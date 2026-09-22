Bezzecchi 'Membakar Otaknya' untuk Tambahan Performa di GP Austria

Marco Bezzecchi mengatakan "otaknya terasa terbakar" selama akhir pekan MotoGP Austria.

Marco Bezzecchi was third at the Austrian Grand Prix
Marco Bezzecchi was third at the Austrian Grand Prix
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dari Aprilia mengatakan kepalanya terasa "seperti terbakar" saat ia berupaya sekuat tenaga mencari peningkatan kecepatannya.

Pembalap Italia itu bangkit dari kekecewaan akibat kecelakaan di Grand Prix San Marino dengan mencatatkan dua kali finis P3 di Red Bull Ring.

Tapi, ia semakin tertinggal dalam pertarungan gelar dan kini terpaut 42 poin dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang memuncaki klasemen.

Marco Bezzecchi nyaris mengalahkan Martin dalam balapan utama (Grand Prix) 28 putaran pada hari Minggu, setelah menunjukkan peningkatan performa dibandingkan saat balapan sprint.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Namun, ia mengatakan bahwa untuk melakukan hal itu, analisis datanya membuat "otaknya terasa terbakar".

"Rasanya luar biasa saat Anda berhasil tetap menempel ketat," ujarnya kepada Sky Italy.

"Pada akhirnya, selisihnya tidak jauh, tetapi di lintasan yang begitu rumit - di mana manajemen ban sangat krusial - jarak yang tampak kecil itu sebenarnya cukup signifikan.

“Saya senang bekerja dengan cara ini; saya menganalisis segalanya, dan otak saya benar-benar terasa panas saat ini.

“Saya belajar sedikit dari setiap orang; saya tetap fokus dan berusaha terbuka untuk mencoba apa saja demi perbaikan, jadi saya merasa senang.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Bezzecchi “masih menderita” dengan cedera lutut

Setelah balapan, Bezzecchi mengatakan kepada situs resmi MotoGP bahwa ia "layak" meraih posisi ketiga pada hari Minggu itu, setelah sebelumnya mendapat "sedikit keberuntungan" akibat kecelakaan Pedro Acosta di Sprint Race.

Ia juga mengungkapkan bahwa cedera lutut yang sudah lama dideritanya masih terus menimbulkan masalah selama balapan berlangsung.

"Di awal balapan saya tampil cepat; saya mencoba menyalip Jorge, sekadar untuk menunjukkan bahwa saya masih ada di sana," tambah Bezzecchi, yang sempat memimpin balapan pada fase awal.

“Namun setelah itu, saya tahu Jorge sedikit lebih cepat, dan saat dia menyalip saya, saya berkata dalam hati, ‘Tidak’, karena saya tahu ban depan akan membuat saya kesulitan di lap-lap berikutnya.

“Lalu Pedro menyalip saya dan saya semakin kesulitan; saya kehilangan kendali ban depan di tikungan terakhir, melebar, dan kehilangan banyak waktu.

“Setelah itu, saya berusaha fokus penuh dan memacu motor, hingga akhirnya saya berhasil memangkas kembali jarak dengan Jorge.

“Saya kehilangan kesempatan untuk mencoba saat melakukan kesalahan kecil di Tikungan 1, dan saya agak sedih karenanya.

“Namun, saya benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan dan juga harus menahan rasa sakit, karena kondisi lutut masih menyulitkan saya.

“Di lintasan seperti ini, di mana posisi tubuh harus terus berada di dalam motor dengan lutut tertekuk, situasinya memang tidak mudah.”

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Bezzecchi 'Membakar Otaknya' untuk Tambahan Performa di GP Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Starting Grid Grand Prix di Red Bull Ring
Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Austrian MotoGP qualifying.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Red Bull Ring
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Martin Dapat "Kejutan Besar" saat Kekhawatiran Cedera Mereda
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Pedro Acosta checks his KTM, FP1, 2026 Red Bull Ring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
"Sekaranglah Waktunya" - Agius Jelaskan Motivasi Promosi ke MotoGP
38m ago
Senna Agius, 2026 Moto2 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Diperingatkan soal Ancaman Pedro Acosta di 2027
49m ago
Pedro Acosta with Paul Trevathan, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Menilai Dirinya Salah Langkah di Red Bull Ring
2h ago
Fabio di Giannantonio.
MotoGP News
Bagnaia Merasa Ducati 'Mundur ke Levelnya' di Austria
4h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi 'Membakar Otaknya' untuk Tambahan Performa di GP Austria
4h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Austrian MotoGP

More News

MotoGP News
Duet Gresini Menyayangkan Insiden GP Austria
5h ago
Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Karena Alasan Kesehatan, Joan Mir Absen di Motegi dan Mandalika
8h ago
Joan Mir speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
18 Pembalap Mengikuti Tes Pirelli Kedua di Red Bull Ring
21/09/26
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Pol Espargaro Penasaran dengan Performa Motor 850cc KTM
21/09/26
Pedro Acosta, Pol Espargaro.
MotoGP News
Jack Miller Malu dengan 'Laptime Baggers Cup' di Akhir GP Austria
21/09/26
Jack Miller, 2026 Red Bull Ring MotoGP.