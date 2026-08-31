Marc Marquez Ungkap Kesalahan yang Nyaris Merenggut Kemenangan Aragon

Marc Marquez memenangkan GP Aragon, sesuatu yang bisa saja tidak terjadi setelah kesalahan besar pada lap pembuka.

Marc Marquez made a "huge mistake" at the start of the Aragon GP
Marc Marquez made a "huge mistake" at the start of the Aragon GP
© Gold and Goose

Pemenang MotoGP Aragon, Marc Marquez, mengaku bahwa ia melakukan "kesalahan besar" pada lap pembuka dengan lupa bahwa perangkat ride-height belakang masih aktif saat melewati tikungan-tikungan awal.

Juara dunia bertahan tersebut meraih kemenangan keempatnya musim 2026 sekaligus kemenangan ketiga berturut-turut di Aragon pada hari Minggu, setelah mengungguli pembalap KTM, Pedro Acosta, dengan selisih waktu kurang dari dua detik.

Meski memulai balapan 23 putaran itu sebagai favorit, Marc Marquez harus berjuang keras untuk memenangkan Grand Prix Aragon setelah sempat turun ke posisi ketiga pada lap pertama.

Saat berbicara di parc-ferme, ia mengakui telah melakukan "kesalahan besar" karena tidak menonaktifkan rear ride-height device saat mengambil alih posisi terdepan menuju Tikungan 1 di awal balapan.

Start of the 2026 MotoGP Aragon GP
Start of the 2026 MotoGP Aragon GP
© Gold and Goose

Hal ini membuatnya melambat saat melewati Tikungan 2 dan Tikungan 3, sehingga duo Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, dapat menyalipnya.

Marquez menyalip Martin di Tikungan 15 pada lap pertama, lalu melakukan hal yang sama terhadap Bezzecchi pada lap keenam untuk merebut kembali posisi terdepan.

"Seperti yang saya katakan kemarin, kuncinya ada di tikungan pertama," ujarnya mengawali. "Saya berhasil melakukannya lagi, tetapi hari ini saya melakukan kesalahan besar karena lupa mengaktifkan perangkat suspensi belakang."

"Lalu, saat saya bergerak dari Tikungan 1 menuju Tikungan 2, perangkat suspensi belakang itu aktif dan kembali tertekan.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

“Lalu, saya melambat sekali di Tikungan 2 dan 3 yang berkecepatan tinggi itu. Dua pembalap menyalip saya.

“Situasinya jadi lebih sulit setelah itu. Namun, sejak saat itu saya mulai meningkatkan kecepatan dan terjadi pertarungan sengit di lap-lap awal tersebut.

“Kemudian saya berusaha mengendalikan jalannya balapan; saat balapan menyisakan 10 lap, saya melakukan serangan, memperlebar jarak, dan tinggal menjaga posisi.”

Marquez melintasi garis finis dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta (KTM), yang mengikuti Marquez yang menyalip Bezzecchi setelah pertarungan sengit di trek lurus belakang pada Lap 6.

Kemenangan ini menempatkan Marquez di posisi kedua klasemen kejuaraan, hanya tertinggal 19 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin, yang finis di posisi kelima dalam balapan tersebut.

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Marc Marquez
Marc Marquez Ungkap Kesalahan yang Nyaris Merenggut Kemenangan Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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