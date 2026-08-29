"Berkendara di Atas Es" - Di Giannantonio Jelaskan Kecelakaan Sprint Aragon

Fabio Di Giannantonio tersingkir dari Sprint Race MotoGP Aragon.

Fabio Di Giannantonio crashed out of the Aragon sprint
Fabio Di Giannantonio crashed out of the Aragon sprint
© Gold and Goose

Pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, mengatakan kecelakaan yang membuatnya tersingkir dari Sprint Race Aragon terjadi saat ia merasa seolah-olah "berkendara di atas es".

Pembalap Italia itu menempati posisi ketujuh di grid saat kualifikasi di Sirkuit MotorLand, tapi ia hanya bertahan satu putaran di Sprint Race sebelum akhirnya jatuh di tikungan kedua terakhir pada Lap 2.

Kecelakaan tersebut harus dibayar mahal oleh Fabio Di Giannantonio, yang kini tertinggal 46 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan, Jorge Martin.

Di Giannantonio mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan cengkeraman ban yang memadai sejak awal balapan sprint 11 lap tersebut, yang mengindikasikan adanya masalah pada bannya, meskipun ia enggan menyalahkan Michelin secara langsung.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

“Yah, sejak awal feelingnya benar-benar buruk pada bagian belakang motor,” ujarnya.

“Bisa dibilang, selama ini saya termasuk pembalap yang tidak pernah mengeluhkan bagian belakang motor.

“Jadi, kali ini rasanya seperti sedang berkendara di atas es.

“Dan setelah dua atau tiga kali pengereman, di mana saya mengerem secara normal tetapi tiba dalam posisi miring sepenuhnya, saya tidak berhenti dan begitu motor mendapatkan sedikit cengkeraman, saya keluar jalur terlalu cepat dan kehilangan kendali bagian depan.”

Ketika ditanya apakah ada penjelasannya, dia menjawab: “Siapa yang tahu?”

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

Saat ditanya apakah kurangnya grip ban disebabkan oleh perubahan kondisi lintasan akibat suhu panas, ia menjawab: “Sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak.”

Terlepas dari masalah yang dihadapinya, Di Giannantonio tidak yakin ia bisa bersaing dengan Marc Marquez dan Alex Marquez, namun ia berpendapat bahwa finis di posisi lima besar adalah target yang realistis.

“Yah, tentu saja, kami tidak memiliki kecepatan yang setara dengan Marc dan Alex,” lanjutnya.

“Menurut saya, bahkan motor milik Bez pun tidak [unggul jauh]. Saya rasa mereka membalap dengan sangat baik di sini. Target kami adalah untuk bisa bersaing ketat dengan mereka, mungkin finis di posisi empat atau lima besar.

“Saya akan merasa puas dengan hasil itu karena tahun lalu kami kesulitan di sini.

“Jadi, finis di lima besar di sini akan menjadi pencapaian yang hebat. Itulah target untuk besok. Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki, dan kami juga perlu sedikit menyempurnakan motornya.”

Pembalap asal Italia itu tidak menganggap ban belakang Soft sebagai pilihan yang tepat baginya untuk Sprint Race, mengingat semua pembalap Ducati memilih Medium.

"Tadi pagi saya mencobanya, dan performa saya cukup merosot," ujarnya mengenai ban Soft. "Mulai lap ketujuh, kecepatan saya sudah lebih lambat dibandingkan saat menggunakan ban  Medium.

"Jadi, saya cukup yakin dengan pilihan ban Medium. Lagipula, tahun lalu saya menjalani balapan dengan ban *medium* dan tampil sangat baik, berhasil memperbaiki posisi secara signifikan.

"Jadi, kecepatannya bagus. Saya pun tahu bahwa Medium adalah ban yang tepat untuk Sprint Race... ban Medium, bukan Medium yang itu."

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.
MotoGP News
RESMI: VR46 Umumkan Aldeguer untuk Musim MotoGP 2027
Fermin Aldeguer signs for VR46 Ducati.
MotoGP News
Mustahil Ditiru! Dall'Igna Jelaskan Keunikan Data MotoGP Marquez dan Bagnaia
Pecco Bagnaia, Marc Marquez, MotoGP 2026.
MotoGP News
Putaran Aragon akan Menentukan Peta Pertarungan Gelar MotoGP 2026
Marc Marquez, 2025 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Ducati Kembali Menghadapi Realita usai Kekecewaan Silverstone
Marc Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
VR46 Terkesan dengan Kecepatan Bulega di Tes MotoGP 850cc
Nicolo Bulega.

Latest News

MotoGP News
"Berkendara di Atas Es" - Di Giannantonio Jelaskan Kecelakaan Sprint Aragon
27s ago
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Quartararo Tahu Ada yang Salah sebelum Mesin Yamaha-nya Meledak
43m ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Melenggang untuk Kemenangan Sprint
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Kesulitan untuk Melakukan Hal Normal Sejak Silverstone
7h ago
Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Fabio Quartararo Tidak Terkejut dengan Kesulitannya di Aragon
10h ago
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Dikaitkan ke WorldSBK, Miller Buka Kemungkinan Jadi Pembalap Tes MotoGP
28/08/26
Jack Miller, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Lutut Masih Cedera, Bezzecchi Menahan Rasa Sakit di Aragon
28/08/26
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya
28/08/26
Marco Bezzecchi, Enea Bastianini.
MotoGP News
Pembalap KTM Khawatir dengan Alokasi Mesin untuk Sisa Musim 2026
28/08/26
Brad Binder, KTM Factory Racing, 2026 British MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Komentar "Tak Ada Kendali atas Lengan Kanan" di Silverstone
28/08/26
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.