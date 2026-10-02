Impresi Positif Tech3 atas Penampilan Debut Tes MotoGP Agius

Tech3 dan Senna Agius sama-sama merasa "sangat senang" setelah debut pembalap muda Australia itu dengan motor MotoGP pada tes Pirelli di Red Bull Ring.

Manajer tim Nicolas Goyon mengatakan bahwa calon pembalap *rookie* tersebut merasa segalanya berjalan secara alami.

Agius tidak mengendarai motor prototipe 850cc milik KTM, melainkan menggunakan ban Pirelli pada motor 1000cc generasi saat ini yang telah dimodifikasi.

Laporan tidak resmi mencatat waktu Agius hanya terpaut kurang dari setengah detik di belakang pembalap Tech3 saat ini, Maverick Vinales - yang mencatat waktu tercepat dengan motor 1000cc yang telah dimodifikasi - serta mengungguli Takaaki Nakagami, Brad Binder, dan sesama pembalap debutan musim 2027, Izan Guevara.

Nicolas Goyon talks to Jack Appleyard, FP1, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami memberinya kesempatan untuk mengendarai motor tersebut guna menjalani uji coba awal MotoGP," ujar Goyon kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, saat sesi FP1 di Jepang.

"Itu bukan sepenuhnya motor [850cc] untuk musim depan. Tugas itu diperuntukkan bagi pembalap yang lebih berpengalaman, namun ini adalah cara untuk menyambutnya di dalam tim dan mulai bekerja sama dengannya.

"Menurut saya, dia juga sangat senang. Kami bisa melihat senyum di wajahnya. Ukuran motor itu jauh lebih pas untuknya. Dia adalah pembalap berpostur tinggi dan dia merasa jauh lebih nyaman di atas motor MotoGP.

"Dia mengatakan kepada kami bahwa segalanya terasa jauh lebih alami, yang mana selalu menjadi pertanda baik. Kini, pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai setelah Valencia; jadi, mari kita lihat hasilnya nanti untuk menarik kesimpulan."

Maverick Vinales, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Agius akan bergabung dengan Luca Marini dalam susunan pembalap yang sepenuhnya baru di tim Tech3 musim depan.

Sementara itu, Vinales - yang belum memiliki kursi MotoGP untuk tahun 2027 - kembali beraksi setelah pulih dari cedera di Motegi akhir pekan ini, menyusul keberhasilan uji coba di Austria.

"Memang benar tidak ada lagi kursi yang tersedia baginya tahun depan, namun setidaknya memberinya kesempatan untuk menyelesaikan musim ini bersama kami - dengan motornya - adalah hal yang penting. Saya senang bisa melihatnya kembali di sini," ujar Goyon.

Vinales, yang belum pernah balapan sejak seri Sachsenring pada bulan Juli, menempati posisi ke-18 dari 22 pembalap dalam sesi latihan pembuka yang berlangsung di lintasan basah di Motegi.