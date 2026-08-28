Dikaitkan ke WorldSBK, Miller Buka Kemungkinan Jadi Pembalap Tes MotoGP

Jack Miller memang fokus untuk beralih ke World Superbike, tetapi ia tidak menutup pintu untuk komitmen tes MotoGP.

Jack Miller eyes WorldSBK, but open to MotoGP testing.
Jack Miller eyes WorldSBK, but open to MotoGP testing.
© Gold and Goose

Setelah konfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Pramac Yamaha - dan dengan demikian meninggalkan MotoGP - pada akhir musim ini, Jack Miller memberi update terkait rencananya untuk tahun 2027.

Miller, memenangi empat balapan MotoGP dengan Honda dan Ducati, dan meraih podium bersama KTM sebelum bergabung dengan Yamaha pada awal musim lalu.

Miller adalah pembalap M1 terbaik kedua setelah Fabio Quartararo pada tahun terakhir penggunaan mesin Inline, posisi yang dipertahankannya sejauh musim ini saat motor Yamaha beralih ke mesin V4 yang masih cukup tertinggal.

Seperti Quartararo dan Alex Rins, Miller akan meninggalkan proyek MotoGP Yamaha pada akhir musim ini, untuk memberikan jalan kepada kandidat juara Moto2, Izan Guevara.

Jack Miller, Cal Crutchlow, Davide Brivio, 2026 Aragon MotoGP.
Jack Miller, Cal Crutchlow, Davide Brivio, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

“Ya, begitulah adanya. Terkadang memang seperti inilah situasinya,” ujar Miller di Aragon pada hari Kamis, tak lama setelah kepergiannya dari Pramac dikonfirmasi secara resmi.

“Kami akan terus bertarung dan berusaha memberikan yang terbaik hingga akhir musim. Dan tentu saja, saat ini sedang berlangsung negosiasi mengenai ke mana arah masa depan kami.

“Seperti yang selalu saya katakan, saya ingin terus membalap. Saya merasa masih memiliki cukup banyak potensi untuk berkompetisi. Saya juga merasa kemampuan saya terus meningkat. Jadi, kita lihat saja nanti bagaimana keputusan akhirnya dan apa langkah yang akan kami ambil.”

Pembalap 31 tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya kini beralih ke WorldSBK, ajang yang akan beralih dari ban Pirelli ke Michelin pada tahun 2027.

"Jelas semua kursi di sini sudah terisi, jadi saya melirik Superbike," ujarnya. "Kami akan berusaha mendapatkan posisi yang menjanjikan di sana - sesuatu yang memungkinkan kami untuk tampil kompetitif dan mengembangkannya lebih jauh."

Jack Miller, 2026 Aragon MotoGP.
Jack Miller, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Tidak menutup pintu untuk pekerjaan tes MotoGP

Setelah membuktikan kecepatannya saat mengendarai YZF-R1 sebagai bagian dari tim Yamaha di ajang Suzuka 8 Hours selama dua tahun terakhir dan finis sebagai runner-up pada kedua kesempatan tersebut, Miller adalah figue pembalap yang sangat pas untuk proyek WorldSBK mereka.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengujian MotoGP.

"Hal itu jelas bukan sesuatu yang mustahil," ujarnya. "Seperti yang selalu saya katakan, jika saya pindah ke sana, tujuan saya adalah menjadi pembalap Superbike terbaik yang saya bisa.

"Ini bukan soal bermimpi untuk kembali ke sini suatu hari nanti dan menjadi pembalap MotoGP lagi. Maksud saya, tahun depan usia saya akan menginjak 32 tahun. Saya orang yang realistis, dan saya sudah menjalani lebih dari 250 balapan [Grand Prix].

“Jadi, menjalani beberapa balapan lagi tidak akan mengubah hidup saya. Menurut saya, tujuan utamanya adalah beralih [ke WorldSBK] dengan fokus penuh - seperti yang sudah saya katakan - untuk menjadi pembalap Superbike terbaik semampu saya dan membangun babak kedua dalam karier saya.”

Dengan dilarangnya wildcard mulai tahun depan, satu-satunya kesempatan bagi Miller untuk kembali tampil di MotoGP adalah sebagai pembalap pengganti.

Tim penguji MotoGP Yamaha saat ini diperkuat oleh mantan pembalap Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso.

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Tags:

Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
Yamaha
Dikaitkan ke WorldSBK, Miller Buka Kemungkinan Jadi Pembalap Tes MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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