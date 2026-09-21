18 Pembalap Mengikuti Tes Pirelli Kedua di Red Bull Ring

Tes Pirelli kedua bergulir di Red Bull Ring, dengan 18 pembalap berpartisipasi.

Rookies, WorldSBK-bound riders join Pirelli Austria test
Rookies, WorldSBK-bound riders join Pirelli Austria test
© Gold and Goose

Sebanyak 18 pembalap turun ke trek Red Bull Ring pada hari Senin untuk menjalani tes ban MotoGP Pirelli kedua sekaligus yang terakhir di tengah musim, yang terbuka bagi para pembalap reguler sebelum seluruh jajaran pembalap musim 2027 berkumpul di Valencia.

Berbagai pilihan kompon ban Slick - mulai dari Soft, Medium, dan Hard - tersedia seiring langkah Pirelli melanjutkan pengembangan rangkaian ban yang akan mereka pasok saat menggantikan Michelin di MotoGP musim depan.

Selain motor prototipe 850cc terbaru dari kelima pabrikan, sejumlah motor generasi saat ini (1000cc) yang telah dimodifikasi juga turut mengaspal di lintasan tersebut.

Dari mereka yang hadir pada sesi uji coba di Ceko bulan Juni lalu, Toprak Razgatlioglu, Raul Fernandez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez kembali berpartisipasi dalam uji coba kedua ini.

Luca Marini dan Joan Mir absen; posisi mereka di tim Honda diisi oleh duo LCR, Johann Zarco dan Diogo Moreira, yang keduanya telah terikat kontrak hingga tahun 2027.

Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Jack Miller, Brad Binder, dan Franco Morbidelli juga turut menjajal ban Pirelli untuk pertama kalinya pada hari Senin, meskipun mereka akan meninggalkan MotoGP demi berlaga di WorldSBK musim depan (di mana mereka akan menggunakan ban Michelin).

Pembalap Moto2 saat ini sekaligus calon rookie tahun 2027, Senna Agius dan Izan Guevara, juga hadir bersama Maverick Vinales dari tim Tech3.

Vinales memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi kondisi bahunya yang cedera menjelang kemungkinan kembali membalap di MotoGP seri Motegi.

Namun, satu lagi calon *rookie* tahun 2027, Nicolo Bulega - yang kerap mencatatkan waktu tercepat dalam uji coba privat bersama Ducati - memutuskan absen di Red Bull Ring demi fokus mengamankan gelar juara WorldSBK di Cremona pada akhir pekan depan.

Morbidelli diperkirakan dipanggil untuk menggantikan Bulega, yang kursinya di tim Aruba.it Ducati juga akan ia ambil alih pada musim depan.

Absennya Bulega membuat jajaran pembalap untuk sesi hari Senin itu hanya diisi oleh sesama pembalap penguji MotoGP, yakni Takaaki Nakagami, Pol Espargaro, Lorenzo Savadori, dan Augusto Fernandez.

Sekali lagi, sesi uji coba ini digelar secara tertutup tanpa kehadiran media maupun pencatatan waktu resmi, sehingga tidak diketahui secara pasti pembalap mana yang menggunakan motor prototipe 850cc dan mana yang mengendarai mesin 1000cc.

Kabar bahwa sejumlah motor 1000cc saat ini mengaspal kemungkinan besar akan membuat para pembalap yang masih menanti kesempatan menjajal ban Pirelli merasa kurang senang.

Mereka-mereka adalah pembalap yang akan berpindah pabrikan untuk musim 2027 seperti Francesco Bagnaia, Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo, Alex Marquez, Jorge Martin, Ai Ogura, dan Enea Bastianini.

Acosta, pemenang balapan hari Minggu yang akan beralih dari KTM ke Ducati musim depan, merupakan satu-satunya pembalap yang berganti pabrikan MotoGP yang telah mengikuti kedua sesi uji coba Pirelli tersebut.

Toprak Razgatlioglu and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.
Toprak Razgatlioglu and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.

Pirelli: Para pembalap "memberikan kontribusi berharga"

“Sesi hari ini di Red Bull Ring merupakan langkah maju lainnya dalam pengembangan rangkaian ban Pirelli untuk Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix musim 2027, saat kami akan memperluas peran sebagai pemasok eksklusif - yang telah sukses kami jalankan di Moto2 dan Moto3 - ke kelas utama,” ujar Direktur Balap Sepeda Motor Pirelli, Giorgio Barbier.

“Program pengembangan kami mencakup berbagai aspek, mulai dari tes bersama seperti sesi hari ini hingga kegiatan pengembangan privat yang dilakukan melalui kerja sama erat dengan pihak pabrikan.

“Seluruh rangkaian ini akan bermuara pada tes resmi pertama untuk musim 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Valencia pada awal Desember dengan melibatkan seluruh pembalap yang akan berlaga di musim depan. Kami puas dengan hasil tes di Austria ini.

"Para pembalap - termasuk sejumlah rookie yang memberikan kontribusi berharga melalui pendekatan dan perspektif berkendara yang berbeda - berhasil mengevaluasi pilihan ban Slick dengan kompon Soft, Medium, dan Hard, baik untuk roda depan maupun belakang. 

"Pengujian ini dilakukan menggunakan motor prototipe 850cc untuk masa depan pada beberapa kesempatan, serta motor generasi saat ini yang telah dimodifikasi secara khusus pada kesempatan lainnya.

"Secara keseluruhan, masukan yang diperoleh bersifat positif dan mengonfirmasi tingkat performa yang kuat dari solusi-solusi yang diuji, khususnya dalam hal daya cengkeram dan stabilitas.

“Hal ini juga telah memberikan kami informasi berharga untuk menyempurnakan lebih lanjut program pengembangan serta menentukan karakteristik rangkaian produk yang akan kami hadirkan pada musim mendatang dengan tingkat presisi yang semakin baik.

“Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pabrikan, tim, dan pembalap atas kerja sama mereka yang konstruktif.”

Tes Pirelli Red Bull Ring: Line-Up pembalap lengkap

  • HONDA: Johann Zarco, Diogo Moreira, Takaaki Nakagami.
  • YAMAHA: Toprak Razgatlıoğlu, Jack Miller, Izan Guevara, Augusto Fernandez.
  • DUCATI: Marc Márquez, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer.
  • APRILIA: Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Lorenzo Savadori.
  • KTM: Pedro Acosta, Brad Binder, Pol Espargaró, Maverick Viñales, Senna Agius.

Meskipun uji coba privat 850cc/Pirelli bersama para pembalap penguji akan terus berlanjut, uji coba berikutnya yang melibatkan para pembalap reguler adalah uji coba resmi di Valencia pada hari Selasa, 1 Desember—dua hari setelah seri penutup musim.

Itu akan menjadi uji coba Pirelli pertama yang menghadirkan jajaran lengkap pembalap MotoGP musim 2027, sekaligus mencatatkan waktu resmi.

Tags:

Marc Marquez
Fermin Aldeguer
Pedro Acosta
Maverick Vinales
Toprak Razgatlioglu
Diogo Moreira
Johann Zarco
Takaaki Nakagami
Pol Espargaro
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
Pirelli
2027
MotoGP
18 Pembalap Mengikuti Tes Pirelli Kedua di Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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