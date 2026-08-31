Marc Marquez dan Bezzecchi 'Tarik-Menarik' dalam Kecepatan 300 km/jam di Aragon
Turbulensi aerodinamika menarik Marc Marquez dan Marco Bezzecchi satu sama lain dalam pertarungan mengerikan di Aragon.
Momen menonjol dari MotoGP Aragon datang saat Marc Marquez dan Marco Bezzecchi bertarung sengit untuk memimpin balapan di sepanjang lintasan lurus MotorLand.
Duel pada Lap 6 itu terjadi setelah Marquez melakukan manuver overtake dari sisi dalam terhadap Bezzecchi di chicane, yang langsung dibalas oleh pembalap Aprilia itu saat akselerasi keluar tikungan yang lebih baik menuju trek lurus.
Saat keduanya memacu motornya, dengan posisi Bezzecchi terhimpit di antara Marquez dan sisi dalam lintasan - motor mereka tampak saling menarik akibat turbulensi udara
Akan tetapi, saat keduanya memacu kecepatan sembari menaikkan gigi—dengan posisi Bezzecchi terjepit di antara Marquez dan sisi dalam lintasan—motor mereka mulai bergoyang akibat turbulensi udara.
"Itu adalah momen yang luar biasa. Maksud saya, momen yang menakutkan," kata Marc Marquez.
"Karena dengan segala aspek aerodinamika itu, pada kecepatan 300 kilometer per jam, motor kami seolah saling tertarik satu sama lain.
"Saya mencoba [memberi ruang] dan bergerak ke sisi kanan, tetapi kami sempat 'menempel'.
"Jika Anda melihat tayangan ulangnya, bahkan sempat terjadi *wheelie* kecil saat menggunakan gigi enam! Dan mustahil untuk menjauh dari motornya.
"Jadi, itu momen yang menakutkan, tetapi menjadi tontonan menarik bagi para penggemar.
"Lalu tiba saatnya Marco sedikit mengalah karena posisinya berada di sisi lintasan yang kotor."
Sementara Marquez mempertahankan posisinya saat memasuki zona pengereman, Bezzecchi justru kehilangan posisi kedua yang direbut oleh Pedro Acosta.
Tiga pembalap terdepan kemudian mempertahankan posisi mereka hingga garis finis.
"Begitu saya memimpin balapan, saya berusaha mengatur kecepatan," ujar Marquez. "Saat balapan menyisakan sepuluh lap, saya sedikit memacu motor, memperlebar jarak, lalu kembali mengontrol situasi."
Marquez memperpanjang rekor tak terkalahkannya di Aragon sebagai pembalap Ducati menjadi enam balapan berturut-turut dengan kemenangan berjarak 1,8 detik atas Acosta.
Hasil ini juga membawa Marquez mengungguli Bezzecchi untuk menempati posisi kedua dalam kejuaraan dunia, tertinggal 19 poin dari Jorge Martin.