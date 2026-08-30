Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Aragon di MotorLand

Keunggulan Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026 terpangkas menjadi 19 poin setelah Grand Prix Aragon pada hari Minggu.

Tapi, rival pembalap pabrikan Aprilia itu bukan lagi rekan setimnya Marco Bezzecchi, tetapi juara dunia bertahan Marc Marquez yang melengkapi kemenangan ganda lainnya di Aragon.

Sepasang posisi ketiga membuat Bezzecchi kini tertinggal 24 poin dari Martin; secara matematis, siapa pun dari tiga pembalap teratas berpeluang memimpin klasemen setelah putaran berikutnya di Misano.

Fabio di Giannantonio kini tertinggal 48 poin dari posisi puncak, tapi ia berhasil Ai Ogura yang absen menempati peringkat keempat klasemen.

Sementara itu, Pedro Acosta merebut posisi keenam dari Raul Fernandez, yang tersingkir dari balapan, setelah tampil impresif dengan finis sebagai runner-up di belakang Marquez pada hari Minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

Aragon: New 2026 MotoGP World Championship standings Pos Rider Nat Team Points Diff. 1 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 256 2 ^1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 237 (-19) 3 ˅1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 232 (-24) 4 ^1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 208 (-48) 5 ˅1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 203 (-53) 6 ^1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 189 (-67) 7 ˅1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 186 (-70) 8 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 143 (-113) 9 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 128 (-128) 10 ^1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 90 (-166) 11 ˅1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 88 (-168) 12 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 84 (-172) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 78 (-178) 14 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 64 (-192) 15 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 55 (-201) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 53 (-203) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 36 (-220) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-223) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 28 (-228) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 24 (-232) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 14 (-242) 22 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 10 (-246) 23 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-247) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-250) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 3 (-253)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie