalap sesuai keinginan saya, hal yang penting adalah menyelesaikan balapan.

“Ada banyak balapan yang tidak saya selesaikan musim ini, dan untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang pembalap, menyelesaikan balapan sangat penting.

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“Jadi ketika saya melihat perasaan yang saya rasakan di atas motor selama balapan, saya melihat bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menarik. Jadi sudah waktunya untuk membawa motor ke pit."

Dalam beberapa tahun terakhir, Honda biasanya mengalami masalah dengan cengkeraman ban belakang. Mir mengatakan kondisinya "lebih buruk" di area-area tertentu di Aragon.

"Di titik-titik tertentu kondisinya lebih buruk, seperti saat melakukan pengereman dan saat hendak memasuki tikungan.

"Di situ performanya kurang baik. Kita juga tahu bahwa cengkeraman bukanlah kelebihan kami, dan kami kesulitan saat membuka gas serta menegakkan kembali motor.

"Kami masih kesulitan di aspek tersebut. Namun, fase memasuki tikungan—yang biasanya tidak bermasalah—justru menjadi mimpi buruk akhir pekan ini."

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