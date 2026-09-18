Acosta Ingin Pergi dari KTM dengan Kemenangan GP Austria

Pedro Acosta mengatakan kemenangan MotoGP Austria akhir pekan ini akan menjadi "cara sempurna" baginya untuk mengakhiri kiprahnya bersama KTM.

Acosta belum pernah meraih kemenangan MotoGP hingga pertengahan tahun ketiganya, sementara KTM masih mencari kemenangan pertamanya sejak GP Thailand pada akhir tahun 2022.

Dalam kondisi lintasan kering, KTM terakhir menang di GP Barcelona 2021. Sementara itu, kemenangan paling ikonik RC16 - yang diraih oleh Brad Binder - terjadi di Red Bull Ring setelah Binder nekat menyelesaikan dua lap terakhir dalam kondisi basah dengan ban Slick.

Menjelang akhir pekan Grand Prix Austria, pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, mengatakan bahwa akhir pekan ini akan menjadi peluang bagus bagi Acosta untuk meraih kemenangan Grand Prix pertamanya, sekaligus kemenangan pertama bagi KTM dalam kurun waktu hampir empat tahun.

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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"Kita lihat saja apakah cuaca juga akan sedikit membantu kami," ujar Pedro Acosta saat ditanya mengenai prediksi Espargaro dalam konferensi pers pra-acara.

"Memang benar kami datang dengan perasaan positif; beberapa balapan terakhir berjalan cukup baik bagi kami, dan kini tinggal melihat bagaimana performa motor besok.

"Pada akhirnya, sepertinya kami sedang membuat kemajuan—jadi, mari kita lihat bagaimana perkembangannya nanti."

Bagi Acosta, yang telah lama menjadi bagian dari KTM, kemenangan di Red Bull Ring tentu akan menjadi cara sempurna untuk menutup kiprahnya bersama pabrikan asal Austria tersebut sebelum beralih ke Ducati pada tahun 2027.

"Itu akan menjadi cara terbaik untuk menuntaskan sebuah perjalanan," ujarnya. "Bagaimanapun, saya sudah bersama KTM sejak usia 16 tahun dan mengenal semua orang di sana sejak kecil.

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"Jadi, ini akan menjadi cara sempurna untuk mengakhiri kisah ini, mengingat posisi kami saat ini masih jauh dari jangkauan untuk bersaing memperebutkan gelar juara melawan kedua pembalap itu [Marquez dan Martin].

“Untuk hal ini, jika kami meraih kemenangan di sini, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan dan cara terbaik untuk mengakhiri sebuah kisah.”

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Namun, Acosta menyikapi akhir pekan ini dengan realistis: saat ini, Ducati dan Aprilia masih lebih cepat dibandingkan KTM.

"Kami tidak bisa memikirkan soal kemenangan untuk saat ini," ujarnya. "Memang benar ini adalah GP kandang kami, tetapi saat ini Ducati selangkah lebih maju dibandingkan kami, begitu pula Aprilia.

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"Lihat saja betapa kompetitifnya Marco [Bezzecchi] tahun lalu; biasanya Ducati - bukan hanya Marc [Marquez] - memang tampil bagus di sini. Karena itulah, saat ini posisi kami masih tertinggal jauh."

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Acosta juga tidak mengharapkan adanya peningkatan performa yang signifikan pada motor RC16 akhir pekan ini dalam upayanya mengejar kemenangan perdana di kelas utama yang selama ini belum tercapai.

"Sepertinya tidak ada hal baru yang luar biasa yang benar-benar bisa membuat kami melangkah maju," akunya.

"Namun, kami datang ke sini dengan perasaan positif; tahun lalu balapan di sini berjalan sangat baik, dengan raihan podium di Sprint dan posisi keempat pada balapan utama. Untuk kali ini, kita lihat saja nanti."

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