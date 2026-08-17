Razgatlioglu Masih Percaya dengan Proyek MotoGP 850cc Yamaha

Toprak Razgatlioglu menyatakan keyakinannya terhadap proyek MotoGP Yamaha menjelang era 850cc, meskipun pabrikan Iwata tersebut "belum sepenuhnya siap" pada tes pertama.

Uji coba mesin 850cc yang pertama dilakukan di Brno, di tengah musim MotoGP 2026, yang pertama bagi Razgatlioglu di kejuaraan ini setelah pindah ke Pramac Yamaha dari tim WorldSBK BMW pada jeda musim dingin.

Bagi Yamaha, uji coba ini melibatkan pemasangan mesin V4 850cc ke dalam sasis yang tahun ini digunakan untuk motor 1.000cc mereka, yang merupakan motor V4 pertama mereka sejak era MotoGP (2002-saat ini).

Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Tony Goldsmith © Tony Goldsmith

Hal ini menghadirkan pertanyaan soal kesiapan Yamaha untuk generasi baru karena masih memakai sasis balap saat ini, tetapi Toprak Razgatlioglu merasa puas dengan sesi uji coba tersebut.

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"Bagi saya, uji coba mesin 850cc ini adalah hal yang positif karena kami memang hanya mencoba mesinnya, itu saja," ujarnya kepada Crash.net dalam sebuah wawancara menjelang Grand Prix Inggris. "Menurut saya, kami telah melakukan pekerjaan dengan baik.

"Oke, tentu saja pabrikan lain juga terus melakukan pengembangan, tetapi Yamaha pun tidak tinggal diam; mereka juga terus berbenah.

"Selain itu, saat menjalani uji coba tersebut, kami sebenarnya belum sepenuhnya siap 100 persen; kami hanya mencoba mesinnya. Menurut saya, kami melakukan pekerjaan yang sangat baik, itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai 'uji coba yang positif'."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

“Saya yakin dengan proyek ini.

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“Tahun depan, oke, kami memang melangkah perlahan, tapi jika kami berhasil melakukan perbaikan, menurut saya tahun depan kami akan mulai bersaing untuk meraih hasil-hasil istimewa. Itulah sebabnya saya katakan ini adalah uji coba yang positif.

“Namun, kita lihat saja nanti di Austria [tes motor 850cc kedua pada bulan September, satu hari setelah GP Austria] karena mereka juga terus melakukan peningkatan; jika kami berhasil memperbaiki sesuatu, mungkin kami bisa mencatatkan waktu putaran yang lebih istimewa.

“Kami selalu fokus pada catatan waktu putaran, karena feeling berkendaranya memang berbeda, namun waktu putaran juga sangatlah penting. Kita lihat saja nanti di Austria.”