Alami Masalah Pengereman, Marc Marquez Beruntung Bisa Selesaikan GP Austria

Marc Marquez mengungkapkan bahwa ia menghadapi masalah rem depan selama Grand Prix MotoGP Austria, tapi merasa sangat beruntung bisa menuntaskan balapan.

Pembalap Ducati tersebut diprediksi akan memperebutkan podium dalam balapan 28 putaran hari Minggu di Red Bull Ring setelah melakukan sejumlah perubahan pada motor yang terlihat menjanjikan di warm-up.

Namun, sang juara bertahan tertinggal jauh di tahap-tahap awal balapan, sebelum melebar jauh di Tikungan 1 pada putaran ke-10.

Ia akhirnya finis di posisi kelima, namun terpaut lebih dari tujuh detik dari pemimpin balapan, dan kini tertinggal 12 poin dari Jorge Martin dalam klasemen kejuaraan.

Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring Sprint. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez mengatakan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan posisi kedua pada hari Minggu, tapi ia terkendala oleh rem depan yang "tidak konsisten" dan bahkan sempat berpikir harus mundur dari balapan pada satu titik.

"Meraih posisi keempat - atau setidaknya bertarung memperebutkan podium - bukanlah hal yang sulit. Menurut saya, kecepatannya memang ada," ujar Marquez kepada awak media.

"Kami memang lebih kesulitan dibandingkan akhir pekan balapan lainnya, tetapi kami tetap mampu bersaing.

“Namun masalahnya adalah pada bagian awal balapan, saya mengalami banyak sekali kendala dengan rem depan.

“Itulah sebabnya saya melebar di Tikungan 1. Respons tuas rem depan tidak konsisten; setiap kali melakukan pengereman, rasanya berbeda-beda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez, Red Bull Ring Sprint. © Gold and Goose

“Saat saya melakukan kesalahan di Tikungan 1, remnya tidak berfungsi sama sekali; tidak ada respons apa pun.

“Karena itulah, saya melebar jauh. Saya merasa kami sangat beruntung hari ini, karena pada satu momen dalam balapan itu saya sempat berpikir, ‘Oke, saya tidak bisa lanjut lagi’.

“Namun kemudian, rem mulai berfungsi kembali setelah satu putaran berlalu.

“Lalu saya mulai melaju lebih cepat lagi dan memperbaiki posisi. Tapi tentu saja, itu sudah terlambat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Hal positifnya adalah hal ini dapat dilihat melalui data, sehingga mereka bisa menganalisis dan berupaya mencari solusi untuk masa depan.”

Dia menambahkan: "Kami mengalami masalah besar. Karena itulah, pada lap-lap awal, saya tidak mengerem dengan keras.

"Saya hanya berusaha memahami posisi tuas rem depan di setiap titik pengereman, dan akibatnya saya banyak kehilangan waktu di situ.

"Saya merasa sangat beruntung karena hari ini posisi maksimal yang bisa dicapai adalah posisi kedua atau ketiga, dan pada akhirnya kami finis di posisi kelima. Jadi, kita lihat saja nanti."