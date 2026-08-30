Kalah di Sprint Race Aragon, Bezzecchi Tidak Salahkan Pilihan Ban

Marco Bezzecchi mengatakan bahwa menyamai pilihan ban Marc Marquez tidak akan mengubah hasil Sprint Race Aragon.

Marco Bezzecchi on the 2026 Aragon MotoGP Sprint podium.
Marco Bezzecchi on the 2026 Aragon MotoGP Sprint podium.
© Gold & Goose

Untuk akhir pekan kedua  berturut-turut, pemilihan ban menjadi topik yang memicu perdebatan pada Sprint Race di Aragon, tapi Marco Bezzecchi yakin bahwa keputusannya bukanlah penyebab ia gagal meraih kemenangan dalam balapan yang berlangsung selama 11 putaran tersebut.

Bezzecchi memilih ban belakang Soft, yang sama dengan rekan setimnya Jorge Martin. Di sisi lain, pembalap Ducati  Alex Marquez dan Marc Marquez - yang memulai balapan dari baris depan bersama Bezzecchi yang meraih pole - memilih ban belakang Medium, begitu juga dengan sebagian besar pembalap di tiga baris terdepan grid.

Hasil akhirnya adalah finis 1-2 bagi duo Marquez, dengan Bezzecchi menempati posisi ketiga. Martin tidak terlibat dalam persaingan memperebutkan podium dan finis di posisi kelima di belakang Pedro Acosta.

Acosta sendiri finis dengan selisih waktu kurang dari setengah detik di belakang Bezzecchi setelah juga memilih ban belakang Medium.

Namun, menurut pandangan Bezzecchi, pemilihan ban tersebut bukanlah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Aprilia.

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

“Yah, sekarang memang mudah untuk mengatakan bahwa ban [belakang] Medium lebih baik,” ujar Marco Bezzecchi setelah Sprint Aragon.

“Tapi sejujurnya, gagasan itu tidak pernah benar-benar terlintas di benak saya karena saya merasa cukup nyaman dengan ban Soft. Saya bekerja dengan baik sepanjang hari menggunakan ban Soft, jadi saya cukup yakin dengan pilihan itu.

“Saya tidak yakin apakah saya bisa tampil jauh lebih baik dengan ban Medium. Sejujurnya, saya justru lebih yakin bahwa hasilnya mungkin malah lebih buruk.

“Jadi bagi saya pribadi, itu sudah bagus.”

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Tikungan pertama juga menjadi momen krusial dalam balapan tersebut, karena Bezzecchi melakukan pengereman terlalu dini sehingga membiarkan Marc Marquez menyalip dari sisi dalam. 

Manuver Marquez itu bersih, namun dilakukan cukup terlambat hingga memaksa Bezzecchi tetap berada di sisi luar, yang kemudian membuka jalan bagi Alex Marquez untuk naik ke posisi kedua.

Bezzecchi merasa bahwa meskipun memimpin di lap pertama bisa saja menguntungkan, hal itu mungkin tidak akan mengubah hasil akhirnya.

"Yah, memimpin balapan tentu saja bisa membantu," ujar pembalap Aprilia Racing tersebut. "Saya tidak tahu apakah itu satu-satunya faktor penentu, karena pada akhirnya saya finis di posisi ketiga.

“Yang saya tahu, kecepatan saya hari ini memang seperti ini. Jadi, mungkin jika saya memimpin di depan [hasilnya bisa lebih baik], tapi bagaimanapun kecepatan saya memang segitu—saya rasa pembalap lain sedikit lebih cepat.

“Pastinya, saya seharusnya bisa melibas tikungan pertama dengan sedikit lebih baik. Namun, terlepas dari itu, saya senang dengan hasilnya karena ini penting bagi saya. Hari ini berjalan dengan baik.”

Marc Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP qualifying.
Marc Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP qualifying.
© Gold and Goose

Bezzecchi menambahkan bahwa ia menikmati balapan tersebut, dan finis di posisi ketiga - di belakang Marquez bersaudara - di Aragon bukanlah hasil buruk.

"Balapannya cukup menantang, tapi saya menikmatinya," ujarnya. "Baik pagi maupun sore ini, harus saya katakan bahwa hasil keseluruhan hari ini bagi saya sangat bagus; bisa terus menempel Marquez bersaudara di Aragon adalah hal yang positif bagi saya."

Dengan finis di posisi ketiga sementara Martin berada di posisi kelima, Bezzecchi memasuki balapan hari Minggu dengan ketertinggalan 29 poin dalam klasemen pembalap MotoGP.

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Kalah di Sprint Race Aragon, Bezzecchi Tidak Salahkan Pilihan Ban
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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