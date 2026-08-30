Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Aragon di MotorLand
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Aragon di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Keunggulan Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026 terpangkas menjadi 19 poin setelah Grand Prix Aragon pada hari Minggu.
Tapi, rival pembalap pabrikan Aprilia itu bukan lagi rekan setimnya Marco Bezzecchi, tetapi juara dunia bertahan Marc Marquez yang melengkapi kemenangan ganda lainnya di Aragon.
Sepasang posisi ketiga membuat Bezzecchi kini tertinggal 24 poin dari Martin; secara matematis, siapa pun dari tiga pembalap teratas berpeluang memimpin klasemen setelah putaran berikutnya di Misano.
Fabio di Giannantonio kini tertinggal 48 poin dari posisi puncak, tapi ia berhasil Ai Ogura yang absen menempati peringkat keempat klasemen.
Sementara itu, Pedro Acosta merebut posisi keenam dari Raul Fernandez, yang tersingkir dari balapan, setelah tampil impresif dengan finis sebagai runner-up di belakang Marquez pada hari Minggu.
Aragon: New 2026 MotoGP World Championship standings
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Points
|Diff.
|1
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|256
|2
|^1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|237
|(-19)
|3
|˅1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|232
|(-24)
|4
|^1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|208
|(-48)
|5
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|203
|(-53)
|6
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|189
|(-67)
|7
|˅1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|186
|(-70)
|8
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|143
|(-113)
|9
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|128
|(-128)
|10
|^1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|90
|(-166)
|11
|˅1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|88
|(-168)
|12
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|84
|(-172)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|78
|(-178)
|14
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|64
|(-192)
|15
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|55
|(-201)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|53
|(-203)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|36
|(-220)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-223)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|28
|(-228)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|24
|(-232)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|14
|(-242)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|10
|(-246)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-247)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-250)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|3
|(-253)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie