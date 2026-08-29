"Berkendara di Atas Es" - Di Giannantonio Jelaskan Kecelakaan Sprint Aragon

Pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, mengatakan kecelakaan yang membuatnya tersingkir dari Sprint Race Aragon terjadi saat ia merasa seolah-olah "berkendara di atas es".

Pembalap Italia itu menempati posisi ketujuh di grid saat kualifikasi di Sirkuit MotorLand, tapi ia hanya bertahan satu putaran di Sprint Race sebelum akhirnya jatuh di tikungan kedua terakhir pada Lap 2.

Kecelakaan tersebut harus dibayar mahal oleh Fabio Di Giannantonio, yang kini tertinggal 46 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan, Jorge Martin.

Di Giannantonio mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan cengkeraman ban yang memadai sejak awal balapan sprint 11 lap tersebut, yang mengindikasikan adanya masalah pada bannya, meskipun ia enggan menyalahkan Michelin secara langsung.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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“Yah, sejak awal feelingnya benar-benar buruk pada bagian belakang motor,” ujarnya.

“Bisa dibilang, selama ini saya termasuk pembalap yang tidak pernah mengeluhkan bagian belakang motor.

“Jadi, kali ini rasanya seperti sedang berkendara di atas es.

“Dan setelah dua atau tiga kali pengereman, di mana saya mengerem secara normal tetapi tiba dalam posisi miring sepenuhnya, saya tidak berhenti dan begitu motor mendapatkan sedikit cengkeraman, saya keluar jalur terlalu cepat dan kehilangan kendali bagian depan.”

Ketika ditanya apakah ada penjelasannya, dia menjawab: “Siapa yang tahu?”

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

Saat ditanya apakah kurangnya grip ban disebabkan oleh perubahan kondisi lintasan akibat suhu panas, ia menjawab: “Sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak.”

Terlepas dari masalah yang dihadapinya, Di Giannantonio tidak yakin ia bisa bersaing dengan Marc Marquez dan Alex Marquez, namun ia berpendapat bahwa finis di posisi lima besar adalah target yang realistis.

“Yah, tentu saja, kami tidak memiliki kecepatan yang setara dengan Marc dan Alex,” lanjutnya.

“Menurut saya, bahkan motor milik Bez pun tidak [unggul jauh]. Saya rasa mereka membalap dengan sangat baik di sini. Target kami adalah untuk bisa bersaing ketat dengan mereka, mungkin finis di posisi empat atau lima besar.

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“Saya akan merasa puas dengan hasil itu karena tahun lalu kami kesulitan di sini.

“Jadi, finis di lima besar di sini akan menjadi pencapaian yang hebat. Itulah target untuk besok. Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki, dan kami juga perlu sedikit menyempurnakan motornya.”

Pembalap asal Italia itu tidak menganggap ban belakang Soft sebagai pilihan yang tepat baginya untuk Sprint Race, mengingat semua pembalap Ducati memilih Medium.

"Tadi pagi saya mencobanya, dan performa saya cukup merosot," ujarnya mengenai ban Soft. "Mulai lap ketujuh, kecepatan saya sudah lebih lambat dibandingkan saat menggunakan ban Medium.

"Jadi, saya cukup yakin dengan pilihan ban Medium. Lagipula, tahun lalu saya menjalani balapan dengan ban *medium* dan tampil sangat baik, berhasil memperbaiki posisi secara signifikan.

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"Jadi, kecepatannya bagus. Saya pun tahu bahwa Medium adalah ban yang tepat untuk Sprint Race... ban Medium, bukan Medium yang itu."