Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Aragon di MotorLand

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Aragon di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Jorge Martin holds the MotoGP title lead after Aragon.
Jorge Martin holds the MotoGP title lead after Aragon.
© Gold and Goose

Keunggulan Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026 terpangkas menjadi 19 poin setelah Grand Prix Aragon pada hari Minggu.

Tapi, rival pembalap pabrikan Aprilia itu bukan lagi rekan setimnya Marco Bezzecchi, tetapi juara dunia bertahan Marc Marquez yang melengkapi kemenangan ganda lainnya di Aragon.

Sepasang posisi ketiga membuat Bezzecchi kini tertinggal 24 poin dari Martin; secara matematis, siapa pun dari tiga pembalap teratas berpeluang memimpin klasemen setelah putaran berikutnya di Misano.

Fabio di Giannantonio kini tertinggal 48 poin dari posisi puncak, tapi ia berhasil Ai Ogura yang absen menempati peringkat keempat klasemen. 

Sementara itu, Pedro Acosta merebut posisi keenam dari Raul Fernandez, yang tersingkir dari balapan, setelah tampil impresif dengan finis sebagai runner-up di belakang Marquez pada hari Minggu.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

Aragon: New 2026 MotoGP World Championship standings

Pos RiderNatTeamPointsDiff.
1=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)256 
2^1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)237(-19)
3˅1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)232(-24)
4^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)208(-48)
5˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)203(-53)
6^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)189(-67)
7˅1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)186(-70)
8=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)143(-113)
9=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)128(-128)
10^1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)90(-166)
11˅1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)88(-168)
12=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)84(-172)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)78(-178)
14=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*64(-192)
15=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)55(-201)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)53(-203)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)36(-220)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-223)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)28(-228)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)24(-232)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*14(-242)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)10(-246)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-247)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-250)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)3(-253)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Aragon di MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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