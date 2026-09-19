MotoGP Dikabarkan akan Mengadopsi Format Sprint Qualifying Mulai 2027

MotoGP berpotensi mengalami perubahan format yang cukup besar untuk musim 2027.

MotoGP could have two qualifying sessions from 2027
MotoGP could have two qualifying sessions from 2027
© Gold & Goose

MotoGP berpotensi memperkenalkan kualifikasi untuk Sprint Race mulai tahun 2027, sebuah langkah yang akan meniru format Formula 1.

Dilaporkan oleh Motorsport, sebuah usulan untuk mengadakan sesi kualifikasi terpisah guna menentukan posisi start (grid) Sprint Race telah diajukan oleh pihak MotoGP kepada para pabrikan dan tim.

MotoGP mulai menerapkan Sprint Race pada tahun 2023, namun mengambil pendekatan yang berbeda dari model F1 dengan menggelarnya di setiap seri balapan dalam kalender, bukan hanya pada ajang-ajang tertentu saja.

F1 akan meningkatkan jumlah Sprint Race menjadi 10 pada tahun 2027, tapi angka tersebut masih 12 lebih sedikit dibanding total Sprint Race dalam satu musim MotoGP.

Fabio Quartararo, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Saat ini, format akhir pekan MotoGP adalah sebagai berikut:

Jumat

FP1 - 45 menit

Practice - 60 menit, menentukan 10 pembalap teratas yang langsung lolos ke Q2

Sabtu

FP2 - 30 menit

Q1 - 15 menit (dua pembalap teratas lolos ke Q2, posisi grid dari urutan ke-13 hingga terakhir ditentukan)

Q2 - 15 menit (menentukan posisi 12 besar di grid)

Sprint - setengah jarak balapan utama

Minggu

Warm-up - 10 menit

Grand Prix - balapan jarak penuh

Sesi kualifikasi menentukan posisi start untuk kedua balapan dalam akhir pekan Grand Prix.

Namun, usulan baru ini akan menetapkan grid Sprint Race melalui sesi kualifikasi yang terpisah dari sesi yang menentukan urutan start untuk Grand Prix.

Bagaimana format tersebut akan diubah masih harus dilihat, mengingat para pembalap sudah merasa jadwal akhir pekan mereka terlalu padat akibat berbagai agenda, mulai dari sesi di lintasan, kegiatan sponsor, hingga tugas media.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Penerapan Sprint Qualifying ke dalam regulasi harus melalui proses pengesahan resmi oleh Komisi Grand Prix.

Oleh karena itu, belum ada kepastian bahwa aturan ini akan benar-benar diberlakukan. Awal tahun ini, MotoGP sempat diperkirakan akan menerapkan aturan satu motor mulai musim depan, namun usulan tersebut akhirnya batal terlaksana.

Tidak diketahui secara pasti sejauh mana para pembalap telah dilibatkan dalam pembahasan masalah ini. Pada Grand Prix Austria tahun 2022, mereka justru mengetahui melalui media bahwa MotoGP telah memberikan lampu hijau bagi pengenalan Sprint Race.

Tags:

MotoGP
MotoGP Dikabarkan akan Mengadopsi Format Sprint Qualifying Mulai 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Razgatlioglu Identifikasi "10% Perbedaan" dari Quartararo di Red Bull Ring
Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Perusahaan Kembali Untung, KTM Tidak Jual Tim MotoGP-nya
KTM RC16s.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Pedro Acosta checks his KTM, FP1, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Nakagami Menilai Motor 850cc Honda sudah Cukup Kompetitif
Takaaki Nakagami, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Acosta Ingin Pergi dari KTM dengan Kemenangan GP Austria
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
MotoGP Dikabarkan akan Mengadopsi Format Sprint Qualifying Mulai 2027
58s ago
Francesco Bagnaia, Jorge Martin, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint
4h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Austria MotoGP sprint
MotoGP News
Martin Dapat "Kejutan Besar" saat Kekhawatiran Cedera Mereda
7h ago
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
7h ago
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Razgatlioglu Identifikasi "10% Perbedaan" dari Quartararo di Red Bull Ring
8h ago
Toprak Razgatlioglu, 2026 Red Bull Ring MotoGP.

More News

MotoGP News
Perusahaan Kembali Untung, KTM Tidak Jual Tim MotoGP-nya
23h ago
KTM RC16s.
MotoGP News
Nakagami Menilai Motor 850cc Honda sudah Cukup Kompetitif
18/09/26
Takaaki Nakagami, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Acosta Ingin Pergi dari KTM dengan Kemenangan GP Austria
18/09/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Mengenang Momen Paling Memberinya Tekanan di MotoGP
18/09/26
Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Kepindahan yang Paling Menarik untuk Musim MotoGP 2027 Dibahas
18/09/26
Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.