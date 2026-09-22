"Sekaranglah Waktunya" - Agius Jelaskan Motivasi Promosi ke MotoGP

Senna Agius mengatakan bahwa waktu promosi ke MotoGP menjadi "motif" utama dalam negosiasinya dengan Tech3 KTM untuk musim 2027.

Kontrak MotoGP tahun 2027 bagi Agius bersama Red Bull KTM Tech3 diumumkan pada gelaran Grand Prix Austria akhir pekan lalu. Pembalap asal Australia ini akan menjadi rekan setim Luca Marini tahun depan, dan sudah menjajal prototype motor musim depan pada tes Pirelli pasca-balapan pada hari Senin.

Agius akan menjadi salah satu dari lima rookie di grid MotoGP 2027, bersama dengan Nicolo Bulega, Dani Holgado, Izan Guevara, dan David Alonso.

Mereka semua melangkah ke kelas utama balap Grand Prix di tengah perubahan besar, yakni pergantian pemasok ban tunggal dari Michelin ke Pirelli, pengurangan kapasitas mesin dari 1.000cc menjadi 850cc, serta pelarangan ride height devices.

Perubahan ban, khususnya, disebut-sebut sebagai alasan utama mengapa rookie tahun depan bisa memiliki keuntungan dibandingkan bintang-bintang MotoGP yang sudah mapan, mengingat Moto2 - dan tentu saja WorldSBK dalam kasus Bulega - sudah memakai ban Pirelli sejak tahun 2024.

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Senna Agius, 2026 Moto2 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Agius sendiri mengakui bahwa perubahan regulasi menjadi faktor pendorong upayanya untuk mendapatkan kursi balap MotoGP pada tahun 2027.

"Tim kami melakukan negosiasi dengan keyakinan bahwa 'saatnya adalah sekarang'; kami berusaha meyakini bahwa inilah saat yang tepat untuk ikut serta dalam momentum tersebut," ujar Agius saat berbicara kepada MotoGP.com.

"Tidak semua orang memulai segalanya dari awal; tentu saja, para pembalap ini adalah yang terbaik di dunia dan mereka sangat paham dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, tidak ada yang benar-benar memulai dari nol.

“Namun, dengan adanya motor baru dan ban baru, sekaranglah saat yang tepat untuk mengambil langkah tersebut selagi semua orang baru pertama kali menjalaninya, bukan satu atau dua tahun kemudian.

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“Jadi, jika ada kesempatan untuk tahun depan, saya pasti akan mengambilnya 1.000 persen karena kami semua yakin inilah saatnya. Kesempatan itu pun datang, dan hal tersebut akan menjadi kenyataan.”

Senna Agius, 2026 Moto2 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Ini juga hal yang menarik bagi MotoGP; format baru kategori ini akan memberikan dampak positif. Saya berharap balapannya menjadi lebih baik, semua orang menikmatinya, dan ada peningkatan kualitas.

“Semua orang membicarakan bagaimana motornya akan berubah, tetapi bagi kami para pembalap rookie, kami tidak memiliki perbandingan dengan versi sebelumnya. Jadi, saya yakin motor MotoGP dengan spesifikasi 850cc nanti akan luar biasa.”