Bezzecchi 'Membakar Otaknya' untuk Tambahan Performa di GP Austria

Marco Bezzecchi dari Aprilia mengatakan kepalanya terasa "seperti terbakar" saat ia berupaya sekuat tenaga mencari peningkatan kecepatannya.

Pembalap Italia itu bangkit dari kekecewaan akibat kecelakaan di Grand Prix San Marino dengan mencatatkan dua kali finis P3 di Red Bull Ring.

Tapi, ia semakin tertinggal dalam pertarungan gelar dan kini terpaut 42 poin dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang memuncaki klasemen.

Marco Bezzecchi nyaris mengalahkan Martin dalam balapan utama (Grand Prix) 28 putaran pada hari Minggu, setelah menunjukkan peningkatan performa dibandingkan saat balapan sprint.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Namun, ia mengatakan bahwa untuk melakukan hal itu, analisis datanya membuat "otaknya terasa terbakar".

"Rasanya luar biasa saat Anda berhasil tetap menempel ketat," ujarnya kepada Sky Italy.

"Pada akhirnya, selisihnya tidak jauh, tetapi di lintasan yang begitu rumit - di mana manajemen ban sangat krusial - jarak yang tampak kecil itu sebenarnya cukup signifikan.

“Saya senang bekerja dengan cara ini; saya menganalisis segalanya, dan otak saya benar-benar terasa panas saat ini.

“Saya belajar sedikit dari setiap orang; saya tetap fokus dan berusaha terbuka untuk mencoba apa saja demi perbaikan, jadi saya merasa senang.”

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Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Bezzecchi “masih menderita” dengan cedera lutut

Setelah balapan, Bezzecchi mengatakan kepada situs resmi MotoGP bahwa ia "layak" meraih posisi ketiga pada hari Minggu itu, setelah sebelumnya mendapat "sedikit keberuntungan" akibat kecelakaan Pedro Acosta di Sprint Race.

Ia juga mengungkapkan bahwa cedera lutut yang sudah lama dideritanya masih terus menimbulkan masalah selama balapan berlangsung.

"Di awal balapan saya tampil cepat; saya mencoba menyalip Jorge, sekadar untuk menunjukkan bahwa saya masih ada di sana," tambah Bezzecchi, yang sempat memimpin balapan pada fase awal.

“Namun setelah itu, saya tahu Jorge sedikit lebih cepat, dan saat dia menyalip saya, saya berkata dalam hati, ‘Tidak’, karena saya tahu ban depan akan membuat saya kesulitan di lap-lap berikutnya.

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“Lalu Pedro menyalip saya dan saya semakin kesulitan; saya kehilangan kendali ban depan di tikungan terakhir, melebar, dan kehilangan banyak waktu.

“Setelah itu, saya berusaha fokus penuh dan memacu motor, hingga akhirnya saya berhasil memangkas kembali jarak dengan Jorge.

“Saya kehilangan kesempatan untuk mencoba saat melakukan kesalahan kecil di Tikungan 1, dan saya agak sedih karenanya.

“Namun, saya benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan dan juga harus menahan rasa sakit, karena kondisi lutut masih menyulitkan saya.

“Di lintasan seperti ini, di mana posisi tubuh harus terus berada di dalam motor dengan lutut tertekuk, situasinya memang tidak mudah.”

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